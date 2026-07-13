Bezirk Rems/Murr/Hall: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SC Steinbach-Comburg – TSV Ilshofen 1:8
TSV Oberensingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lukas Hornek (78.), 0:2 Marlon Suckut (90.+2), 0:3 Marlon Suckut (90.+4)
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SV Fellbach – ASV Botnang 5:0
SSV Steinach-Reichenbach – TSG Backnang 0:9
Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidl (Waiblingen (Rems))
Tore: 0:1 Luca Battista (25.), 0:2 Cayan Demirköprü (28.), 0:3 Sidar Demirköprü (32.), 0:4 (39.), 0:5 Noel Leandro Guerriero (42.), 0:6 Cayan Demirköprü (60.), 0:7 (74.), 0:8 Lukas Hornek (78.), 0:9 Flavio Santoro (89.)
SV Fellbach II – FC Kirchheim/Teck 2:2
TSV Schornbach – TSV Großdeinbach 2:2
Tore: 1:0 Matthis Holzwarth (10.), 2:0 Linus Köppl (20.), 2:1 Dominic Melcher (31.), 2:2 Kevin Lukesch (88.)
TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf 1:2
Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Sainey Badjie (47.), 1:1 Julian Schiffmann (55.), 1:2 Luca Walter (81.)
TSV Schmiden – SV Germania Bietigheim 1:0
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Michael Buckenberger (63.)
SV Hegnach – SC Sand II 1:0
TSC Murrhardt – TV Rot am See 1:3
Schiedsrichter: Markus Kurz
Tore: 0:1 Sven Maier (11.), 0:2 Sven Maier (24.), 0:3 Benjamin Früh (38.), 1:3 Berkay Uzun (43.)
TSV Adelmannsfelden – SGM Rosengarten 3:5
Tore: 0:1 Sven Müller (10.), 1:1 Robin Riek (13.), 2:1 Andriko Helwer (16.), 2:2 Tim Luca Laidig (33.), 2:3 Malte Brolich (56.), 2:4 Kai Krüger (57.), 3:4 Philipp Hahn (59.), 3:5 Tim Luca Laidig (62.)
Sportfreunde Rosenberg – SGM Vellberg/Obersontheim II 0:5
SV 67 Weinberg – SpVgg Satteldorf II 1:4
Tore: 0:1 Daniel Friedrich (7.), 0:2 Daniel Friedrich (14.), 0:3 Chris Belesnai (57.), 0:4 Chris Belesnai (60.), 1:4 (90.)
TSV Hessental – SV Frickenhofen 1:2
Schiedsrichter: Gezim Morina
Tore: 0:1 Finnegan Messer (6.), 0:2 Paul Hinderberger (28.), 1:2 (90.)
Rot: Kevin Danny Wolainski (38./SV Frickenhofen/????)