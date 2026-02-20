Bezirk Stuttgart/Böblingen: Die Wintertransfers in den Kreisligen

– Foto: Joachim Koschler

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

SG Stuttgart West

Trainer: Senai Tasfaldet, Benedikt Goos

Zugänge: Denis Schmidt (FC Gärtringen)

Abgänge: keine



SG Weilimdorf

Trainer: Bobby Ikeokwu, Tilmann Janik

Zugänge: Emir Ataman (TSV Weilimdorf II)

Abgänge: Panagiotis Sampsonidis (Pause aus beruflichen Gründen)





SportKultur StuttgartTrainer: Ender Mermer, Stefan SchullehnerZugänge: Almedin Huzejrovic (FC Jat Fellbach), Bapisan Kathirkamalingam (), Usama Biachach (SG Untertürkheim), Justin Niklas Kunick (TSV Uhlbach II)Abgänge: Zeynel Kavraz (SSV Zuffenhausen)Sportvg FeuerbachTrainer: Sven DamnigZugänge: Lucas Engel (SG Weinstadt), Precious Onuoha (TV Pflugfelden)Abgänge: Alieu Darboe (TV89 Zuffenhausen), Devlin Nganwa (unbekannt), Tayfun Inal (MTV Stuttgart)SSV ZuffenhausenTrainer: Nevzat DursunZugänge: David Rocco Ivan (TSV Münchingen), Zeynel Kavraz (SportKultur Stuttgart)Abgänge: Arda Zorlu (TV89 Zuffenhausen), Alessio Carcanella (SV Salamander Kornwestheim II)SV Prag StuttgartTrainer: Frederik BruderZugänge: Yannis Anderwald (SC Wyhl), Leopold Schöwitz (SV Prag Stuttgart II)Abgänge: Niklas Wegner (MTV Stuttgart)TB UntertürkheimTrainer: Michael KienzleZugänge: Robin Wittmann (SG Untertürkheim), Marc-Andre Heeg (SG Untertürkheim)Abgänge: Tobias Kärcher (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Andrea Salerno (Unbekannt), Gürkan Yildiz (TV89 Zuffenhausen), Michael Buckenberger (TSV Schmiden II), Luis Puppa (TSV Schmiden), Michael Buckenberger (Unbekannt), Sandro Vukic (Unbekannt), Andrea Salerno (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99)TSV Mühlhausen/StuttgartTrainer: Armend MehmetiZugänge: keineAbgänge: keineTSV UhlbachTrainer: Joshua MengerZugänge: Noah Pilchowski (TSV Schornbach)Abgänge: keineTSV Weilimdorf IITrainer: Jürgen ZeyerZugänge: keineAbgänge: Emir Ataman (SG Weilimdorf), Fatih Göktas (Türkspor Stuttgart II)TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99Trainer: Uwe BraunZugänge: Tobias Kärcher (TB Untertürkheim), Denis Skarlatidis (VfL Waiblingen), Andrea Salerno (TB Untertürkheim), Ali Erne (SV Hoffeld), Enrico Mosca (Rückkehr nach Pause), Fabio Walz (VfL Waiblingen)Abgänge: Stefano Zambito (Anagennisis Schorndorf), Enrico Mosca (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99)Türkspor StuttgartTrainer: Memik ErdoganZugänge: Harun Halilovic (FC Stuttgart-Cannstatt), Josip Biljeskovic (TSV Weilimdorf), Kerim Karaboga (Türk. SC Kornwestheim), Alexander Grigoras (Türk. SC Kornwestheim), Aziz Sener (Omonia Griechischer FV Vaihingen), Shkemb Miftari (AKV B.G. Ludwigsburg), Blendi Muji (AKV B.G. Ludwigsburg)Abgänge: Alessio Ventimiglia (Türkspor Stuttgart II), Cebrail Yigit (Türkspor Stuttgart II), Mehdi Diab (VfL Stuttgart), Durim Haklaj (unbekannt), Mustafa Ergen (Türkspor Stuttgart II), Mohamed Salah Maghrebi (Türkspor Stuttgart II), Patrice Pharrell Mensah (Türkspor Stuttgart II), Levent Yildirim (Türkspor Stuttgart II)TV ZazenhausenTrainer: Stefan SchuonZugänge: Lucas Berger (Reaktiviert), Maurice Simon (), Jonathan Jaus (), Emin Abderrahmane (Türk. SC Kornwestheim), Marvin Kellner (VfB Obertürkheim), Malte Schuck (FC 02 Barchfeld), Daniel Poschner (Reaktiviert), Dennis Poschner (Reaktiviert)Abgänge: keineTV89 ZuffenhausenTrainer: Umut YürükZugänge: Ekin Gülüm (PSV Stuttgart), Irfan Kicin (TV89 Zuffenhausen), Hüseyin Uylas (TV89 Zuffenhausen), Gürkan Yildiz (TB Untertürkheim), Rozan Yürük (SGV Freiberg), Julian Carrasco (GSV Pleidelsheim II), Theo Rothfuss (SV Oberwolfach), Anwar Moutot (SV Böblingen), Marwan Moutot (SV Böblingen), Arda Zorlu (SSV Zuffenhausen), Alieu Darboe (Sportvg Feuerbach)Abgänge: Philipp Linhart (TV89 Zuffenhausen II), Steve Schrag (Unbekannt), Enes Güzelyavuz (Unbekannt)

---

Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen

ABV Stuttgart

Trainer: Achim Häusler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Waldebene Stuttgart Ost

Trainer: Rocco Cesarano

Zugänge: Raphael Hauschild (FC Gärtringen), Jonas Lorenz (TV Derendingen)

Abgänge: Andreii Shamenko (TSV Bernhausen), Ardi Pnishi (AKV B.G. Ludwigsburg)



FV Germania Degerloch

Trainer: Claudio Marques

Zugänge: keine

Abgänge: keine



GFV Ermis Metanastis Stuttgart

Trainer: Jetmir Fetai

Zugänge: Alessio Martino (TuS Freiberg zg.), Grigorios Almpantis (TSV Berkheim), Evangelos Lioliakis (TSV Dagersheim), Dimitris Arsos (SV Bonlanden), Ardi Kryeziu (Türkspor Nürtingen 73)

Abgänge: Alexandros Dallas (SC Stammheim), Silvio Tsiapi (SC Stammheim), Ahmed Al-Dosakee (TV Oeffingen)



KF Kosova Bernhausen

Trainer: Shefki Gjuray

Zugänge: keine

Abgänge: Dardan Aliu (TSV Wolfschlugen)



KV Plieningen

Trainer: Nikolai Pozorski

Zugänge: Kerem Yener (SG Untertürkheim), Ömür Karatas (TSVgg Plattenhardt II)

Abgänge: Denis Adam (Auszeit), Yurii Vasylenko (Karriereende), Adrian Münzenmay (Karriereende)



MK Makedonija Stuttgart

Trainer: Zhivko Kolev

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Stuttgart

Trainer: Tim Eichler

Zugänge: Jano Shahin (), Tom Naumann (Sportfreunde Stuttgart II)

Abgänge: keine



SpVgg 1887 Möhringen

Trainer: Tobias Fuchs

Zugänge: Sandro Deffner (TSV Rohr Stuttgart)

Abgänge: keine



SpVgg Stetten/Filder

Trainer: Erdinc Cakir

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Hoffeld

Trainer: Grigorios Dimoulatos

Zugänge: Emmanuel Ighodaro (SV Hoffeld II), Aldin Kadric (SV Vaihingen)

Abgänge: Cian Garvey (SV Hoffeld II), Dani Mardini (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Dani Mardini (TSV Heubach)



SV Sillenbuch

Trainer: Zvonimir Topalusic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Vaihingen II

Trainer: Oliver Heringhaus

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Heumaden

Trainer: Adnan Mannan, Akim Linke

Zugänge: keine

Abgänge: Ehad Maloku (TSV Rohr Stuttgart)



TSV Rohr Stuttgart

Trainer: Klaus Kämmerer

Zugänge: Fabian Sack (SG SV Liggering / SV Güttingen), Yero Kissma Jagana (FC Wacker Biberach), Ehad Maloku (TSV Heumaden)

Abgänge: Sandro Deffner (SpVgg 1887 Möhringen)



TV Kemnat

Trainer: Markus Hummel

Zugänge: keine

Abgänge: keine

---

Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen

FSV Deufringen

Trainer: Heiko Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



GSV Maichingen II

Trainer: Dieter Grieb

Zugänge: Emin Özkan (SV Böblingen II)

Abgänge: Aziz Issah (TSV Jahn Büsnau)



Spvgg Aidlingen

Trainer: Tobias Lindner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Spvgg. Holzgerlingen II

Trainer: Dennis Gallinat

Zugänge: Mattis Stotz ()

Abgänge: Tihomir Bore (TV Altdorf), Jakob Bader (SC Union 06)



SV Böblingen II

Trainer: Marc Stefani

Zugänge: Rafael Czapiewski (TSV Schönaich), Mikael Arslan (TS Echterdingen 1977)

Abgänge: Alesio Beqaj (SKV Rutesheim (U23) II), Eugen Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Fabjon Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Kostandil Qoshku (Spvgg Warmbronn II), Alban Alijaj (Spvgg Warmbronn II), Emin Özkan (GSV Maichingen II)



SV Magstadt

Trainer: Anesti Anhalt, Andy Damm, Zeljko Savkovic

Zugänge: keine

Abgänge: Antonio Ferro (SV Perouse)



SV Oberjesingen

Trainer: Dennis Özkan, Patric Hauser

Zugänge: Muhammed Uyar (TSV Jahn Büsnau), Florian Schauperl (eigene Jugend)

Abgänge: Luis Schittenhelm (SV Bondorf)



TSV Kuppingen

Trainer: Besnik Gllogjani

Zugänge: Benjamin Koch (), Tom Prokein (TSV Jahn Büsnau), Burak Kayaalp (TSV Ehningen II), Emir Ibrahim Özbek (Reaktiviert)

Abgänge: keine



TSV Schönaich

Trainer: Patrick Stierle

Zugänge: keine

Abgänge: Rafael Czapiewski (SV Böblingen II)



TSV Waldenbuch

Trainer: Alexander Ott

Zugänge: Robin Beurenmeister (Sportfreunde Gechingen), Leo Vlasic (VfL Sindelfingen II), Rodrigo Matos (SG Ettmannsweiler/Aichelberg)

Abgänge: keine



Türk. SV Herrenberg

Trainer: Harun Abdullah Güney

Zugänge: Hakan Güney (TSV Mähringen), Ibrahim Bayrak (SpVgg Holzgerlingen), Atakan Özpinar (Anadolu SV Reutlingen), Melih Erborazan (Anadolu SV Reutlingen)

Abgänge: Janik Wagner (SV Nufringen)



TV Altdorf

Trainer: Timo Gmoser, Marcus Binder

Zugänge: Ufuk Bayrak (TSV Schönaich II), Tihomir Bore (Spvgg. Holzgerlingen II), Valentin Kislat (SpVgg Holzgerlingen), Andi Mustafaj (VfL Sindelfingen II), Fatih Colak (Reaktiviert)

Abgänge: keine



TV Gültstein

Trainer: Holger Schulz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Nebringen

Trainer: Marco Werner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Sindelfingen II

Trainer: Antonios Anastasakis

Zugänge: keine

Abgänge: Leo Vlasic (TSV Waldenbuch), Andi Mustafaj (TV Altdorf), Andre Teixeira (FV Mönchberg)