Bezirkliga-Gruppe 3: Das sind die Favoriten der Trainer

Auf den ersten Blick hat sich wenig getan in der Bezirksliga Gruppe 3: Wie schon in der Vorsaison treffen die Vertreter des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen auf die Klubs des Nachbarkreises Kempen-Krefeld. Doch nun kommen mit den beiden Aufsteigern FC Aldekerk und Sportfreunde Broekhuysen zwei geografisch recht nahe an der Region Gladbach-Viersen gelegene Vertreter des Fußballkreises Kleve-Geldern hinzu. Diese sind die großen Unbekannten für die regionalen Vertreter.
Unsere Redaktion hat die Trainer der sechs regionalen Bezirksligisten Rheydter SV, DJK Dilkrath, TuS Wickrath, TuRa Brüggen, SpVg Odenkirchen und Union Nettetal II wie üblich zum Saisonbeginn wieder um ihre Meinung zur neuen Liga gebeten. Wir fragten sie: Wer sind die Aufstiegsfavoriten? Welches Team kann überraschen? Wo landet das eigene Team? Und: Wie ist das Niveau der Liga? Mehrfachantworten waren erlaubt, das sind die Ergebnisse.
In dieser Kategorie gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Sieger: Sowohl OSV Meerbusch, Vizemeister der Vorsaison, als auch SpVg Odenkirchen, das die Saison als Gruppendritter abschloss, erhalten fünf Stimmen und sind damit die Top-Favoriten der Region auf den Meistertitel. Hier sind sich alle Befragten einig. Doch auch Broekhuysen, das in seiner Bezirksliga-Staffel zuletzt Zweiter wurde, wird gleich drei Mal als Favorit genannt. RSV-Coach Arian Gerguri fasst zusammen, warum genau diese drei Vereine so gute Chancen haben: „Alle drei Teams haben in der vergangenen Saison bereits gezeigt, dass sie oben mitspielen können. Sie sind im Aufstiegsrennen gescheitert, entsprechend gehören sie für mich auch in dieser Saison wieder zu den Teams, die ganz oben mitspielen werden.“
Odenkirchen-Coach Simon Sommer übergibt die Favoritenrollen ganz souverän den Konkurrenten Meerbusch und Broekhuysen, sieht aber dahinter viele Lauerkandidaten, insbesondere bei den gut aufgestellten Krefelder Teams. Ein Befragter hat auch Brüggen und Dilkrath für ganz oben durchaus auf dem Zettel.
In dieser Kategorie liegt der Achte des Vorjahres DJK Fortuna Dilkrath, der eine starke Rückrunde absolvierte, vorne. Die Elf von Trainer Björn Feldberg war in der Vorsaison immer mal wieder ein Stolperstein für Topteams und könnte daher auch in dieser Saison für drei Befragte das Überraschungsteam der Liga werden. „Dilkrath hat für mich in der Breite enorm an Qualität dazugewonnen, ich kann mir gut vorstellen, dass sich Dilkrath in der Spitzengruppe einreiht“, sagt David Sfarzetta, Trainer von Union Nettetal II. Er und Gerguri sehen außerdem Anadolu Türkspor Krefeld, Aufsteiger aus der Kreisliga A, als ein mögliches Überraschungsteam der Bezirksliga. Das liege nicht zuletzt an den starken Neuzugängen der Krefelder. „Sie könnten den einen oder anderen Großen der Liga schon sehr ärgern“, glaubt Sfarzetta. Feldberg und Brüggen-Coach Markus Müller haben darüber hinaus einen der weiteren Aufsteiger Rheydt und Aldekerk auf der Rechnung. „Wenn Rheydt oben mitspielt, wäre es keine große Überraschung mehr, wenn man sieht, was sie auf dem Transfermarkt getan haben“, sagt Müller.
Überraschungsteam in spe Dilkrath sieht sich selbst als Wundertüte mit „sehr sehr viel Potenzial“. Und, so Björn Feldberg: „Platz fünf und ein bisschen mehr als 50 Punkte sind realistisch.“ Das Ziel, um den Aufstieg mitzuspielen, spricht indes keiner der Befragten aus. „Die Liga ist wesentlich komplexer und stärker geworden. Sollten wir die also Platzierung vom letzten Jahr bestätigen können, wäre das ein Riesenerfolg für uns“, sagt Simon Sommer von Odenkirchen. Auch Müller vom Vorjahresvierten Brüggen vermeidet das Wort Aufstieg. „Wir wollen guten und ambitionierten Fußball spielen und gerne so viele Spiele wie möglich gewinnen. Spielerisch und bei der Punktezahl wollen wir uns noch mal verbessern“, erklärt er und gibt die Top fünf als Ziel aus. In diesem Bereich will auch Gianluca Nurra mit seinem TuS Wickrath landen.
Aufsteiger RSV will zunächst in der Liga ankommen und gibt dennoch einen ambitionierten einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel aus. „Dafür werden wir Woche für Woche hart arbeiten“, betont Gerguri. Nettetal II hielt im Vorjahr nur knapp die Klasse, dementsprechend ist auch in dieser Saison der Klassenerhalt das Ziel. Dafür wolle man in jedem Spiel ans Limit gehen: „Wir haben einen Riesenumbruch mit vielen neuen jungen Spielern, die viel Potenzial mitbringen. Der Altersschnitt liegt bei knapp 21 Jahren. Die Vorbereitung lief durchwachsen, aber das ist ganz normal, da viele Sachen erst automatisiert werden müssen“, erklärt Sfarzetta.
Auch hier sind sich alle Befragten einig: Die Qualität ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. „Das Niveau hat sich noch mal komplett verdichtet, da wir sehr sehr starke Aufsteiger haben“, sagt Markus Müller. Nurra findet die Liga sehr ausgeglichen: „Sie wird von Jahr zu Jahr stärker, am Ende kann jeder jeden schlagen“, findet er. „Die Liga liegt sehr eng zusammen, es gibt keine klaren Abstiegskandidaten. Es sind sehr coole Mannschaften, man kennt viele Leute und hat keine weiten Auswärtsfahrten. Ich finde die Liga sehr attraktiv“, ist Feldberg voll des Lobes für die Konkurrenz. Gerguri erwartet eine „physisch starke“ Liga und freut sich auf die Duelle mit seinen Gladbacher Trainerkollegen. Sfarzetta und Sommer sehen außerdem sechs, sieben oder acht Teams, die sich oben vom Rest der Liga absetzen könnten.