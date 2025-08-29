Bezirk Rems/Murr/Hall: Die Transfers der vier A-Ligen

Die Transferperiode im Sommer diesen Jahres endet am Sonntag. FuPa wirft daher den Blick auf die Wechsel Kreisliga A1 bis A4 im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall.

1. FC Hohenacker Zugänge: Zeljko Komatina (HNK Slaven Stuttgart), Thomas Koukos (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Marcel Leo (SG Untertürkheim) Abgänge: Alexander Jänel (pausiert), Aaron Bayer (1. FC Hohenacker II), Benedikt Burger (1. FC Hohenacker II) Anagennisis Schorndorf Zugänge: Luca Spiller (TSG Buhlbronn), Rafail Stavridis (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Theodoros Tsilimantos (Spvgg Rommelshausen), Christos Vergos (GFV Ermis Metanastis Stuttgart), Lancine Kante (VfL Winterbach), Spiros Stamatiou (SG Weinstadt), Rocco Petrillo (KTSV Hößlinswart), Ahmed Azzam (SSV Zuffenhausen II), Zeyad Ghazzawi (SC Urbach), Algert Ymeri (AMES Nireas Griechenland ), Theofanis Samourakis (SC Urbach) Abgänge: Ahmet Alabas (SSV Schwäbisch Hall), Robin Toptanci (TSV Leutenbach), Yasin Erol (Karriere Ende ), Ömer Alp (Zukunft offen), Moussa Ayoub (Zukunft offen ), Zaharia Erriah (TSV Schornbach), Yakoub Chaib (TSV Schornbach), Ismail Cephe (SC Urbach), Gürsoy Gebes (Nach Zukunft offen ), Gabriel-Cosmin Simion (SV Kaisersbach), Yakoub Chaib (SV Kaisersbach), Adem Sahin (VfL Waiblingen), Alexander Kusminov (ASGI Schorndorf), Ömer Alp (SV Kaisersbach) FC Kosova Kernen Zugänge: Xhuljano Serdari (VfB Neckarrems-Fussball), Ersel Ramadani (VfB Neckarrems-Fussball), Elton Fetahaj (TSV Schwaikheim) Abgänge: Mergim Collaku (Zukunft offen), Dardan Zeneli (VfR Birkmannsweiler II) FSV Waiblingen II Zugänge: Nils Ribeiro Chantre (FSV Waiblingen), Dimitrios Devetzis (TSV Schwaikheim), Kesiena Adjedje (SG Untertürkheim II) Abgänge: Hasan Hasanov (SF Höfen-Baach), Moritz Schuh (SV Pattonville), Philipp Kravchenko (SV Pattonville) SC Korb Zugänge: Aaron Nägele (SC Korb II), Colin Nägele (SC Korb II), Sandro Leander Wirkner (SC Korb II), Simon Jännert (SC Korb II), Jannik Beck (SC Korb II), Morris Minai (SC Korb II), Samoel-Leon Eck (SG Weinstadt), Gezim Jashari (FV Vjosa Shtime), Giuliano Mollo (TSV Affalterbach), Giuliano Mollo (TSV Affalterbach) Abgänge: Tobias Baus (), Nick Frehner (), Loris Lambiase (), Tobias Baus (), Alessio Gaeta (TB Untertürkheim) SSV Steinach-Reichenbach Zugänge: Simon Heinrich (), Vily Leandre Djine Toukam (), Julian Leitlein (), Julian Leitlein (SV Plüderhausen), Sascha Diehl (AKV B.G. Ludwigsburg), Vily Leandre Djine Toukam (SF Höfen-Baach), Kebba Jobe (TSG Buhlbronn) Abgänge: Kai-Fabian Kröning (TSV Leutenbach), Dominik Schreiner (TSV Leutenbach), Sercan Koc (SG Schorndorf), Hamza Kifane (SV Hegnach), Tobias Schölzel (ASV Botnang), Tim Draeger (SV Breuningsweiler), Janis Widmaier (TSV Nellmersbach), Osman Öztopcu (SV Hegnach), Raphael Schreiner (TSV Schwaikheim), Sandro Asiain Soto (TSV Schwaikheim) SV Breuningsweiler II Zugänge: keine Abgänge: Lukas Schwald (TSG Buhlbronn) SV Fellbach II Zugänge: Muktada Abdalah (), Claudio De Martino (SG Schorndorf), Georgios Antoniou (SG Untertürkheim), Bedirhan Can (PSV Stuttgart), Ilyas Laghrami (SV Grün-Weiss Sommerrain), Michail Antoniou (SG Untertürkheim), Saidou Abdoul Karim (SV Fellbach U18), Rudi-Junior Eberhardt (SV Fellbach U18), Denis Tahirukaj (Eigene Jugend U19) Abgänge: Mateo Batinic (Croatia Stuttgart), Alessandro Di Piazza (Spvgg 1897 Cannstatt), Gianluca Canzoniero (SV Breuningsweiler), Matija Ognjenovic (SV Breuningsweiler), Bleon Saramati (TSV Nellmersbach), Michael Stock (SG Untertürkheim), Prince Luaka Kumbu (Fc Berdenia Berbourg), Patrick Bauer (SV Grün-Weiss Sommerrain) SV Hertmannsweiler Zugänge: Gianluca Scarnato (), Serdar Tayar (), Aboubacar Camara () Abgänge: Bakary Sanneh () SV Remshalden Zugänge: Cristian Raccuglia (TSG Buhlbronn), Henry Stöhr (SG VfL Winterb. / Remshalden), Robin Illg (SG VfL Winterb. / Remshalden), Georgios Naskos (SG VfL Winterb. / Remshalden), Lorik Shala (SG VfL Winterb. / Remshalden), Tom Beeh (SG VfL Winterb. / Remshalden), Leon Kienzle (TV Stetten), Julian Schuster (SC Tapfheim), Raphael Colmar (SG VfL Winterb. / Remshalden), Johannes Pavlidis () Abgänge: Kai Mayerle (Karriereende), David Frank (SV Remshalden II), Marcel Worms (Verletzungspause), Fynnegan Dressler (SV Plüderhausen), Fabian Heim (TSV Merklingen) TB Beinstein Zugänge: Maximilian Heinzlmeier (TV Stetten), Kadir Akyüz (FSV Weiler zum Stein), Fatih Erarslan (TV Oeffingen II) Abgänge: Dario Schorpp (Spvgg Rommelshausen), Facundo Ignacio Baldivia Valdivia (SSC Tübingen II), Marc Noah Pietrzyk (TV Stetten), Kevin Grundmann (TB Beinstein II), Sandro Giek (TB Beinstein II), Nick Kotrba (TB Beinstein II), Florian Müller (TB Beinstein II), Niko Saggio (TB Beinstein II), Mario Kasian (TB Beinstein II), Fatih Güclü (TB Beinstein II), Boris Gigic (unbekannt), Hari Tsingelidis (unbekannt), Serkan Türkan (unbekannt) TSV Schornbach II Zugänge: Moritz Geiss (SG Schorndorf II), Devon Reinhardt (SG Schorndorf II), Kevin Mezger (TSV Schornbach), Mato Kelava (TSV Schornbach), Batu Kirli (TSV Schornbach) Abgänge: Finn Krauss (TSV Miedelsbach), Fabian Schrehardt (Karriereende), Moritz Bornefeld (Karriereende), Michael Wurmitsch (Karriereende), Dennis Mayer (Karriereende), Clemens Kraljic (Karriereende), Florian Kraljic (Karriereende), Marco Lott (TSV Miedelsbach) TV Weiler/Rems Zugänge: Eleftherios Zenidis (SV Plüderhausen), Gabriel Osei (SG Untertürkheim), Maximilian Helms (SG Weinstadt) Abgänge: Pascal Schal (SG Schorndorf) VfL Winterbach Zugänge: David Solakovic (FC Welzheim) Abgänge: Lancine Kante (Anagennisis Schorndorf), Dion Surdulli (TSV Haubersbronn), Flamur Surdulli (TSV Haubersbronn), Omar Camara (SV Kaisersbach) VfR Birkmannsweiler Zugänge: Sven Degele (SC Urbach II) Abgänge: Steffen Ebach (VfR Birkmannsweiler II)

---

Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall

FC Viktoria Backnang

Zugänge: Thomas Gelies (), Berkay Uzun (TSC Murrhardt), Hakan Bilgen (FC Marbach), Tugay Akgün (TSV Nellmersbach), Yusufhan Öztürk (FV Sulzbach/Murr)

Abgänge: Yusuf Dik (SV Allmersbach), Samed Haber (TSV Nellmersbach), Dennis Leins (SF Großerlach), Remus Posa (SGM Aspach), Muhammed Lamin Dibba (SGM Aspach)



FC Welzheim

Zugänge: Nikolai Schäfer (TV Herlikofen), Tim Schneidereit (SV Kaisersbach), Colin Pieper (1. FC Normannia Gmünd), Carlo Wöhrle (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Felix Henkel (pausiert), Pascal Krieg (pausiert), Tobias Krieg (FC Welzheim II), David Solakovic (VfL Winterbach)



FSV Weiler zum Stein

Zugänge: Leon Kreinz (TSV Nellmersbach II)

Abgänge: Dennis Warwash (TSV Leutenbach), Felix Fleischmann (TSV Leutenbach), Martin Jundt (TSV Leutenbach), Danilo Rispoli (SF Höfen-Baach), Kadir Akyüz (unbekannt), Marcos Merino (SF Höfen-Baach), Kadir Akyüz (TB Beinstein)



FV Sulzbach/Murr

Zugänge: Mario Weis (TSV Gerchsheim), Jean Christien Ranomembalisoa (Madagaskar), Markus Dietz (Eigene Jugend )

Abgänge: Erkut Polat (Zukunft offen), Achilleas Avramidis (VfR Murrhardt), Dennis Klenk (VfR Murrhardt), Oliver Sigmund (TSV Oberbrüden), Patrick Uebele (SV Spiegelberg), Yusufhan Öztürk (FC Viktoria Backnang)



Großer Alexander Backnang

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SK Fichtenberg

Zugänge: Dennis Weinberger (SG Ottendorf/Eutendorf), Tim Apperger (eigener Jugend)

Abgänge: Cemil Tahta (TAHV Gaildorf), Justus Canters (SV Spiegelberg), Lukas Fritz (Karriereende), Heiko Kühnle (Karriereende)



SG SGM Erbstetten/TSG Backnang II / TSG Backnang

Zugänge: Andreas Mack (TSV Nellmersbach II), Timo Disch (Reaktiviert), Maurice Leistner (Reaktiviert)

Abgänge: Yannic Denzinger (Karriereende), Lütfi Aslan (SV Allmersbach II), Timo Disch (Karriereende), Benjamin Fritz (Karriereende), Maurice Leistner (Karriereende), Michael Fritz (Karriereende), Timo Fröhlich (SV Steinbach II), Kevin Wenzl (FC Winnenden), Deniz Cilleli (FC Winnenden), Aly N'fan Toure (FC Winnenden), Ziberi Mahir (TSV Lippoldsweiler), Bogdan Posa (SGM Aspach)



Spvgg Kleinaspach/Allmersbach

Zugänge: Lars Zink (TSV Neckartailfingen), David Heeb (zurück nach Verletzung), Samuel Backfisch (Eigene U19), Luca Schmückle (Eigene U19)

Abgänge: David Miguel Fortes Monteiro (GSV Erdmannhausen), Markus Gentner (VfR Murrhardt), Kay Kübler (unbekannt), Kai Maier (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II)



SV Allmersbach II

Zugänge: Martin Weller (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg), Kevin Schippert (TSV Haubersbronn), Lütfi Aslan (SGM Erbstetten/TSG Backnang II), Carl Stelzmann (SV Steinbach), Philipp Weller (VfR Murrhardt), Lukas Blatt (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg)

Abgänge: keine



SV Steinbach

Zugänge: Hannes Bössenecker (), Ronan Seitz (), Bekir Günes (), Leo Bauer (Eigene U19), Hannes Bössenecker (TSV Nellmersbach)

Abgänge: Carl Stelzmann (SV Allmersbach II)



SV Unterweissach II

Zugänge: Jannis Müllner (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg), Dominik Hihn (SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg II)

Abgänge: Kevin Riegert (Karriereende), Niklas Lehanka (Unbekannt), Laurin Wihofszki (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II), Nicolas Silva Dias Araujo (Brasilien)



TSC Murrhardt

Zugänge: Firat Ergezen (SC Fornsbach)

Abgänge: Berkay Uzun (FC Viktoria Backnang), Sergen Uzun (Pausiert ), Hadi Abouatie (Unbekannt ), Hadi Abouatie (KTSV Hößlinswart)



SG SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg / TSV Sechselb

Zugänge: Felix Reinhuber (TSV Oberbrüden), Julian Feder (TSV Miedelsbach)

Abgänge: Martin Weller (SV Allmersbach II), Lucca Volkmer (SV Unterweissach), Timo Deuschinger (SV Unterweissach), Alexander Bretzler (SV Unterweissach), Lukas Blatt (SV Allmersbach II), Jannis Müllner (SV Unterweissach II), Pascal Payer (TSV Oberbrüden), Joey Alexis Matos Cuevas (SGM Aspach)



TSV Sulzbach-Laufen

Zugänge: Jonas Nast (TSV Obersontheim), Louis-Elia Ziehr (TSV Gaildorf II), Emre Hirka (SG Hohenstadt / Untergrönin.), Friedrich Rühle (Comeback des Jahres)

Abgänge: Simon Jäger (Karriere Ende), Jannik Riexinger (Karriereende), Daniel Unfried (Karriereende), Daniel Köger (Karriereende), Simon Hägele (), Andre Galozy (SV Frickenhofen), Rene Galozy (SV Frickenhofen), Finnegan Messer (SV Frickenhofen), Maximilian Markowetz (Karriereende)



VfL Winterbach II

Zugänge: Jan-Lucas Rühle (SV Hegnach)

Abgänge: keine



VfR Murrhardt

Zugänge: Markus Gentner (Spvgg Kleinaspach/Allmersbach), Achilleas Avramidis (FV Sulzbach/Murr), Dennis Klenk (FV Sulzbach/Murr), Jan Niklas Schommer ()

Abgänge: Tobias Hofmann (FC Esslingen), Taner Has (FC Esslingen), Philipp Weller (SV Allmersbach II), Batuhan Cenk Sahin (Spvgg Unterrot), Labinot Gashi (TSV Gaildorf II)

---

Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall

SC Bühlertann

Zugänge: Moritz Stephan (TSV Obersontheim)

Abgänge: Tim Otterbach (TSV Obersontheim), Jonas Köder (TSV Obersontheim II), Jonas Trübendörfer (Karriereende), Marco Fischer (TSV Hessental)



SC Steinbach-Comburg

Zugänge: Pascal Hopf (FC Honhardt), Robin Lutz (SC Bibersfeld), Paul Müller (SG Hessental/Sulzdorf), Paul Müller (TSV Sulzdorf), Kevin Kastner (Aus eigene Jugend ), Nils Fünfer (Aus eigener Jugend ), Antonio Traficante (Reaktiviert)

Abgänge: Roberto Di Bono (SV Tüngental), Dario d'Ariano (TSV Obersontheim)



Sportfreunde DJK Bühlerzell

Zugänge: keine

Abgänge: Kai Graf (TSV Obersontheim), Philipp Krupp (SG Ottendorf/Eutendorf)



SG SGM Rosengarten

Zugänge: Lukas Storz (TSV Ilshofen II), Alex Lutscher (TSG Kirchberg/Jagst), Vincent Bilk (SG SV Rieden), Malte Brolich (SG SV Rieden), Daniel Kasian (SG SV Rieden), Paul Ketelhut (SG SV Rieden), Marcel Kowalski (SG SV Rieden), Dominik Kronmüller (SG SV Rieden), Neo Löffler (SG SV Rieden), Laurits Ney (SG SV Rieden), Louis Schmiedt (SG SV Rieden), Gino Tauberschmidt (SG SV Rieden), Jonas Wieland (SG SV Rieden), Jannik Cudok (SG SV Rieden), Lukas Götz (Eigene Jugend), Marius Salm (Eigene Jugend)

Abgänge: Lukas Bubeck (TSV Hessental), Dicky-Son Lunzama (TSV Hessental), Nikolaj Schneider (FC Matzenbach), David Bubeck (SGM Rosengarten II)



Spvgg Unterrot

Zugänge: Ismail Ilisik (), Batuhan Cenk Sahin (VfR Murrhardt), Tom-Oliver Pongrac (Reaktiviert), Lars Quade (TSV Gaildorf II), Valentin Leca (TAHV Gaildorf), Gerti Demaj (TSV Gaildorf)

Abgänge: Felix Glasbrenner (Pausiert ), Christian-Ionel Rotaru (TAHV Gaildorf)



TSV Hessental

Zugänge: Marco Fischer (SC Bühlertann), Lukas Bubeck (SGM Rosengarten), Dicky-Son Lunzama (SGM Rosengarten), Salem Haroon (TSV Sulzdorf), Linus Nestl (Aus eigener Jugend), Mohammad Sadeq Sultani (Aus eigener Jugend), Johannes Said (TSV Sulzdorf)

Abgänge: Lukas Kopriva (TSV Obersontheim), Viktor Balz (Karriereende), Valid Sharif (SSV Schwäbisch Hall II)



TSV Ilshofen II

Zugänge: Timo Marschick (TSV Schrozberg), Antony Bojin (Reaktiviert)

Abgänge: Vuk Radojevic (unbekannt), Patrick Lucic (Unbekannt), Rico Schwarz (), Lukas Storz (), Vuk Radojevic (SSV Schwäbisch Hall), Lukas Storz (SGM Rosengarten), Kai Gfrärer (SpVgg Satteldorf)



TSV Michelbach/Bilz

Zugänge: keine

Abgänge: Daniel Markus (SV Frickenhofen), Manuel Traub (TURA Untermünkheim), Christopher Grünke (TURA Untermünkheim II), Million Kidane (TSG Verrenberg II)



TSV Obersontheim II

Zugänge: Jonas Köder (SC Bühlertann), Jonas Köder (SC Bühlertann II)

Abgänge: Eugen Frescher (SSV Schwäbisch Hall)



TSV Sulzdorf

Zugänge: Elia Hineysioglu (Aus eigener Jugend), Tarik Salkanovic (Aus eigener Jugend), Johannes Reichert (Aus eigener Jugend), Johann Schütz (Aus eigener Jugend), Leo Fritz (Aus eigener Jugend), Aaron Lay (Aus eigener Jugend), Finn Heinz (Aus eigener Jugend), Emile Gross (Aus eigener Jugend), Daniel Yaroshevskiy (SSV Schwäbisch Hall II), Andreas Kinzinger (Aktiviert)

Abgänge: Paul Müller (SC Steinbach-Comburg), Salem Haroon (TSV Hessental), Jannik Wollmershäuser (Karriereende), Johannes Said (TSV Hessental)



TSV Vellberg

Zugänge: Jona Wedde (TSV Crailsheim)

Abgänge: keine

---

Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall

FC Honhardt

Zugänge: Thorsten Lux (TSV Lehrensteinsfeld), Janne Fink (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Pascal Hopf (SC Steinbach-Comburg), Thomas Wenzel (SGM Kreßberg), Mario Fetsch (SG Stuttgart West)



FC Matzenbach

Zugänge: Nikolaj Schneider (SGM Rosengarten)

Abgänge: Semih Dalyanci (Unbekannt), Tobias Uhl (SV Jagstzell), Adam Wilczynski (Pausiert)



SpVgg Gammesfeld

Zugänge: Fabian Schmieg (SpVgg Satteldorf), Bernd Botsch (TSV Crailsheim), Achim Denecke (Zurück nach Pause), Ramona Treyer (SpVgg Satteldorf), Lenny Wucherer (Aus eigener Jugend), Elias Guttropf (Aus eigener Jugend), Matthi Rohn (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Daniel Schüttler (Karriereende)



SpVgg Hengstfeld-Wallhausen

Zugänge: Haysam Garabandah (TV Rot am See), Mazin Nuradin (Aus eigener Jugend), Yannis Schewen (Aus eigener Jugend)

Abgänge: Jason Schön (TV Rot am See)



SpVgg Satteldorf II

Zugänge: Nils Hörle (SpVgg Satteldorf)

Abgänge: Janik Danneberg (SGM Jagstheim/Onolzheim)



SSV Stimpfach

Zugänge: Sascha Tremmel (SGM Jagstheim/Onolzheim), Tim Klein (TSV Crailsheim II), Mick Rottler (Eigene Jugend ), Valentin Schirle (Eigene Jugend)

Abgänge: Osman Bah (SV Westgartshausen), Benjamin Richter (SGM Tiefenbach/Goldbach)



SV Brettheim

Zugänge: Borhan Qaderi (TSV Crailsheim), Paul König (Eigene Jugend), Janne Kuch (Eigene Jugend), Simon Neigert (Eigene Jugend), Lorenz Reiß (Eigene Jugend), Marquess Kilian (Eigene Jugend), Ali Al-Isa (TSV Crailsheim)

Abgänge: Danny Weller (SC Uhingen)



TSV Dünsbach

Zugänge: Fabian Gräter (SSV Schwäbisch Hall II)

Abgänge: Benedict Brümmer (FC Langenburg)



TSV Gerabronn

Zugänge: Levin Thöne (TSV Blaufelden), Luca Thöne (TSV Blaufelden), Lucas Schmidt (), Lucas Schmidt (FC Langenburg), Elias Göller (FC Langenburg)

Abgänge: Adomas Kümmerer (TSV Dünsbach II), Louis Herrmann (TSV Braunsbach)



TV Rot am See

Zugänge: Jason Schön (SpVgg Hengstfeld-Wallhausen), Ciprian Constantin Bica (), Fabian Lohn (Reaktiviert)

Abgänge: Nizar Garabandah (VfR Altenmünster), Haysam Garabandah (SpVgg Hengstfeld-Wallhausen)



VfR Altenmünster

Zugänge: Patrick Schuster (SV Gründelhardt-Oberspeltach), Leon Ziegler (SV Gründelhardt-Oberspeltach), Niklas Häusinger (SV Gründelhardt-Oberspeltach), Benedikt Frech (SpVgg Satteldorf), Lukas Besta (), Nizar Garabandah (), Nizar Garabandah (TV Rot am See)

Abgänge: keine