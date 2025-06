Bezirkliga: Spektakuläres Derby zwischen Neuhausen und Horchheim

Intensives und torreiches Duell: Luca di Stefano (TuS Neuhausen) versucht, im Wormser Derby den Horchheimer Kevin Lenhardt zu stoppen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Zum Saison-Finale in der Bezirksliga Rheinhessen haben sich der neue Meister TuS Neuhausen und Vizemeister SV Horchheim in einem sportlich bedeutungslosen Duell spektakulär 4:4 getrennt. Die Horchheimer wollen dem TuS gerne in die Landesliga Ost folgen, müssen sich dazu aber in der Aufstiegsrelegation gegen den ASV Fußgönheim, Vizemeister der Bezirksliga Vorderpfalz, durchsetzen. Im Hinspiel am Donnerstag (19 Uhr) genießt der SVH Heimrecht, im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) muss die Elf von Sascha Löcher dann auswärts ran. Trainer Kevin Boos und der VfL Gundersheim beenden die Runde nach dem 3:1 gegen Saulheim auf einem starken sechsten Platz. RWO Alzey und Ataspor Worms standen schon lange als Absteiger fest. Das Duell von Bretzenheim 46 II gegen Alzey wurde kurzfristig abgesagt. „Aufgrund von Spielermangel“, erläuterte der leidgeprüfte RWO-Coach Christoph Heinrich. „Bretzenheim erhält die Punkte am grünen Tisch.“

Mi., 28.05.2025, 19:30 Uhr VfL Gundersheim Gundersheim FSV Saulheim Saulheim 3 1 Abpfiff

VfL Gundersheim – FSV Saulheim 3:1 (0:0). – „Eine insgesamt enttäuschende Rückrunde in vielerlei Hinsicht“, redete FSV-Co-Trainer Damian Szymkow Klartext. „An dieser Stelle würde ich gerne unsere beiden Kapitäne Jonas Kleinschmitt und Cedric Schmidt, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen, erwähnen. Die Jungs haben den Verein über Jahre sportlich wie menschlich geprägt und sich ihre Fußball-Rente mehr als verdient.“ Saulheims Matej Izakovic sah „wegen einer unpassenden Bemerkung“ (O-Ton Szymkow) die Rote Karte (90.). „Für was genau er runtergestellt wurde, ist genauso rätselhaft wie zahlreiche weitere Entscheidungen vom Schiedsrichter“, merkte Saulheims Co an. Tore: 1:0 Janik Hahl (48.), 2:0 Hadi Ayache (67.), 2:1 Marcel Schulz (69.), 3:1 Piero Fragomeli (75.). Heute, 14:00 Uhr TSV Mommenheim Mommenheim TSV Zornheim Zornheim 3 2 Abpfiff

TSV Mommenheim – TSV Zornheim 3:2 (2:1). – „Verdienter Sieg in einem lockeren Sommerkick“, resümierte TSV-Coach Sven Liebisch nach seinem Abschiedsspiel. „Ich bin unglaublich dankbar für viele einzigartige Momente diese Saison. Danke an den Vorstand für maximales Vertrauen in jeder Situation. Danke an die besten Fans der Region. Und danke an diese unglaublich geilen Jungs. Wir haben eine sehr gute Basis für die Zukunft gelegt in einem einzigartigen Verein.“ Tore: 1:0 Antonio Dembo Balde (3.), 1:1 Fabian Meurer (6,), 2:1 Bouziane Boualam (29., Handelfer), 2:2 Bastian Schmidt (58.), 3:2 Emilio Jacobs (77.). Zuschauer: 300. Heute, 12:00 Uhr TuS Marienborn Marienborn II FSV Oppenheim Oppenheim 7 0 Abpfiff TuS Marienborn II – FSV Oppenheim 7:0 (3:0). – Die Verbandsliga-Reserve von der Kirschhecke hatte mit den Schwarz-Gelben keinerlei Mühe. Umgekehrt hatte der FSV keinerlei Chance. „Wir haben mit dem allerletzten Aufgebot gespielt“, berichtete Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. „Unter anderem hatten wir mehrere Spieler aus der Zweiten auf dem Feld - und haben 15 Minuten in Unterzahl gespielt. Und Marienborn ist halt auch ein echt starkes Team.“ Tore: 1:0 Nazar Khalymivskyi (7.), 2:0, 3:0 Tobias Schuh (9., 20.), 4:0 Gentrit Hoti (50.), 5:0 Jin Song (52.), 6:0 Ahmet Sirin (82.), 7:0 Emilio Cataudo (85.). Zuschauer: 110.