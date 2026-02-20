Bezirk Stuttgart/Böblingen: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
OFK Beograd Stuttgart
Trainer: Ratko Milic
Zugänge: Phil Schmidt (TV Echterdingen), Ratko Milic (Übernimmt Trainerposten), Mihailo Stojanovic (Übernimmt Co-Trainerposten), Filip Jovancic (TSV Göggingen)
Abgänge: Daniel Juklen (Pausiert), Sasa Aleksic (Zurückgetreten), Ivan Percobic (), Marko Marinovic (Umzug), Nikola Kovacevic (Pausiert), Dejan Tosic (Umzug), Zarko Burazor (Pausiert), Bojan Vojisavljevic (Umzug), Nebojsa Turinski (Pausiert), Andjelko Padjan (Umzug), Jovan Tesic (Umzug), Aleksandar Jankovic (Umzug)
SC Stammheim
Trainer: Stefan Diesing
Zugänge: Alexandros Dallas (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Silvio Tsiapi (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)
Abgänge: Seyyid Bachrioglou (TV89 Zuffenhausen II)
---
ABV Stuttgart
Trainer: Achim Häusler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Waldebene Stuttgart Ost
Trainer: Rocco Cesarano
Zugänge: Raphael Hauschild (FC Gärtringen), Jonas Lorenz (TV Derendingen)
Abgänge: Andreii Shamenko (TSV Bernhausen), Ardi Pnishi (AKV B.G. Ludwigsburg)
FV Germania Degerloch
Trainer: Claudio Marques
Zugänge: keine
Abgänge: keine
GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Trainer: Jetmir Fetai
Zugänge: Alessio Martino (TuS Freiberg zg.), Grigorios Almpantis (TSV Berkheim), Evangelos Lioliakis (TSV Dagersheim), Dimitris Arsos (SV Bonlanden), Ardi Kryeziu (Türkspor Nürtingen 73)
Abgänge: Alexandros Dallas (SC Stammheim), Silvio Tsiapi (SC Stammheim), Ahmed Al-Dosakee (TV Oeffingen)
KF Kosova Bernhausen
Trainer: Shefki Gjuray
Zugänge: keine
Abgänge: Dardan Aliu (TSV Wolfschlugen)
KV Plieningen
Trainer: Nikolai Pozorski
Zugänge: Kerem Yener (SG Untertürkheim), Ömür Karatas (TSVgg Plattenhardt II)
Abgänge: Denis Adam (Auszeit), Yurii Vasylenko (Karriereende), Adrian Münzenmay (Karriereende)
MK Makedonija Stuttgart
Trainer: Zhivko Kolev
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Stuttgart
Trainer: Tim Eichler
Zugänge: Jano Shahin (), Tom Naumann (Sportfreunde Stuttgart II)
Abgänge: keine
SpVgg 1887 Möhringen
Trainer: Tobias Fuchs
Zugänge: Sandro Deffner (TSV Rohr Stuttgart)
Abgänge: keine
SpVgg Stetten/Filder
Trainer: Erdinc Cakir
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Hoffeld
Trainer: Grigorios Dimoulatos
Zugänge: Emmanuel Ighodaro (SV Hoffeld II), Aldin Kadric (SV Vaihingen)
Abgänge: Cian Garvey (SV Hoffeld II), Dani Mardini (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (unbekannt), Ali Erne (TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99), Dani Mardini (TSV Heubach)
SV Sillenbuch
Trainer: Zvonimir Topalusic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Vaihingen II
Trainer: Oliver Heringhaus
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Heumaden
Trainer: Adnan Mannan, Akim Linke
Zugänge: keine
Abgänge: Ehad Maloku (TSV Rohr Stuttgart)
TSV Rohr Stuttgart
Trainer: Klaus Kämmerer
Zugänge: Fabian Sack (SG SV Liggering / SV Güttingen), Yero Kissma Jagana (FC Wacker Biberach), Ehad Maloku (TSV Heumaden)
Abgänge: Sandro Deffner (SpVgg 1887 Möhringen)
TV Kemnat
Trainer: Markus Hummel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FSV Deufringen
Trainer: Heiko Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
GSV Maichingen II
Trainer: Dieter Grieb
Zugänge: Emin Özkan (SV Böblingen II)
Abgänge: Aziz Issah (TSV Jahn Büsnau)
Spvgg Aidlingen
Trainer: Tobias Lindner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg. Holzgerlingen II
Trainer: Dennis Gallinat
Zugänge: Mattis Stotz ()
Abgänge: Tihomir Bore (TV Altdorf), Jakob Bader (SC Union 06)
SV Böblingen II
Trainer: Marc Stefani
Zugänge: Rafael Czapiewski (TSV Schönaich), Mikael Arslan (TS Echterdingen 1977)
Abgänge: Alesio Beqaj (SKV Rutesheim (U23) II), Eugen Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Fabjon Ndreca (Spvgg Warmbronn II), Kostandil Qoshku (Spvgg Warmbronn II), Alban Alijaj (Spvgg Warmbronn II), Emin Özkan (GSV Maichingen II)
SV Magstadt
Trainer: Anesti Anhalt, Andy Damm, Zeljko Savkovic
Zugänge: keine
Abgänge: Antonio Ferro (SV Perouse)
SV Oberjesingen
Trainer: Dennis Özkan, Patric Hauser
Zugänge: Muhammed Uyar (TSV Jahn Büsnau), Florian Schauperl (eigene Jugend)
Abgänge: Luis Schittenhelm (SV Bondorf)
TSV Kuppingen
Trainer: Besnik Gllogjani
Zugänge: Benjamin Koch (), Tom Prokein (TSV Jahn Büsnau), Burak Kayaalp (TSV Ehningen II), Emir Ibrahim Özbek (Reaktiviert)
Abgänge: keine
TSV Schönaich
Trainer: Patrick Stierle
Zugänge: keine
Abgänge: Rafael Czapiewski (SV Böblingen II)
TSV Waldenbuch
Trainer: Alexander Ott
Zugänge: Robin Beurenmeister (Sportfreunde Gechingen), Leo Vlasic (VfL Sindelfingen II), Rodrigo Matos (SG Ettmannsweiler/Aichelberg)
Abgänge: keine
Türk. SV Herrenberg
Trainer: Harun Abdullah Güney
Zugänge: Hakan Güney (TSV Mähringen), Ibrahim Bayrak (SpVgg Holzgerlingen), Atakan Özpinar (Anadolu SV Reutlingen), Melih Erborazan (Anadolu SV Reutlingen)
Abgänge: Janik Wagner (SV Nufringen)
TV Altdorf
Trainer: Timo Gmoser, Marcus Binder
Zugänge: Ufuk Bayrak (TSV Schönaich II), Tihomir Bore (Spvgg. Holzgerlingen II), Valentin Kislat (SpVgg Holzgerlingen), Andi Mustafaj (VfL Sindelfingen II), Fatih Colak (Reaktiviert)
Abgänge: keine
TV Gültstein
Trainer: Holger Schulz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Nebringen
Trainer: Marco Werner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Sindelfingen II
Trainer: Antonios Anastasakis
Zugänge: keine
Abgänge: Leo Vlasic (TSV Waldenbuch), Andi Mustafaj (TV Altdorf), Andre Teixeira (FV Mönchberg)