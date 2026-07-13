 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Stuttgart/Böblingen: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Stuttg./B
KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
KL B1 Stuttgar/Böbl.

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

TSV Weilimdorf – TSG Öhringen 4:1
Tore: 1:0 Dominik Weber (16.), 1:1 Riccardo Scarcelli (65.), 2:1 Daniel Baierle (73. Foulelfmeter), 3:1 Daniel Baierle (82.), 4:1 Daniel Baierle (90.)

SV Schönbronn – SV Rohrau 0:2
Tore: 0:1 Anton Riedel (47.), 0:2 Simon Müsel (79.)

FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – VfB Stuttgart 2:7

SV Böblingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen abg.

VfL Pfullingen – TV Echterdingen 1:0

VfL Sindelfingen Ladies – Karlsruher SC 1:4

SV Leonberg/Eltingen – TSV Bernhausen 5:2

SV Hoffeld – Stuttgarter Kickers 0:9
Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Filderstadt) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Yannick Glessing (37.), 0:2 Nevio Schembri (38.), 0:3 David Stojak (63.), 0:4 David Stojak (65.), 0:5 (70. Eigentor), 0:6 Samuel Unsöld (71.), 0:7 Christoph Meister (81.), 0:8 David Stojak (82.), 0:9 David Stojak (88.)

---

Testspiele am Sonntag

SV Fellbach – ASV Botnang 5:0

TSV Denkendorf – TSV Musberg 4:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Joshua Wurdak (4.), 2:0 David Srsa (20.), 3:0 Tizian Beinschrodt (54.), 4:0 Lulzim Zhegrova (65.)

TSV Bernhausen – TSV Ehningen 3:0
Tore: 1:0 Nikita Schestakow (11.), 2:0 Markus Fickeisen (54.), 3:0 Ekrem Servi (85. Foulelfmeter)

GSV Maichingen – GSV Pleidelsheim 2:1
Tore: 0:1 Ben Leon Deyhle (3.), 1:1 Michael Klauß (25.), 2:1 Lars Jäger (55.)

Stuttgarter Kickers – FC Bayern München II 4:0
Schiedsrichter: Vincent Schöller - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Christian Mauersberger (8.), 2:0 Christoph Meister (36.), 3:0 David Udogu (56.), 4:0 David Stojak (90.)

SV Böblingen – FV Illertissen 3:2

SV Bonlanden – TV Echterdingen 1:3

VfL Sindelfingen – FV Germania Degerloch 6:1

GSV Maichingen – VfL Nagold 2:0
Tore: 1:0 Lars Jäger (27.), 2:0 Michael Klauß (34.)

TV Sottrum – SV Stuttgarter Kickers 1:4
Tore: 0:1 (28.), 0:2 (51.), 0:3 (60.), 1:3 Leon Krause (64.), 1:4 (75.)