Bezirk Rems/Murr/Hall: Staffeleinteilungen, Veränderungen, Pokal

Martin Basler, stellvertretender Bezirksspielleiter, scheidet per sofort auf eigenen Wunsch aus und steht eventuell zu einem späteren Zeitpunkt für andere Aufgaben zur Verfügung.

kurz vor Beginn der neuen Spielzeit und mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gibt es folgende Informationen:

Dies hat zur Folge, dass wir – um uns zu sortieren – die geplanten Staffeltage der A3 und KLB6 am Donnerstag, 24.07.2025 in Rieden sowie am Montag, 28.07.2025 bei der TSG Kirchberg (A4 und KLB7) absagen und zu einem späteren Zeitpunkt zusammen veranstalten.

Der online-Staffeltag der Frauen (Montag, 21.07.) wird ebenfalls abgesagt und in Präsenz nachgeholt.

Wir bitten um Verständnis.

Die jeweiligen Einladungen erfolgen in den nächsten Tagen.

Sie/Ihr erhalten/erhaltet heute die Staffeleinteilungen. Die Spielpläne werden kurzfristig erstellt

und freigegeben.

Als Anlage die Informationen über den Bezirkspokal der Spielzeit 2025/26 unseres Bezirkspokalspielleiters Jochen Seiler.

Nach so viel Informationen eine weitere gute und verletzungsfreie Vorbereitung und wer es noch vor sich hat: einen schönen Urlaub!

Mit sportlichen Grüßen

Ralph Rolli

+++

Liebe Vereinsvertreter,

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen Informationen zur Durchführung des IN.VIVO Bezirkspokal der Frauen und Herren 2025/26 im Bezirk Rems/Murr/Hall übermitteln.

1. Die von Bezirksspielleiter Ralph Rolli durchgeführte Onlinebefragung zu der Frage ob zukünftig mit oder ohne Verlängerung gespielt wird, ergab das Ergebnis, dass sich eine Mehrheit für die Verlängerung ausgesprochen hat. Daher werden wir auch zukünftig in ALLEN Pokalspielen der Frauen und Herren mit Verlängerung spielen.

2. Zukünftig wird es keine Möglichkeit mehr geben, für die Qualifikationsrunde zum IN.VIVO Bezirkspokal Freilose zu beantragen. Jede Mannschaft, die für den IN.VIVO Bezirkspokal gemeldet wurde, nimmt auch an der Auslosung teil.

3. Der Bezirksvorstand hat -wie in der Satzung des wfv vorgesehen- in seiner Sitzung vom 14.07.2025 die Eintrittspreise für ALLE Pokalspiele im Aktivenbereich der Frauen und Herren festgelegt. Bei den IN.VIVO Bezirkspokalspielen werden zukünftig von ALLEN Zuschauern, egal ob weiblich oder männlich, Eintrittsgelder, wie nachstehend erhoben: Herren 5,- €, Frauen, Rentner, Schüler ab 18 Jahren 3,- €

4. Die ersten Runden der Pokalspiele werden weiterhin in zwei getrennten Gruppen gespielt. Bei den Frauen wird dann ab dem Halbfinale, bei den Herren ab dem Viertelfinale Gruppenübergreifend gespielt.

5. Aus organisatorischen Gründen, musste entgegen der Ankündigung im Rahmenterminkalender der Termin für die Endspiele geändert werden. Diese wurden nun auf den 01.05.2026 terminiert.

Schon heute wünsche Ihnen und Ihren Mannschaften viel Erfolg.

Mit sportlichen Grüßen

Jochen Seiler



+++