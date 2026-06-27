Bezirk Rems/Murr/Hall: Die Staffeleinteilungen stehen fest

Die Einteilungen der Ligen im Bezirk Rems/Murr/Hall stehen fest. Hinweis für die Kreisliga A3: Da es in der Kreisliga A3 durch die Zusammenlegung nun 20 Mannschaften sind, wird eine Aufteilung in zwei Gruppen angestrebt. Danach folgt eine Einfachrunde und dann eine Auf- und Abstiegsrunde. Bei den Reservemannschaften der A3 werden die selben Schlüsselzahlen hinterlegt, so dass ebenfalls eine Einfachrunde und danach eine Auf- und Abstiegsrunde gespielt wird (obwohl dies natürlich in der Reserve keinen Belang hat).
Bezirksliga
1. SpVgg Satteldorf (Ab)
2. SV Kaisersbach (Ab)
3. TURA Untermünkheim
4. VfL Mainhardt
5. TSV Obersontheim
6. SV Unterweissach
7. TSV Nellmersbach
8. TSV Schwaikheim
9. TSV Schmiden
10. SG Oppenweiler-Strümpfelbach
11. SV Breuningsweiler
12. FSV Waiblingen II (Auf)
13. SV Steinbach (Auf)
14. FC Welzheim (Auf)
15. TSV Ilshofen II (Auf)
16. SpVgg Gammesfeld (Auf)
Kreisliga A1
1. TSV Schornbach
2. SC Urbach
3. SV Fellbach II
4. SC Korb
5. SV Remshalden
6. TV Weiler/Rems
7. SSV Steinach-Reichenbach
8. SV Hertmannsweiler
9. 1. FC Hohenacker
10. FC Kosova Kernen
11. TB Beinstein
12. Anagennisis Schorndorf
13. VfR Birkmannsweiler
14. TV Stetten
15. TV Oeffingen II
Kreisliga A2
1. TSV Rudersberg
2. SV Unterweissach II
3. TSC Murrhardt
4. VfR Murrhardt
5. FSV Weiler zum Stein
6. SGM Erbstetten/TSG Backnang II
7. SV Allmersbach II
8. Großer Alexander Backnang
9. SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend
10. FV Sulzbach/Murr
11. SK Fichtenberg
12. Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
13. SG Oppenweiler-Strümpfelbach II
14. SV Spiegelberg
15. SV Steinbach II
Kreisliga A3
1. SGM Kreßberg
2. TSV Michelfeld 1954
3. SGM Rosengarten
4. SC Steinbach-Comburg
5. TSV Sulzdorf
6. SGM Vellberg/Obersontheim II
7. SC Bühlertann
8. Sportfreunde DJK Bühlerzell
9. TSV Hessental
10. TSV Gerabronn
11. FC Matzenbach
12. SGM Honhardt/Stimpfach
13. TSV Dünsbach
14. TV Rot am See
15. SpVgg Satteldorf II
16. VfR Altenmünster
17. SV Tüngental
18. SG Ottendorf/Eutendorf
19. TSV Blaufelden
20. FC Billingsbach
Kreisliga B1
1. VfL Winterbach
2. ASGI Schorndorf
3. KTSV Hößlinswart
4. SV Hegnach
5. TSV Schlechtbach
6. KSV Zrinski Waiblingen
7. SF Höfen-Baach
8. Spvgg Rommelshausen
9. SV Plüderhausen
10. TSV Haubersbronn
11. TSV Miedelsbach
12. TSV Neustadt
13. TSV Strümpfelbach
14. VfL Waiblingen
Kreisliga B2
1. TSV Althütte
2. SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
3. SVG Kirchberg
4. TSV Lippoldsweiler
5. TSV Oberbrüden
6. SC Fornsbach
7. SF Großerlach
8. SGM Aspach
9. TSV Leutenbach
10. FC Winnenden
11. SV Allmersbach III
12. TSV Rudersberg II
13. SGM Erbstetten II/TSG Backnang III II
14. Türkspor Schorndorf
Kreisliga B3
1. TSV Schornbach II
2. SV Breuningsweiler II
3. VfL Winterbach II
4. FC Jat Fellbach
5. TSV Schwaikheim II
6. FC Welzheim II
7. SV Kaisersbach II
8. TSV Nellmersbach II
9. SG Schorndorf II
10. TSV Schmiden II
11. 1. FC Hohenacker II
12. Spvgg Rommelshausen II
13. SG Weinstadt II
14. SF Höfen-Baach II
Kreisliga B4
1. SC Urbach II
2. SC Korb II
3. SV Remshalden II
4. TV Weiler/Rems II
5. SSV Steinach-Reichenbach II
6. SV Hegnach II
7. SV Hertmannsweiler II
8. TV Stetten II
9. TB Beinstein II
10. SV Plüderhausen II
11. TSV Haubersbronn II
12. TSV Miedelsbach II
13. SGM Neustadt II/Hohenacker III II
14. VfR Birkmannsweiler II
Kreisliga B5
1. TSV Oberbrüden II
2. TSC Murrhardt II
3. Großer Alexander Backnang II
4. SVG Kirchberg II
5. SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend II
6. FV Sulzbach/Murr II
7. SGM Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Kirchenkirnberg II
8. SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
9. SK Fichtenberg II
10. Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II
11. SV Spiegelberg II
12. TSV Althütte II
13. SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II
14. Türkspor Schorndorf II
Kreisliga B6
1. Spvgg Unterrot
2. TURA Untermünkheim II
3. TSV Braunsbach
4. SGM Rosengarten II
5. SC Bibersfeld
6. SV Gailenkirchen-Gottwollshausen
7. SGM Ammertsweiler/VfL Mainhardt II
8. TSV Gaildorf II
9. Sportfreunde DJK Bühlerzell II
10. FC Oberrot
11. SSV Schwäbisch Hall II
12. SC Steinbach-Comburg II
Kreisliga B7
1. SV Brettheim
2. SpVgg Hengstfeld-Wallhausen
3. TSV Crailsheim II
4. FC Langenburg
5. SGM Tiefenbach/Goldbach
6. SGM Jagstheim/Onolzheim
7. TSV Unterdeufstetten
8. SC Wiesenbach
9. SV Westgartshausen
10. TSG Kirchberg/Jagst
11. SV Gründelhardt-Oberspeltach
12. SV Ingersheim
13. TSV Schrozberg
14. SGM Marktlustenau/Ellrichshausen
15. SpVgg Gammesfeld II