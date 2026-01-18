Bezirk Rems/Murr/Hall: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte der Kreisligen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net