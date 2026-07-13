Bezirk Schwarzwald/Zollern: Alle Testspiele vom Wochenende

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

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Testspiele am Samstag

SGM Deißlingen/Lauffen – SV Oberwolfach 2:3



FC Esslingen – TSG Balingen II 5:2

Tore: 0:1 (1.), 1:1 Marcel Sichwardt (11.), 2:1 (19. Eigentor), 3:1 Louis Majhen (21.), 3:2 (31.), 4:2 Till Schubarth (48.), 5:2 Till Schubarth (88.)



SV Aasen – SV Zimmern 3:3



SV Seedorf – FV Möhringen 6:0



FSV Denkingen – SG FC Hardt / Lauterbach 3:0



TSV Riedlingen – TSV Harthausen/Scher 2:2

Tore: 1:1 Marcel Kosic (43.), 2:2 (88. Eigentor)



FC 07 Albstadt – FC Steinhofen 16:1



SC 04 Tuttlingen – FC 08 Villingen 4:3

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Testspiele am Sonntag

VfB Bösingen – TSV Bad Boll 4:4



SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst – 1. FC Burladingen 5:0



SGM Bösingen II/Beffendorf II – TSV Ofterdingen 1:2

Schiedsrichter: Georg Haas - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leon Beyerle (71.), 0:2 Jannik Renz (76.), 1:2 Jonathan Lehmann (89.)



BSV 07 Schwenningen – Türkischer SV Singen 3:2

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