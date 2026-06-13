Bezirk Ostwürttemberg: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Thomas Nast

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Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Frauen-Bezirksliga Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Frauen-Kreisliga A Ostwürttemberg.

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