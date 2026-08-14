Bezirkliga-Gruppe 3: Das sind die Favoriten der Trainer

In dieser Kategorie liegt der Achte des Vorjahres DJK Fortuna Dilkrath, der eine starke Rückrunde absolvierte, vorne. Die Elf von Trainer Björn Feldberg war in der Vorsaison immer mal wieder ein Stolperstein für Topteams und könnte daher auch in dieser Saison für drei Befragte das Überraschungsteam der Liga werden. „Dilkrath hat für mich in der Breite enorm an Qualität dazugewonnen, ich kann mir gut vorstellen, dass sich Dilkrath in der Spitzengruppe einreiht“, sagt David Sfarzetta, Trainer von Union Nettetal II. Er und Gerguri sehen außerdem Anadolu Türkspor Krefeld, Aufsteiger aus der Kreisliga A, als ein mögliches Überraschungsteam der Bezirksliga. Das liege nicht zuletzt an den starken Neuzugängen der Krefelder. „Sie könnten den einen oder anderen Großen der Liga schon sehr ärgern“, glaubt Sfarzetta. Feldberg und Brüggen-Coach Markus Müller haben darüber hinaus einen der weiteren Aufsteiger Rheydt und Aldekerk auf der Rechnung. „Wenn Rheydt oben mitspielt, wäre es keine große Überraschung mehr, wenn man sieht, was sie auf dem Transfermarkt getan haben“, sagt Müller.