Bezirk Rems/Murr/Hall: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den vier A-Ligen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

1. FC Hohenacker Trainer: David Milojkovic, Alexander Nita Zugänge: Ramadan Hasani (SV Hegnach) Abgänge: keine Anagennisis Schorndorf Trainer: Elefterios Chatzikiriakou, Charalambos Stamatiou, Ahmet Eymen Kirlar Zugänge: Can Fabio Aslan (SC Korb), Mohammed Nonda Sylla (SG Schorndorf II) Abgänge: keine FC Kosova Kernen Trainer: Labinot Collaku Zugänge: Valton Fetahaj (VfL Waiblingen) Abgänge: keine FSV Waiblingen II Trainer: Fabio Criscuolo Zugänge: keine Abgänge: Leon Tomme (SC Korb), Christos Akritidis (SV Kaisersbach) SC Korb Trainer: Tim Böhringer Zugänge: Nils Angerbauer (SC Korb II), Tarik Cehic (NK Croatia Bietigheim), Leon Tomme (FSV Waiblingen II) Abgänge: Flavio Caldieri (Croatia Stuttgart), Can Fabio Aslan (Anagennisis Schorndorf) SSV Steinach-Reichenbach Trainer: Emirhan Arslan, Daniel Glück Zugänge: keine Abgänge: Giovanni Di Giorgio (SV Hegnach II), David Nagler (TSG Buhlbronn) SV Breuningsweiler II Trainer: Marvin Röhm, Christian Nachtigall Zugänge: keine Abgänge: keine SV Fellbach II Trainer: Mario Palomba Zugänge: Bleon Saramati (TSV Nellmersbach), Deniz Ergen (TSV Nellmersbach), Lukas Boehmerle (), Yassin Moetaz Mamdouh Mahfouz Abdelghany () Abgänge: keine SV Hertmannsweiler Trainer: Marcel Goncalves Zugänge: keine Abgänge: keine SV Remshalden Trainer: Sascha Ricker Zugänge: Noah Brandhuber (SV Breuningsweiler), Sait Canberk Ok (SC Urbach), Tobia Portolano (SC Urbach) Abgänge: Markus Engelhardt (SV Remshalden II), Raphael Colmar (SV Remshalden II) TB Beinstein Trainer: Marco Kotrba, Dennis Fürst Zugänge: keine Abgänge: keine TSV Schornbach II Trainer: Kevin Lednig Zugänge: keine Abgänge: keine TV Weiler/Rems Trainer: Markus Weiß Zugänge: keine Abgänge: keine VfL Winterbach Trainer: Zugänge: Tobias Blößl (), Tobias Blößl (), Milan Savic (SG Schorndorf) Abgänge: Denis Sekulovic (), Ardit Lushi (TSV Haubersbronn), Ellion Lushi (TSV Haubersbronn) VfR Birkmannsweiler Trainer: Davide di Giovanni Zugänge: keine Abgänge: keine

FC Viktoria Backnang

Trainer: Ümit Karaca

Zugänge: Samed Haber (TSV Nellmersbach), Samed Haber (), Serkan Dogan (KTSV Hößlinswart)

Abgänge: Semih Yahya Tiknas (FV Sulzbach/Murr II), Jannik Leins (SF Großerlach), Tarik Akgün (SF Großerlach), Daniel Veloso de Figueiredo (SF Großerlach), Özcan Unutkan (FV Sulzbach/Murr), Emre Ayisik (FV Sulzbach/Murr), Berkay Uzun (TSC Murrhardt)



FC Welzheim

Trainer: Kim-Steffen Schmidt

Zugänge: Robin Bühler (eigene Jugend)

Abgänge: keine



FSV Weiler zum Stein

Trainer: Fatih Yenisen

Zugänge: Marco Grüttner (vereinslos)

Abgänge: keine



FV Sulzbach/Murr

Trainer: Tobias Witt

Zugänge: Dimitrios Karalias (Großer Alexander Backnang), Agron Hajdaraj (SGM Erbstetten/TSG Backnang II), Philip Häcker (FV Wüstenrot), Özcan Unutkan (FC Viktoria Backnang), Emre Ayisik (FC Viktoria Backnang)

Abgänge: keine



Großer Alexander Backnang

Trainer: Petro Kelesidis

Zugänge: keine

Abgänge: Dimitrios Karalias (FV Sulzbach/Murr)



SK Fichtenberg

Trainer: Dario Miklic

Zugänge: Julian Ammon (TSV Gaildorf)

Abgänge: keine



SG SGM Erbstetten/TSG Backnang II / TSG Backnang

Trainer: Daniel Bauer

Zugänge: keine

Abgänge: Agron Hajdaraj (FV Sulzbach/Murr), Christian Necker (SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II), Erdonis Kryeziu (TSV Nellmersbach II)



Spvgg Kleinaspach/Allmersbach

Trainer: Ahmet Yenisen

Zugänge: Jan Celik (SG Oppenweiler-Strümpfelbach)

Abgänge: keine



SV Allmersbach II

Trainer: Manuel Mrasek, Martin Weller

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Steinbach

Trainer: Philipp Heller, Talha Ünal

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Unterweissach II

Trainer: Florian Kratzwald, Sebastian Häuslein

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSC Murrhardt

Trainer: Onufrios Michailidis

Zugänge: Erdem Yildiz (), Berkay Uzun (FC Viktoria Backnang)

Abgänge: keine



SG SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg / TSV Sechselb

Trainer: Christoph Stelly, Luca Weller

Zugänge: keine

Abgänge: Mika Abraham (SpVgg 06 Ketsch II)



TSV Sulzbach-Laufen

Trainer: Ahmet Akin

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Winterbach II

Trainer: Klaus Scherer, Immanuel Redmers

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Murrhardt

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine

---

Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall

SC Bühlertann

Trainer: Marco Pfitzer, Dominik Wappler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Steinbach-Comburg

Trainer: Mark Raso

Zugänge: keine

Abgänge: Kai Luibrand (SV Tüngental)



Sportfreunde DJK Bühlerzell

Trainer: Manfred Faust

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Rosengarten

Trainer: Alex Lutscher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Spvgg Unterrot

Trainer: Momcilo Pavlovic

Zugänge: Aytac Uysal (TSV Gaildorf)

Abgänge: keine



TSV Hessental

Trainer: Marc Greiner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Ilshofen II

Trainer: Timo Marschick

Zugänge: keine

Abgänge: Djordje Mandaric (VfR Altenmünster)



TSV Michelbach/Bilz

Trainer: Patrick Wrobel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Obersontheim II

Trainer: David Herrmann

Zugänge: Serhat Ayvaz ()

Abgänge: keine



TSV Sulzdorf

Trainer: Markus Klein

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Vellberg

Trainer: Manuel Rauner, Kubilay Köksal, Hannes Fischer

Zugänge: keine

Abgänge: keine

---

Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall

FC Honhardt

Trainer: Manuel Munz

Zugänge: Armin Sistek (), Philipp Gschwender (SV Jagstzell)

Abgänge: keine



FC Matzenbach

Trainer: Steffen Rein

Zugänge: Cyrille Raoul Tane Tsague (SpVgg Satteldorf II), Danut-Gheorghita Esanu (SC Wiesenbach)

Abgänge: Adam Wilczynski (SSV Schwäbisch Hall)



SpVgg Gammesfeld

Trainer: Tobias Becker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Hengstfeld-Wallhausen

Trainer: Jaroslaw Sperlich

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Satteldorf II

Trainer: Florian Ilgenfritz

Zugänge: keine

Abgänge: Cyrille Raoul Tane Tsague (FC Matzenbach)



SSV Stimpfach

Trainer: Michael Falk

Zugänge: keine

Abgänge: Max Rottler (SGM Kreßberg)



SV Brettheim

Trainer: Reiner Marschick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Dünsbach

Trainer: Jens Zink

Zugänge: Eduard Kaiser (SSV Schwäbisch Hall II)

Abgänge: keine



TSV Gerabronn

Trainer: Tobias Pelzer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Rot am See

Trainer: Marius Constantinescu

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Altenmünster

Trainer: Dennis Maric

Zugänge: Djordje Mandaric (TSV Ilshofen II), Ethem Özcan (SpVgg Satteldorf)

Abgänge: keine

---