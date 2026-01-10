Bezirk Rems/Murr/Hall: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den vier A-Ligen im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
1. FC Hohenacker
Trainer: David Milojkovic, Alexander Nita
Zugänge: Ramadan Hasani (SV Hegnach)
Abgänge: keine
Anagennisis Schorndorf
Trainer: Elefterios Chatzikiriakou, Charalambos Stamatiou, Ahmet Eymen Kirlar
Zugänge: Can Fabio Aslan (SC Korb), Mohammed Nonda Sylla (SG Schorndorf II)
Abgänge: keine
FC Kosova Kernen
Trainer: Labinot Collaku
Zugänge: Valton Fetahaj (VfL Waiblingen)
Abgänge: keine
FSV Waiblingen II
Trainer: Fabio Criscuolo
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Tomme (SC Korb), Christos Akritidis (SV Kaisersbach)
SC Korb
Trainer: Tim Böhringer
Zugänge: Nils Angerbauer (SC Korb II), Tarik Cehic (NK Croatia Bietigheim), Leon Tomme (FSV Waiblingen II)
Abgänge: Flavio Caldieri (Croatia Stuttgart), Can Fabio Aslan (Anagennisis Schorndorf)
SSV Steinach-Reichenbach
Trainer: Emirhan Arslan, Daniel Glück
Zugänge: keine
Abgänge: Giovanni Di Giorgio (SV Hegnach II), David Nagler (TSG Buhlbronn)
SV Breuningsweiler II
Trainer: Marvin Röhm, Christian Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Fellbach II
Trainer: Mario Palomba
Zugänge: Bleon Saramati (TSV Nellmersbach), Deniz Ergen (TSV Nellmersbach), Lukas Boehmerle (), Yassin Moetaz Mamdouh Mahfouz Abdelghany ()
Abgänge: keine
SV Hertmannsweiler
Trainer: Marcel Goncalves
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Remshalden
Trainer: Sascha Ricker
Zugänge: Noah Brandhuber (SV Breuningsweiler), Sait Canberk Ok (SC Urbach), Tobia Portolano (SC Urbach)
Abgänge: Markus Engelhardt (SV Remshalden II), Raphael Colmar (SV Remshalden II)
TB Beinstein
Trainer: Marco Kotrba, Dennis Fürst
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Schornbach II
Trainer: Kevin Lednig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Weiler/Rems
Trainer: Markus Weiß
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Winterbach
Trainer:
Zugänge: Tobias Blößl (), Tobias Blößl (), Milan Savic (SG Schorndorf)
Abgänge: Denis Sekulovic (), Ardit Lushi (TSV Haubersbronn), Ellion Lushi (TSV Haubersbronn)
VfR Birkmannsweiler
Trainer: Davide di Giovanni
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Viktoria Backnang
Trainer: Ümit Karaca
Zugänge: Samed Haber (TSV Nellmersbach), Samed Haber (), Serkan Dogan (KTSV Hößlinswart)
Abgänge: Semih Yahya Tiknas (FV Sulzbach/Murr II), Jannik Leins (SF Großerlach), Tarik Akgün (SF Großerlach), Daniel Veloso de Figueiredo (SF Großerlach), Özcan Unutkan (FV Sulzbach/Murr), Emre Ayisik (FV Sulzbach/Murr), Berkay Uzun (TSC Murrhardt)
FC Welzheim
Trainer: Kim-Steffen Schmidt
Zugänge: Robin Bühler (eigene Jugend)
Abgänge: keine
FSV Weiler zum Stein
Trainer: Fatih Yenisen
Zugänge: Marco Grüttner (vereinslos)
Abgänge: keine
FV Sulzbach/Murr
Trainer: Tobias Witt
Zugänge: Dimitrios Karalias (Großer Alexander Backnang), Agron Hajdaraj (SGM Erbstetten/TSG Backnang II), Philip Häcker (FV Wüstenrot), Özcan Unutkan (FC Viktoria Backnang), Emre Ayisik (FC Viktoria Backnang)
Abgänge: keine
Großer Alexander Backnang
Trainer: Petro Kelesidis
Zugänge: keine
Abgänge: Dimitrios Karalias (FV Sulzbach/Murr)
SK Fichtenberg
Trainer: Dario Miklic
Zugänge: Julian Ammon (TSV Gaildorf)
Abgänge: keine
SG SGM Erbstetten/TSG Backnang II / TSG Backnang
Trainer: Daniel Bauer
Zugänge: keine
Abgänge: Agron Hajdaraj (FV Sulzbach/Murr), Christian Necker (SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II), Erdonis Kryeziu (TSV Nellmersbach II)
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
Trainer: Ahmet Yenisen
Zugänge: Jan Celik (SG Oppenweiler-Strümpfelbach)
Abgänge: keine
SV Allmersbach II
Trainer: Manuel Mrasek, Martin Weller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Steinbach
Trainer: Philipp Heller, Talha Ünal
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Unterweissach II
Trainer: Florian Kratzwald, Sebastian Häuslein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSC Murrhardt
Trainer: Onufrios Michailidis
Zugänge: Erdem Yildiz (), Berkay Uzun (FC Viktoria Backnang)
Abgänge: keine
SG SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg / TSV Sechselb
Trainer: Christoph Stelly, Luca Weller
Zugänge: keine
Abgänge: Mika Abraham (SpVgg 06 Ketsch II)
TSV Sulzbach-Laufen
Trainer: Ahmet Akin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Winterbach II
Trainer: Klaus Scherer, Immanuel Redmers
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Murrhardt
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
SC Bühlertann
Trainer: Marco Pfitzer, Dominik Wappler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Steinbach-Comburg
Trainer: Mark Raso
Zugänge: keine
Abgänge: Kai Luibrand (SV Tüngental)
Sportfreunde DJK Bühlerzell
Trainer: Manfred Faust
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Rosengarten
Trainer: Alex Lutscher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg Unterrot
Trainer: Momcilo Pavlovic
Zugänge: Aytac Uysal (TSV Gaildorf)
Abgänge: keine
TSV Hessental
Trainer: Marc Greiner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Ilshofen II
Trainer: Timo Marschick
Zugänge: keine
Abgänge: Djordje Mandaric (VfR Altenmünster)
TSV Michelbach/Bilz
Trainer: Patrick Wrobel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Obersontheim II
Trainer: David Herrmann
Zugänge: Serhat Ayvaz ()
Abgänge: keine
TSV Sulzdorf
Trainer: Markus Klein
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Vellberg
Trainer: Manuel Rauner, Kubilay Köksal, Hannes Fischer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Honhardt
Trainer: Manuel Munz
Zugänge: Armin Sistek (), Philipp Gschwender (SV Jagstzell)
Abgänge: keine
FC Matzenbach
Trainer: Steffen Rein
Zugänge: Cyrille Raoul Tane Tsague (SpVgg Satteldorf II), Danut-Gheorghita Esanu (SC Wiesenbach)
Abgänge: Adam Wilczynski (SSV Schwäbisch Hall)
SpVgg Gammesfeld
Trainer: Tobias Becker
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Hengstfeld-Wallhausen
Trainer: Jaroslaw Sperlich
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Satteldorf II
Trainer: Florian Ilgenfritz
Zugänge: keine
Abgänge: Cyrille Raoul Tane Tsague (FC Matzenbach)
SSV Stimpfach
Trainer: Michael Falk
Zugänge: keine
Abgänge: Max Rottler (SGM Kreßberg)
SV Brettheim
Trainer: Reiner Marschick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Dünsbach
Trainer: Jens Zink
Zugänge: Eduard Kaiser (SSV Schwäbisch Hall II)
Abgänge: keine
TSV Gerabronn
Trainer: Tobias Pelzer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Rot am See
Trainer: Marius Constantinescu
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Altenmünster
Trainer: Dennis Maric
Zugänge: Djordje Mandaric (TSV Ilshofen II), Ethem Özcan (SpVgg Satteldorf)
Abgänge: keine
---