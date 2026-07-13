Bezirk Schwarzwald/Zollern: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
SGM Deißlingen/Lauffen – SV Oberwolfach 2:3
FC Esslingen – TSG Balingen II 5:2
Tore: 0:1 (1.), 1:1 Marcel Sichwardt (11.), 2:1 (19. Eigentor), 3:1 Louis Majhen (21.), 3:2 (31.), 4:2 Till Schubarth (48.), 5:2 Till Schubarth (88.)
SV Aasen – SV Zimmern 3:3
SV Seedorf – FV Möhringen 6:0
FSV Denkingen – SG FC Hardt / Lauterbach 3:0
TSV Riedlingen – TSV Harthausen/Scher 2:2
Tore: 1:1 Marcel Kosic (43.), 2:2 (88. Eigentor)
FC 07 Albstadt – FC Steinhofen 16:1
SC 04 Tuttlingen – FC 08 Villingen 4:3
---
VfB Bösingen – TSV Bad Boll 4:4
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst – 1. FC Burladingen 5:0
SGM Bösingen II/Beffendorf II – TSV Ofterdingen 1:2
Schiedsrichter: Georg Haas - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Beyerle (71.), 0:2 Jannik Renz (76.), 1:2 Jonathan Lehmann (89.)
BSV 07 Schwenningen – Türkischer SV Singen 3:2
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________