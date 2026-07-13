Bezirk Stuttgart/Böblingen: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
TSV Weilimdorf – TSG Öhringen 4:1
Tore: 1:0 Dominik Weber (16.), 1:1 Riccardo Scarcelli (65.), 2:1 Daniel Baierle (73. Foulelfmeter), 3:1 Daniel Baierle (82.), 4:1 Daniel Baierle (90.)
SV Schönbronn – SV Rohrau 0:2
Tore: 0:1 Anton Riedel (47.), 0:2 Simon Müsel (79.)
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SV Fellbach – ASV Botnang 5:0
TSV Denkendorf – TSV Musberg 4:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Joshua Wurdak (4.), 2:0 David Srsa (20.), 3:0 Tizian Beinschrodt (54.), 4:0 Lulzim Zhegrova (65.)
TSV Bernhausen – TSV Ehningen 3:0
Tore: 1:0 Nikita Schestakow (11.), 2:0 Markus Fickeisen (54.), 3:0 Ekrem Servi (85. Foulelfmeter)
GSV Maichingen – GSV Pleidelsheim 2:1
Tore: 0:1 Ben Leon Deyhle (3.), 1:1 Michael Klauß (25.), 2:1 Lars Jäger (55.)
Stuttgarter Kickers – FC Bayern München II 4:0
Schiedsrichter: Vincent Schöller - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Christian Mauersberger (8.), 2:0 Christoph Meister (36.), 3:0 David Udogu (56.), 4:0 David Stojak (90.)
SV Böblingen – FV Illertissen 3:2
SV Bonlanden – TV Echterdingen 1:3
VfL Sindelfingen – FV Germania Degerloch 6:1
GSV Maichingen – VfL Nagold 2:0
Tore: 1:0 Lars Jäger (27.), 2:0 Michael Klauß (34.)
TV Sottrum – SV Stuttgarter Kickers 1:4
Tore: 0:1 (28.), 0:2 (51.), 0:3 (60.), 1:3 Leon Krause (64.), 1:4 (75.)