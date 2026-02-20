 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirk Stuttgart/Böblingen: Die Wintertransfers in den Kreisligen

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Wechsel in der Winterpause.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen

OFK Beograd Stuttgart
Trainer: Ratko Milic
Zugänge: Phil Schmidt (TV Echterdingen), Ratko Milic (Übernimmt Trainerposten), Mihailo Stojanovic (Übernimmt Co-Trainerposten), Filip Jovancic (TSV Göggingen)
Abgänge: Daniel Juklen (Pausiert), Sasa Aleksic (Zurückgetreten), Ivan Percobic (), Marko Marinovic (Umzug), Nikola Kovacevic (Pausiert), Dejan Tosic (Umzug), Zarko Burazor (Pausiert), Bojan Vojisavljevic (Umzug), Nebojsa Turinski (Pausiert), Andjelko Padjan (Umzug), Jovan Tesic (Umzug), Aleksandar Jankovic (Umzug)

SC Stammheim
Trainer: Stefan Diesing
Zugänge: Alexandros Dallas (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Silvio Tsiapi (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)
Abgänge: Seyyid Bachrioglou (TV89 Zuffenhausen II)

SG Stuttgart West
Trainer: Senai Tasfaldet, Benedikt Goos
Zugänge: Denis Schmidt (FC Gärtringen)
Abgänge: keine

SG Weilimdorf
Trainer: Bobby Ikeokwu, Tilmann Janik
Zugänge: Emir Ataman (TSV Weilimdorf II)
Abgänge: Panagiotis Sampsonidis (Pause aus beruflichen Gründen)

SportKultur Stuttgart
Trainer: Ender Mermer, Stefan Schullehner
Zugänge: Almedin Huzejrovic (FC Jat Fellbach), Bapisan Kathirkamalingam (), Usama Biachach (SG Untertürkheim), Justin Niklas Kunick (TSV Uhlbach II)
Abgänge: Zeynel Kavraz (SSV Zuffenhausen)

Sportvg Feuerbach
Trainer: Sven Damnig
Zugänge: Lucas Engel (SG Weinstadt), Precious Onuoha (TV Pflugfelden)
Abgänge: Alieu Darboe (TV89 Zuffenhausen), Devlin Nganwa (unbekannt), Tayfun Inal (MTV Stuttgart)

SSV Zuffenhausen
Trainer: Nevzat Dursun
Zugänge: David Rocco Ivan (TSV Münchingen), Zeynel Kavraz (SportKultur Stuttgart)
Abgänge: Arda Zorlu (TV89 Zuffenhausen), Alessio Carcanella (SV Salamander Kornwestheim II)

SV Prag Stuttgart
Trainer: Frederik Bruder
Zugänge: Yannis Anderwald (SC Wyhl), Leopold Schöwitz (SV Prag Stuttgart II)
Abgänge: Niklas Wegner (MTV Stuttgart)

TB Untertürkheim
Trainer: Michael Kienzle
Zugänge: Robin Wittmann (SG Untertürkheim), Marc-Andre Heeg (SG Untertürkheim)
Abgänge: Tobias Kärcher (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Andrea Salerno (Unbekannt), Gürkan Yildiz (TV89 Zuffenhausen), Michael Buckenberger (TSV Schmiden II), Luis Puppa (TSV Schmiden), Michael Buckenberger (Unbekannt), Sandro Vukic (Unbekannt), Andrea Salerno (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99)

TSV Mühlhausen/Stuttgart
Trainer: Armend Mehmeti
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Uhlbach
Trainer: Joshua Menger
Zugänge: Noah Pilchowski (TSV Schornbach)
Abgänge: keine

TSV Weilimdorf II
Trainer: Jürgen Zeyer
Zugänge: keine
Abgänge: Emir Ataman (SG Weilimdorf), Fatih Göktas (Türkspor Stuttgart II)

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99
Trainer: Uwe Braun
Zugänge: Tobias Kärcher (TB Untertürkheim), Denis Skarlatidis (VfL Waiblingen), Andrea Salerno (TB Untertürkheim), Ali Erne (SV Hoffeld), Enrico Mosca (Rückkehr nach Pause), Fabio Walz (VfL Waiblingen)
Abgänge: Stefano Zambito (Anagennisis Schorndorf), Enrico Mosca (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99)

Türkspor Stuttgart
Trainer: Memik Erdogan
Zugänge: Harun Halilovic (FC Stuttgart-Cannstatt), Josip Biljeskovic (TSV Weilimdorf), Kerim Karaboga (Türk. SC Kornwestheim), Alexander Grigoras (Türk. SC Kornwestheim), Aziz Sener (Omonia Griechischer FV Vaihingen), Shkemb Miftari (AKV B.G. Ludwigsburg), Blendi Muji (AKV B.G. Ludwigsburg)
Abgänge: Alessio Ventimiglia (Türkspor Stuttgart II), Cebrail Yigit (Türkspor Stuttgart II), Mehdi Diab (VfL Stuttgart), Durim Haklaj (unbekannt), Mustafa Ergen (Türkspor Stuttgart II), Mohamed Salah Maghrebi (Türkspor Stuttgart II), Patrice Pharrell Mensah (Türkspor Stuttgart II), Levent Yildirim (Türkspor Stuttgart II)

TV Zazenhausen
Trainer: Stefan Schuon
Zugänge: Lucas Berger (Reaktiviert), Maurice Simon (), Jonathan Jaus (), Emin Abderrahmane (Türk. SC Kornwestheim), Marvin Kellner (VfB Obertürkheim), Malte Schuck (FC 02 Barchfeld), Daniel Poschner (Reaktiviert), Dennis Poschner (Reaktiviert)
Abgänge: keine

TV89 Zuffenhausen
Trainer: Umut Yürük
Zugänge: Ekin Gülüm (PSV Stuttgart), Irfan Kicin (TV89 Zuffenhausen), Hüseyin Uylas (TV89 Zuffenhausen), Gürkan Yildiz (TB Untertürkheim), Rozan Yürük (SGV Freiberg), Julian Carrasco (GSV Pleidelsheim II), Theo Rothfuss (SV Oberwolfach), Anwar Moutot (SV Böblingen), Marwan Moutot (SV Böblingen), Arda Zorlu (SSV Zuffenhausen), Alieu Darboe (Sportvg Feuerbach)
Abgänge: Philipp Linhart (TV89 Zuffenhausen II), Steve Schrag (Unbekannt), Enes Güzelyavuz (Unbekannt)

Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen

ABV Stuttgart
Trainer: Achim Häusler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Waldebene Stuttgart Ost
Trainer: Rocco Cesarano
Zugänge: Raphael Hauschild (FC Gärtringen), Jonas Lorenz (TV Derendingen)
Abgänge: Andreii Shamenko (TSV Bernhausen), Ardi Pnishi (AKV B.G. Ludwigsburg)

FV Germania Degerloch
Trainer: Claudio Marques
Zugänge: keine
Abgänge: keine

GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Trainer: Jetmir Fetai
Zugänge: Alessio Martino (TuS Freiberg zg.), Grigorios Almpantis (TSV Berkheim), Evangelos Lioliakis (TSV Dagersheim), Dimitris Arsos (SV Bonlanden), Ardi Kryeziu (Türkspor Nürtingen 73)
Abgänge: Alexandros Dallas (SC Stammheim), Silvio Tsiapi (SC Stammheim), Ahmed Al-Dosakee (TV Oeffingen)

KF Kosova Bernhausen
Trainer: Shefki Gjuray
Zugänge: keine
Abgänge: Dardan Aliu (TSV Wolfschlugen)

KV Plieningen
Trainer: Nikolai Pozorski
Zugänge: Kerem Yener (SG Untertürkheim), Ömür Karatas (TSVgg Plattenhardt II)
Abgänge: Denis Adam (Auszeit), Yurii Vasylenko (Karriereende), Adrian Münzenmay (Karriereende)

MK Makedonija Stuttgart
Trainer: Zhivko Kolev
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Stuttgart
Trainer: Tim Eichler
Zugänge: Jano Shahin (), Tom Naumann (Sportfreunde Stuttgart II)
Abgänge: keine

SpVgg 1887 Möhringen
Trainer: Tobias Fuchs
Zugänge: Sandro Deffner (TSV Rohr Stuttgart)
Abgänge: keine

SpVgg Stetten/Filder
Trainer: Erdinc Cakir
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Hoffeld
Trainer: Grigorios Dimoulatos
Zugänge: Emmanuel Ighodaro (SV Hoffeld II), Aldin Kadric (SV Vaihingen)
Abgänge: Cian Garvey (SV Hoffeld II), Dani Mardini (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Dani Mardini (TSV Heubach)

SV Sillenbuch
Trainer: Zvonimir Topalusic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Vaihingen II
Trainer: Oliver Heringhaus
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Heumaden
Trainer: Adnan Mannan, Akim Linke
Zugänge: keine
Abgänge: Ehad Maloku (TSV Rohr Stuttgart)

TSV Rohr Stuttgart
Trainer: Klaus Kämmerer
Zugänge: Fabian Sack (SG SV Liggering / SV Güttingen), Yero Kissma Jagana (FC Wacker Biberach), Ehad Maloku (TSV Heumaden)
Abgänge: Sandro Deffner (SpVgg 1887 Möhringen)

TV Kemnat
Trainer: Markus Hummel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen

FSV Deufringen
Trainer: Heiko Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

GSV Maichingen II
Trainer: Dieter Grieb
Zugänge: Emin Özkan (SV Böblingen II)
Abgänge: Aziz Issah (TSV Jahn Büsnau)

Spvgg Aidlingen
Trainer: Tobias Lindner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spvgg. Holzgerlingen II
Trainer: Dennis Gallinat
Zugänge: Mattis Stotz ()
Abgänge: Tihomir Bore (TV Altdorf), Jakob Bader (SC Union 06)

SV Böblingen II
Trainer: Marc Stefani
Zugänge: Rafael Czapiewski (TSV Schönaich), Mikael Arslan (TS Echterdingen 1977)
Abgänge: Alesio Beqaj (SKV Rutesheim (U23) II), Eugen Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Fabjon Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Kostandil Qoshku (Spvgg Warmbronn II), Alban Alijaj (Spvgg Warmbronn II), Emin Özkan (GSV Maichingen II)

SV Magstadt
Trainer: Anesti Anhalt, Andy Damm, Zeljko Savkovic
Zugänge: keine
Abgänge: Antonio Ferro (SV Perouse)

SV Oberjesingen
Trainer: Dennis Özkan, Patric Hauser
Zugänge: Muhammed Uyar (TSV Jahn Büsnau), Florian Schauperl (eigene Jugend)
Abgänge: Luis Schittenhelm (SV Bondorf)

TSV Kuppingen
Trainer: Besnik Gllogjani
Zugänge: Benjamin Koch (), Tom Prokein (TSV Jahn Büsnau), Burak Kayaalp (TSV Ehningen II), Emir Ibrahim Özbek (Reaktiviert)
Abgänge: keine

TSV Schönaich
Trainer: Patrick Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: Rafael Czapiewski (SV Böblingen II)

TSV Waldenbuch
Trainer: Alexander Ott
Zugänge: Robin Beurenmeister (Sportfreunde Gechingen), Leo Vlasic (VfL Sindelfingen II), Rodrigo Matos (SG Ettmannsweiler/Aichelberg)
Abgänge: keine

Türk. SV Herrenberg
Trainer: Harun Abdullah Güney
Zugänge: Hakan Güney (TSV Mähringen), Ibrahim Bayrak (SpVgg Holzgerlingen), Atakan Özpinar (Anadolu SV Reutlingen), Melih Erborazan (Anadolu SV Reutlingen)
Abgänge: Janik Wagner (SV Nufringen)

TV Altdorf
Trainer: Timo Gmoser, Marcus Binder
Zugänge: Ufuk Bayrak (TSV Schönaich II), Tihomir Bore (Spvgg. Holzgerlingen II), Valentin Kislat (SpVgg Holzgerlingen), Andi Mustafaj (VfL Sindelfingen II), Fatih Colak (Reaktiviert)
Abgänge: keine

TV Gültstein
Trainer: Holger Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Nebringen
Trainer: Marco Werner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Sindelfingen II
Trainer: Antonios Anastasakis
Zugänge: keine
Abgänge: Leo Vlasic (TSV Waldenbuch), Andi Mustafaj (TV Altdorf), Andre Teixeira (FV Mönchberg)