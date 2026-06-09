Bezirk Stuttgart/Böblingen: Sonderfälle in der Relegation

– Foto: Timo Scharer

Am vergangenen Sonntag sind im Bezirk die letzten Entscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen. Allerdings ist der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen nicht davon abhängig, was in den weiteren Aufstiegsspielen zur Regionalliga passiert. Dazu teilt der Fußballbezirk das Folgende mit:

Der Abstieg des TV Echterdingen aus der Landesliga hätte automatisch den Zwangsabstieg der 2. Mannschaft (TV Echterdingen II) zur Folge. Hiermit würde dann eine zusätzliche Mannschaft in den Pool der Kreisliga A kommen.

Durch die Relegation kann es immer zu einem Übersoll in der nachgelagerten Staffel kommen. Bei der Relegation in die Landesliga 2 hat der Bezirk jedoch den folgenden Sonderfall:

In diesem Jahr hätte dies zur Folge, dass sich insgesamt 49 Mannschaften für die Kreisliga A qualifiziert hätten (Übersoll!). Im Gegensatz dazu bleibt die Bezirksliga bei 16 Mannschaften.

Folgende drei Szenarien sind in der Relegation möglich:

Der TV Echterdingen gewinnt die Relegation und verbleibt in der Landesliga.

- Bezirksliga: 16 Mannschaften in der Kreisliga A-Pool: 48 Mannschaften

Der TSV Jahn Büsnau gewinnt die Relegation und steigt in die Landesliga auf. Der TV Echterdingen steigt in die Bezirksliga ab. Damit hätte die Bezirksliga (wegen dem Zwangsabstieg von TV Echterdingen II) einen Untersoll und der Verlierer der Relegation in die Bezirksliga rückt nach.

- Bezirksliga: 16 Mannschaften in der Kreisliga A-Pool: 48 Mannschaften

Der TV Echterdingen und der TSV Jahn Büsnau gewinnen nicht die Relegation.

- Bezirksliga: 16 Mannschaften, Kreisliga A-Pool: 49 Mannschaften (Übersoll!!)

Der Bezirksvorstand hat sich mit diesem Thema befasst und ist zu folgender Entscheidung gekommen:

Da drei der vier Absteiger aus der Bezirksliga der Kreisliga A, Staffel 3, zugeordnet sind, so hat diese Staffel am meisten vom Pooling profitiert und müsste damit im oben genannten Fall in der kommenden Saison mit 17 Mannschaften spielen.

Ein Vorteil dieser Lösung besteht auch darin, dass eine Mannschaft weniger von der Kreisliga A, Staffel 3, in die Kreisliga A, Staffel 2, verschoben werden müsste.

Da derzeit noch nicht bekannt ist, ob die Gesamtzahl der Mannschaften der Kreisliga A, Staffel 3 bei 16 oder 17 Mannschaften (16er/17er-Staffel) liegen wird, kann auch nicht der offizielle Saisonstart benannt werden.

Weitere Informationen können aus dem Rahmenterminkalender 2026/2027 entnommen werden.

Max. Staffelgröße im Bezirk: 16

1. Runde Bezirkspokal: 23.08.2026

1. Spieltag Meisterschaft: 30.08.2026

Max. Staffelgröße im Bezirk: 17

1. Runde Bezirkspokal: 16.08.2026 (Freilos A3)

1. Spieltag Meisterschaft (17 Mannschaften): 16.08.2026

1. Spieltag Meisterschaft (max 16 Mannschaften): 30.08.2026

Die finale Entscheidung hierzu fällt nach dem Relegationsspiel in die Landesliga 2 am 21.06.2026.