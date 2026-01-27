 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Bezirk Ostwürttemberg: Die Wintertransfers in den Kreisligen

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Wechsel in der Winterpause.

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Ostwürttemberg gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

Kreisliga A1 Ostwürttemberg

1. FC Eschach
Trainer: Felix Bauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. FC Stern Mögglingen
Trainer: Tuna Tözge
Zugänge: keine
Abgänge: Vincenzo Coppola (FC Durlangen)

SG SGM Alfdorf/Hintersteinenberg / Hinterstein
Trainer: Patrick Frey, Manuel Maier
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Schechingen
Trainer: Marius Groll, Matthias Kurz, Friedemann Kopp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Spraitbach
Trainer: Kristof Mattyasovszky
Zugänge: Max Kratzel (TSV Böbingen II)
Abgänge: keine

SG Bettringen II
Trainer: Stefan Dudium
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Hussenhofen
Trainer: Samet Balaban
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Lautern-Essingen / TSV Essingen
Trainer: Dennis Hillebrand
Zugänge: keine
Abgänge: Diego Stabel (FV 08 Unterkochen)

TSB Schwäbisch Gmünd
Trainer: Veselko Karacic
Zugänge: Emrullah Maloku (Türkspor Nürtingen 73)
Abgänge: Levi Oettle (VfL Iggingen)

TSV Großdeinbach
Trainer: Luca Pascal Benz, David Schüler
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Heubach
Trainer: Ertac Seskir
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Mutlangen
Trainer: Ümit Tekir
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Waldhausen
Trainer: Kenny Maurice Spengler
Zugänge: Moritz Jester (SC Urbach II)
Abgänge: keine

TV Herlikofen
Trainer: Philipp Munz
Zugänge: Yannick Hägele (1. FC Germania Bargau)
Abgänge: keine

TV Heuchlingen
Trainer: Robin Wiedmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Straßdorf
Trainer: Denis Kreissl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga A2 Ostwürttemberg

SG SG Eigenzell-Ellenberg / Ellenberg
Trainer: Marc Elsäßer
Zugänge: Hannes Vogler (DJK Schwabsberg-Buch), Matthäus Walter (Sportfreunde Dorfmerkingen II)
Abgänge: keine

FC Ellwangen
Trainer: Efendi Erol
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Röhlingen
Trainer: Günter Leberle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Zöbingen
Trainer: Kevin Küffner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Viktoria Wasseralfingen
Trainer: Jens Christ
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Unterschneidheim
Trainer: Rainer Wurstner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Rosenberg
Trainer: Alex Artes, Benjamin Herzog
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Fachsenfeld / Dewangen / Dewangen
Trainer: Jürgen Noder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Jagstzell
Trainer: Darko Saveski
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Gschwender (FC Honhardt)

SV Kerkingen
Trainer: Markus Straubmüller
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Bühler (TV Bopfingen)

SV Lauchheim
Trainer: Christian Sellner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Pfahlheim
Trainer: Branko Okic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Abtsgmünd
Trainer: Christian Bihlmaier
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Grupp (DJK-SG Wasseralfingen)

TSV Adelmannsfelden
Trainer: Borris Peitl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Westhausen
Trainer: Günther Niggel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Rindelbach/Neunheim / Rindelbach
Trainer: Daniel Hintz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga A3 Ostwürttemberg

Albsport Heidenheim
Trainer: Arianit Gashi
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Härtsfeld
Trainer: Roland Benz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Sontheim/Brenz II
Trainer: Florian Löffler
Zugänge: Murat Sen (SGM Niederstotzingen/Rammingen), Niklas Surace (SG N`stotzingen / Rammingen II)
Abgänge: keine

SC Hermaringen
Trainer: Chrisovalantis Chalkidis
Zugänge: Raphael Fanselow (FV Sontheim/Brenz), Patrick Mair (SpVgg Bachtal)
Abgänge: keine

Sportfreunde Fleinheim
Trainer: Uli Baß, Jochen Baß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bissingen
Trainer: Benjamin Meschke
Zugänge: Colin Bischof (TSG Nattheim), Julian Nagel (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Abdou Sanneh (TSV Blaubeuren)
Abgänge: keine

SG SGM Herbrechtingen Bolheim / Herbrechting
Trainer: Eduard Waldmann
Zugänge: Luis Roman Soria (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Zafiris Paraskevoudis (AC Milan Heidenheim), Benjamin Martin Böhm (SV Mergelstetten)

SV Söhnstetten
Trainer: Sven Neuhäuser
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Königsbronn/Oberkochen / Oberkochen
Trainer: Mersad Haskovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TKSV Giengen
Trainer: Hakan Kocar
Zugänge: Musa Sen (AC Milan Heidenheim)
Abgänge: Taif Al-Azawi (Türkspor Heidenheim), Genti Maliqi (AC Milan Heidenheim), Majidou Assoumanou (AC Milan Heidenheim)

TSG Giengen
Trainer: Kevin Jander
Zugänge: Ghaith Alzaibak (TSG Schnaitheim)
Abgänge: keine

TSV Gussenstadt
Trainer: Patrick Schwarz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Niederstotzingen/Rammingen / Rammingen
Trainer: Stefan Wannenwetsch
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Eberhardt (SG Burgberg/Hohenmemmingen), Murat Sen (FV Sontheim/Brenz II)

Türkspor Heidenheim
Trainer: Denis Enes Werner
Zugänge: Timucin Türkmen (), Hikmetcan Türkmen (), Taif Al-Azawi (TKSV Giengen), Nils Ott (TSG Schnaitheim)
Abgänge: Arkin Gülperi ()

TV Steinheim
Trainer: Maximilian Laible
Zugänge: keine
Abgänge: Jonathan Kron (TSV Gussenstadt II)

VfL Gerstetten
Trainer: Harald Fronmüller
Zugänge: keine
Abgänge: keine

