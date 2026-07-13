 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Rems/Murr/Hall: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wünsch

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Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

SC Steinbach-Comburg – TSV Ilshofen 1:8

TSV Oberensingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lukas Hornek (78.), 0:2 Marlon Suckut (90.+2), 0:3 Marlon Suckut (90.+4)

FC Matzenbach – FC Phoenix 2002 Nagelsberg 10:1
Tore: 1:0 Marvin Walther (7.), 2:0 Lukas Schultes (8.), 3:0 Lukas Schultes (20.), 4:0 Lukas Schultes (36.), 5:0 Danut-Gheorghita Esanu (48.), 6:0 Steven Trajcevski (49.), 7:0 Marvin Walther (52.), 8:0 Emmanuel Forson (55.), 9:0 Steven Trajcevski (56.), 10:0 Michael Rein (58.), 10:1 David Crivineanu (61.)

FSV Waiblingen – 1. FC Eislingen 1:3

SV Breuningsweiler – FV Vorwärts Faurndau 4:4
Tore: 0:1 Tom Janik (25.), 1:1 Roland Teiko (32.), 1:2 Bleron Visoka (34.), 2:2 Christian Stecher (35.), 3:2 Christian Stecher (37.), 3:3 Baselios Er (45.), 3:4 Dominik Ehni (58.), 4:4 Tim Draeger (88.)

TSV Gaildorf – SG Bettringen abg.

1. CfR Pforzheim – SV Fellbach 1:3
Schiedsrichter: Nurhat Cakir
Tore: 1:0 (32.), 1:1 (49.), 1:2 (81.), 1:3 (90.)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar )
Tore: 0:1 Lukas Stoppel (35.), 0:2 Lukas Stoppel (42.), 0:3 Loris Maier (62.), 0:4 Leon Schürer (69.), 0:5 Marius Uhl (79.), 0:6 Deli Hajdini (84.), 0:7 Leon Schürer (89.)

SSV Schwäbisch Hall – Türkspor Neckarsulm 1:3
Tore: 0:1 Pascal Sohm (36.), 0:2 Mamadou Cellou Bah (67.), 1:2 Samuel Denis Obot (73.), 1:3 Mamadou Cellou Bah (81.)

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Testspiele am Sonntag

SV Fellbach – ASV Botnang 5:0

SSV Steinach-Reichenbach – TSG Backnang 0:9
Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidl (Waiblingen (Rems))
Tore: 0:1 Luca Battista (25.), 0:2 Cayan Demirköprü (28.), 0:3 Sidar Demirköprü (32.), 0:4 (39.), 0:5 Noel Leandro Guerriero (42.), 0:6 Cayan Demirköprü (60.), 0:7 (74.), 0:8 Lukas Hornek (78.), 0:9 Flavio Santoro (89.)

SV Fellbach II – FC Kirchheim/Teck 2:2

TSV Schornbach – TSV Großdeinbach 2:2
Tore: 1:0 Matthis Holzwarth (10.), 2:0 Linus Köppl (20.), 2:1 Dominic Melcher (31.), 2:2 Kevin Lukesch (88.)

TSV Crailsheim – VfR Gommersdorf 1:2
Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Sainey Badjie (47.), 1:1 Julian Schiffmann (55.), 1:2 Luca Walter (81.)

TSV Schmiden – SV Germania Bietigheim 1:0
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Michael Buckenberger (63.)

SV Hegnach – SC Sand II 1:0

TSC Murrhardt – TV Rot am See 1:3
Schiedsrichter: Markus Kurz
Tore: 0:1 Sven Maier (11.), 0:2 Sven Maier (24.), 0:3 Benjamin Früh (38.), 1:3 Berkay Uzun (43.)

TSV Adelmannsfelden – SGM Rosengarten 3:5
Tore: 0:1 Sven Müller (10.), 1:1 Robin Riek (13.), 2:1 Andriko Helwer (16.), 2:2 Tim Luca Laidig (33.), 2:3 Malte Brolich (56.), 2:4 Kai Krüger (57.), 3:4 Philipp Hahn (59.), 3:5 Tim Luca Laidig (62.)

Sportfreunde Rosenberg – SGM Vellberg/Obersontheim II 0:5

SV 67 Weinberg – SpVgg Satteldorf II 1:4
Tore: 0:1 Daniel Friedrich (7.), 0:2 Daniel Friedrich (14.), 0:3 Chris Belesnai (57.), 0:4 Chris Belesnai (60.), 1:4 (90.)

TSV Hessental – SV Frickenhofen 1:2
Schiedsrichter: Gezim Morina
Tore: 0:1 Finnegan Messer (6.), 0:2 Paul Hinderberger (28.), 1:2 (90.)
Rot: Kevin Danny Wolainski (38./SV Frickenhofen/????)