Bezirk Ostwürttemberg: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Ostwürttemberg gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

SG SGM Alfdorf/Hintersteinenberg / Hinterstein

Trainer: Patrick Frey, Manuel Maier

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Schechingen

Trainer: Marius Groll, Matthias Kurz, Friedemann Kopp

Zugänge: keine

Abgänge: keine





FC SpraitbachTrainer: Kristof MattyasovszkyZugänge: Max Kratzel (TSV Böbingen II)Abgänge: keineSG Bettringen IITrainer: Stefan DudiumZugänge: keineAbgänge: keineSV HussenhofenTrainer: Samet BalabanZugänge: keineAbgänge: keineSG SGM Lautern-Essingen / TSV EssingenTrainer: Dennis HillebrandZugänge: keineAbgänge: Diego Stabel (FV 08 Unterkochen)TSB Schwäbisch GmündTrainer: Veselko KaracicZugänge: Emrullah Maloku (Türkspor Nürtingen 73)Abgänge: Levi Oettle (VfL Iggingen)TSV GroßdeinbachTrainer: Luca Pascal Benz, David SchülerZugänge: keineAbgänge: keineTSV HeubachTrainer: Ertac SeskirZugänge: keineAbgänge: keineTSV MutlangenTrainer: Ümit TekirZugänge: keineAbgänge: keineTSV WaldhausenTrainer: Kenny Maurice SpenglerZugänge: Moritz Jester (SC Urbach II)Abgänge: keineTV HerlikofenTrainer: Philipp MunzZugänge: Yannick Hägele (1. FC Germania Bargau)Abgänge: keineTV HeuchlingenTrainer: Robin WiedmannZugänge: keineAbgänge: keineTV StraßdorfTrainer: Denis KreisslZugänge: keineAbgänge: keine

---

Kreisliga A2 Ostwürttemberg

SG SG Eigenzell-Ellenberg / Ellenberg

Trainer: Marc Elsäßer

Zugänge: Hannes Vogler (DJK Schwabsberg-Buch), Matthäus Walter (Sportfreunde Dorfmerkingen II)

Abgänge: keine



FC Ellwangen

Trainer: Efendi Erol

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Röhlingen

Trainer: Günter Leberle

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Zöbingen

Trainer: Kevin Küffner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Viktoria Wasseralfingen

Trainer: Jens Christ

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Unterschneidheim

Trainer: Rainer Wurstner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Rosenberg

Trainer: Alex Artes, Benjamin Herzog

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Fachsenfeld / Dewangen / Dewangen

Trainer: Jürgen Noder

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Jagstzell

Trainer: Darko Saveski

Zugänge: keine

Abgänge: Philipp Gschwender (FC Honhardt)



SV Kerkingen

Trainer: Markus Straubmüller

Zugänge: keine

Abgänge: Michael Bühler (TV Bopfingen)



SV Lauchheim

Trainer: Christian Sellner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Pfahlheim

Trainer: Branko Okic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSG Abtsgmünd

Trainer: Christian Bihlmaier

Zugänge: keine

Abgänge: Tobias Grupp (DJK-SG Wasseralfingen)



TSV Adelmannsfelden

Trainer: Borris Peitl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Westhausen

Trainer: Günther Niggel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Rindelbach/Neunheim / Rindelbach

Trainer: Daniel Hintz

Zugänge: keine

Abgänge: keine

---

Kreisliga A3 Ostwürttemberg

Albsport Heidenheim

Trainer: Arianit Gashi

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Härtsfeld

Trainer: Roland Benz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Sontheim/Brenz II

Trainer: Florian Löffler

Zugänge: Murat Sen (SGM Niederstotzingen/Rammingen), Niklas Surace (SG N`stotzingen / Rammingen II)

Abgänge: keine



SC Hermaringen

Trainer: Chrisovalantis Chalkidis

Zugänge: Raphael Fanselow (FV Sontheim/Brenz), Patrick Mair (SpVgg Bachtal)

Abgänge: keine



Sportfreunde Fleinheim

Trainer: Uli Baß, Jochen Baß

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Bissingen

Trainer: Benjamin Meschke

Zugänge: Colin Bischof (TSG Nattheim), Julian Nagel (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Abdou Sanneh (TSV Blaubeuren)

Abgänge: keine



SG SGM Herbrechtingen Bolheim / Herbrechting

Trainer: Eduard Waldmann

Zugänge: Luis Roman Soria (TSG Schnaitheim)

Abgänge: Zafiris Paraskevoudis (AC Milan Heidenheim), Benjamin Martin Böhm (SV Mergelstetten)



SV Söhnstetten

Trainer: Sven Neuhäuser

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Königsbronn/Oberkochen / Oberkochen

Trainer: Mersad Haskovic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TKSV Giengen

Trainer: Hakan Kocar

Zugänge: Musa Sen (AC Milan Heidenheim)

Abgänge: Taif Al-Azawi (Türkspor Heidenheim), Genti Maliqi (AC Milan Heidenheim), Majidou Assoumanou (AC Milan Heidenheim)



TSG Giengen

Trainer: Kevin Jander

Zugänge: Ghaith Alzaibak (TSG Schnaitheim)

Abgänge: keine



TSV Gussenstadt

Trainer: Patrick Schwarz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Niederstotzingen/Rammingen / Rammingen

Trainer: Stefan Wannenwetsch

Zugänge: keine

Abgänge: Michael Eberhardt (SG Burgberg/Hohenmemmingen), Murat Sen (FV Sontheim/Brenz II)



Türkspor Heidenheim

Trainer: Denis Enes Werner

Zugänge: Timucin Türkmen (), Hikmetcan Türkmen (), Taif Al-Azawi (TKSV Giengen), Nils Ott (TSG Schnaitheim)

Abgänge: Arkin Gülperi ()



TV Steinheim

Trainer: Maximilian Laible

Zugänge: keine

Abgänge: Jonathan Kron (TSV Gussenstadt II)



VfL Gerstetten

Trainer: Harald Fronmüller

Zugänge: keine

Abgänge: keine