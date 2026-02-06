Bezirk Ostwürttemberg: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Ostwürttemberg gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
1. FC Eschach
Trainer: Felix Bauer
Zugänge: Orlando Haklaj (Reaktiviert)
Abgänge: keine
1. FC Stern Mögglingen
Trainer: Tuna Tözge
Zugänge: keine
Abgänge: Vincenzo Coppola (FC Durlangen)
---
SG SG Eigenzell-Ellenberg / Ellenberg
Trainer: Marc Elsäßer
Zugänge: Hannes Vogler (DJK Schwabsberg-Buch), Matthäus Walter (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
Abgänge: keine
FC Ellwangen
Trainer: Efendi Erol
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Röhlingen
Trainer: Günter Leberle
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Zöbingen
Trainer: Kevin Küffner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Viktoria Wasseralfingen
Trainer: Jens Christ
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Unterschneidheim
Trainer: Rainer Wurstner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Rosenberg
Trainer: Alex Artes, Benjamin Herzog
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Fachsenfeld / Dewangen / Dewangen
Trainer: Jürgen Noder
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Jagstzell
Trainer: Darko Saveski
Zugänge: Luis Rettenmeier (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Philipp Gschwender (FC Honhardt)
SV Kerkingen
Trainer: Markus Straubmüller
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Bühler (TV Bopfingen)
SV Lauchheim
Trainer: Christian Sellner
Zugänge: keine
Abgänge: Max Häußler (SV Waldhausen)
SV Pfahlheim
Trainer: Branko Okic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Abtsgmünd
Trainer: Christian Bihlmaier
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Grupp (DJK-SG Wasseralfingen)
TSV Adelmannsfelden
Trainer: Borris Peitl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Westhausen
Trainer: Günther Niggel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Rindelbach/Neunheim / Rindelbach
Trainer: Daniel Hintz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
Albsport Heidenheim
Trainer: Arianit Gashi
Zugänge: Arkin Gülperi (Türkspor Heidenheim)
Abgänge: keine
FC Härtsfeld
Trainer: Roland Benz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Sontheim/Brenz II
Trainer: Florian Löffler
Zugänge: Murat Sen (SGM Niederstotzingen/Rammingen), Niklas Surace (SG N`stotzingen / Rammingen II), Georg Geith (TSG Pasing), Finn Geiger (SG N`stotzingen / Rammingen II)
Abgänge: keine
SC Hermaringen
Trainer: Chrisovalantis Chalkidis
Zugänge: Raphael Fanselow (FV Sontheim/Brenz), Patrick Mair (SpVgg Bachtal)
Abgänge: keine
Sportfreunde Fleinheim
Trainer: Uli Baß, Jochen Baß
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bissingen
Trainer: Benjamin Meschke
Zugänge: Colin Bischof (TSG Nattheim), Julian Nagel (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Abdou Sanneh (TSV Blaubeuren)
Abgänge: keine
SG SGM Herbrechtingen Bolheim / Herbrechting
Trainer: Eduard Waldmann
Zugänge: Luis Roman Soria (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Zafiris Paraskevoudis (AC Milan Heidenheim), Benjamin Martin Böhm (SV Mergelstetten)
SV Söhnstetten
Trainer: Sven Neuhäuser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Königsbronn/Oberkochen / Oberkochen
Trainer: Mersad Haskovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TKSV Giengen
Trainer: Hakan Kocar
Zugänge: Musa Sen (AC Milan Heidenheim)
Abgänge: Taif Al-Azawi (Türkspor Heidenheim), Genti Maliqi (AC Milan Heidenheim), Majidou Assoumanou (AC Milan Heidenheim)
TSG Giengen
Trainer: Kevin Jander
Zugänge: Ghaith Alzaibak (TSG Schnaitheim)
Abgänge: keine
TSV Gussenstadt
Trainer: Patrick Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Niederstotzingen/Rammingen / Rammingen
Trainer: Stefan Wannenwetsch
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Eberhardt (SG Burgberg/Hohenmemmingen), Murat Sen (FV Sontheim/Brenz II)
Türkspor Heidenheim
Trainer: Denis Enes Werner
Zugänge: Timucin Türkmen (), Hikmetcan Türkmen (), Taif Al-Azawi (TKSV Giengen), Nils Ott (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Arkin Gülperi (), Arkin Gülperi (Albsport Heidenheim)
TV Steinheim
Trainer: Maximilian Laible
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Kron (TSV Gussenstadt II)
VfL Gerstetten
Trainer: Harald Fronmüller
Zugänge: keine
Abgänge: keine