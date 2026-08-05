 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Bezirk Ostwürttemberg: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: SSV Aalen 1901

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Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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Die aktuellen Transfers im Bezirk Ostwürttemberg

>>> Alle aktuellen Wechsel in der Bezirksliga Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Frauen-Bezirksliga Ostwürttemberg.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Frauen-Kreisliga A Ostwürttemberg.

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