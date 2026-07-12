Bezirk Stuttgart/Böblingen: Das sind die Staffeleinteilungen

Die Staffeleinteilungen des Bezirks Stuttgart/Böblingen der Bezirksliga sowie der Staffeln in der Kreisliga A und B stehen fest. Auf dem Staffeltag am Samstag, den 25.07.2026, um 11 Uhr im Vereinsheim des TSV Bernhausen werden weitere Absprachen für die neue Saison gemacht.
Bezirksliga
1. MTV Stuttgart (Ab)
2. TSVgg Plattenhardt (Ab)
3. SV Bonlanden
4. SV Vaihingen
5. TV Echterdingen II
6. SpVgg Holzgerlingen
7. TSV Jahn Büsnau
8. Spvgg 1897 Cannstatt
9. TSV Musberg
10. SV Deckenpfronn
11. SV Rohrau
12. TV Darmsheim
13. VfL Herrenberg
14. OFK Beograd Stuttgart (Auf)
15. FSV Waldebene Stuttgart Ost (Auf)
16. Türk. SV Herrenberg (Auf)
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Kreisliga A1
1. TSV Weilimdorf II
2. SV Prag Stuttgart
3. SSV Zuffenhausen
4. TSV Uhlbach
5. TV Zazenhausen
6. SG Weilimdorf
7. TV89 Zuffenhausen
8. TSV Mühlhausen/Stuttgart
9. SG Stuttgart West
10. TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99
11. Türkspor Stuttgart
12. ABV Stuttgart
13. SV Sillenbuch II
14. TSV Rohr Stuttgart II
15. SKG Botnang
16. Sportvg Feuerbach II
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Kreisliga A2
1. Croatia Stuttgart
2. Sportvg Feuerbach
3. SV Vaihingen II
4. GFV Ermis Metanastis Stuttgart
5. SpVgg Stetten/Filder
6. SV Hoffeld
7. FV Germania Degerloch
8. KF Kosova Bernhausen
9. KV Plieningen
10. SpVgg 1887 Möhringen
11. SV Sillenbuch
12. TSV Rohr Stuttgart
13. VfL Sindelfingen II
14. SV Böblingen II
15. TS Echterdingen 1977
16. Omonia Griechischer FV Vaihingen
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Kreisliga A3
1. SV Nufringen
2. TSV Dagersheim
3. VfL Oberjettingen
4. FSV Deufringen
5. GSV Maichingen II
6. Spvgg Aidlingen
7. SV Oberjesingen
8. TSV Kuppingen
9. TSV Schönaich
10. TSV Waldenbuch
11. TV Altdorf
12. TV Nebringen
13. SG Gäufelden
14. FV Radnik Sindelfingen
15. Spvgg Weil im Schönbuch
16. Türk. SV Herrenberg II
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Kreisliga B1
1. MK Makedonija Stuttgart
2. TV Kemnat
3. SpVgg Stetten/Filder II
4. SV Hoffeld II
5. FV Germania Degerloch II
6. KF Kosova Bernhausen II
7. KV Plieningen II
8. SpVgg 1887 Möhringen II
9. Omonia Griechischer FV Vaihingen II
10. SV Bonlanden II
11. TSV Bernhausen II
12. Croatia Stuttgart II
13. Sportvg Feuerbach III
14. TSVgg Plattenhardt II
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Kreisliga B2
1. Sportfreunde Stuttgart II
2. TSV Heumaden II
3. TSV Sielmingen 1898 II
4. Stuttgarter SC
5. SG Untertürkheim
6. FC Stuttgart-Cannstatt
7. SG VfLKaltental / SV Heslach II
8. TSV Birkach II
9. SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See
10. TSV Leinfelden II
11. SV Grün-Weiss Sommerrain
12. VfL Stuttgart
13. SV Rot 1945
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Kreisliga B3
1. TB Untertürkheim
2. SC Stammheim
3. SportKultur Stuttgart
4. SV Eintracht Stuttgart
5. SV Özvatan Stuttgart
6. FSV Waldebene Stuttgart Ost II
7. MTV Stuttgart II
8. PSV Stuttgart
9. ASV Botnang II
10. Spvgg 1897 Cannstatt II
11. FC Reka Stuttgart
12. Lawine Raichberg Ost
13. TV Cannstatt
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Kreisliga B4
1. Sportfreunde Stuttgart
2. TSV Heumaden
3. TSV Sielmingen 1898
4. SG Untertürkheim II
5. FK Sarajevo Stuttgart
6. SG VfL Kaltental / SV Heslach
7. TSV Birkach
8. SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See II
9. TSV Leinfelden
10. SV Grün-Weiss Sommerrain II
11. SV Rot 1945 II
12. VfL Stuttgart II
13. FC Stuttgart-Cannstatt II
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Kreisliga B5
1. ABV Stuttgart II
2. KF Ilirida Stuttgart
3. SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart
4. SV Prag Stuttgart II
5. SSV Zuffenhausen II
6. TSV Uhlbach II
7. TV Zazenhausen II
8. SG Weilimdorf II
9. TV89 Zuffenhausen II
10. TSV Mühlhausen/Stuttgart II
11. SG Stuttgart West II
12. TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II
13. Türkspor Stuttgart II
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Kreisliga B6
1. TV Gültstein
2. TSV Hildrizhausen
3. FC Unterjettingen
4. SGM Kayh/Mönchberg
5. SV Affstätt
6. SV Bondorf
7. SV Nufringen II
8. TV Darmsheim II
9. TSV Grafenau
10. FC Gärtringen
11. SV Deckenpfronn II
12. SV Mötzingen
13. SV Rohrau II
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Kreisliga B7
1. Spvgg. Holzgerlingen II
2. SV Magstadt
3. 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04
4. TSV Jahn Büsnau II
5. HNK Slaven Stuttgart
6. TSV Musberg II
7. TSV Steinenbronn
8. NK Croatia Sindelfingen
9. TSV Ehningen II
10. NK Zagreb Sindelfingen
11. K.F.I.B. Sindelfingen
12. KSC Sindelfingen
13. FV Fortuna Böblingen
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Kreisliga B8
1. TSV Dagersheim II
2. VfL Oberjettingen II
3. FSV Deufringen II
4. GSV Maichingen III
5. Spvgg Aidlingen II
6. Spvgg Weil im Schönbuch II
7. SV Oberjesingen II
8. TSV Kuppingen II
9. TSV Schönaich II
10. TSV Waldenbuch II
11. TV Altdorf II
12. TV Nebringen II
13. SGM Kayh/Mönchberg II
14. SG Gäufelden II