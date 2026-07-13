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Allgemeines

Bezirk Ostwürttemberg: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Groß-Borst

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Kreisliga A1
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Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

1. FC Germania Bargau – TSG Abtsgmünd 1:0
Schiedsrichter: Ibrahim David Tuygun

TV Lindach – SV Göggingen 3:3
Schiedsrichter: Klaus Munz - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Alexander Dalinger (20. Handelfmeter), 2:1 Alexander Dalinger (30.), 3:1 Maciej Lotarski (55.), 3:2 (70.), 3:3 (85.)

1. Göppinger SV – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:2
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach)
Tore: keine Tore

Sportfreunde Dorfmerkingen – Sportfreunde Dorfmerkingen II 3:1
Schiedsrichter: Stefan Schill
Tore: 1:0 Fabian Ehrmann (15.), 2:0 Felix Reimer (58.), 2:1 (64.), 3:1 (66.)

SpVgg Ansbach II – VfR Aalen II 1:3
Zuschauer: 70

SGM Machtolsheim/Merklingen – TSG Nattheim II 4:4
Schiedsrichter: Ufuk Agvaz
Tore: 0:1 Fabian Beyrle (11.), 1:1 Martinique Wasner (23.), 2:1 Nico Klein (28.), 3:1 Nico Klein (43.), 4:1 Martinique Wasner (44.), 4:2 Luca Benitsch (63.), 4:3 Hamza Güzelel (65.), 4:4 Tobias Hochholzner (70.)

FV Sontheim/Brenz – TSV Neu-Ulm 2:5
Tore: 1:0 (21.), 2:0 Tom Nusser (24.), 2:1 Adel Ajkunic (32.), 2:2 Christopher Renz (34.), 2:3 Salem Fazlji (84.), 2:4 Salem Fazlji (89.), 2:5 Benjamin Klingen (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Adel Ajkunic (TSV Neu-Ulm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tom Ebert (32.).

SGM Königsbronn/Oberkochen – FV 08 Unterkochen II 9:3

1. FC Normannia Gmünd – VfR Aalen 1:2
Tore: 1:0 Bleart Dautaj (55.), 1:1 Jascha Döringer (64.), 1:2 Melvin Onos (89.)

SGM Langenau – 1. FC Heidenheim 0:12
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 1500
Tore: 0:1 Niklas Dorsch (10.), 0:2 Marvin Pieringer (11.), 0:3 Budu Zivzivadze (24.), 0:4 Mathias Honsak (29.), 0:5 Niklas Dorsch (30.), 0:6 Budu Zivzivadze (34.), 0:7 Budu Zivzivadze (46.), 0:8 Jan Schöppner (58.), 0:9 Jan Schöppner (67.), 0:10 Maximilian Breunig (75.), 0:11 Ben Bosch (83. Eigentor), 0:12 Jan Schöppner (85.)

TSV Bernstadt – SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:4
Schiedsrichter: Jasper Minne (Nersingen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Matthias Koesler (18.), 0:2 Finn Bückle (34. Eigentor), 0:3 Finn Bückle (54. Eigentor), 0:4 Jannik Bischoff (88.)

SGM Fachsenfeld/Dewangen II – FV Viktoria Wasseralfingen II 1:3

TSV Gaildorf – SG Bettringen abg.

TSV Bartholomä – TSV Essingen II A-Jugend 0:0

TSV Bad Boll – Türkspor Heidenheim 5:1
Tore: 0:1 Denis Enes Werner (25.)

SGM Niederstotzingen/Rammingen – SV Nersingen 0:3
Tore: 0:1 Nils Kroll (41.), 0:2 Niklas Junginger (60.), 0:3 Lukas Aust (83.)

VfL Gerstetten – ASV Heidenheim (Albsport) 0:2
Tore: 0:1 Albin Maliqi (31.), 0:2 Albin Maliqi (42.)

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Testspiele am Sonntag

Sportfreunde Eggenrot – SSV Aalen 1:5
Schiedsrichter: Florian Thomas
Tore: 1:0 Marco Keil (9.), 1:1 Patrik Horvath (25.), 1:2 Patrik Horvath (40.), 1:3 Eliah Maile (46. Foulelfmeter), 1:4 Denyel Gülbahar (71.), 1:5 Cezary Chmielewski (81.)

RSV Oggenhausen – FV Sontheim/Brenz II 1:0
Schiedsrichter: Harald Lanzinger
Tore: 1:0 Marcel Schenker (40.)

Kösinger SC – DJK-SG Wasseralfingen 3:2

SG Eigenzell-Ellenberg – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch 3:1
Tore: 0:1 Christian Klingler (31.), 1:1 David Früh (65.), 2:1 David Früh (84.), 3:1 Denis Eisemann (87.)

SGM Lautern-Essingen II – TV Heuchlingen 1:3
Tore: 1:1 Uwe Sonnleitner (22.)

TSV Ruppertshofen – SV Göggingen 1:1

Sportfreunde Lorch – TSV Gussenstadt 4:1
Tore: 0:1 Paul Zimmermann (2.), 1:1 (16.), 2:1 (33.), 3:1 (38.), 4:1 (90.)

TSV Hüttlingen II – SV Waldhausen II 0:4
Tore: 1:0 Timo Kamm (20.), 2:0 Maximilian Wesiak (34.), 3:0 Robin Neubauer (85.), 4:0 Kevin Mayer (89.)

SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III – SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 1:1
Schiedsrichter: Christian Macht (Bopfingen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Lorenzo Prencipe (3.), 1:1 Justin Pöltl (83.)

TSV Schornbach – TSV Großdeinbach 2:2
Tore: 1:0 Matthis Holzwarth (10.), 2:0 Linus Köppl (20.), 2:1 Dominic Melcher (31.), 2:2 Kevin Lukesch (88.)

SGM Albeck/Göttingen II – AC Milan Heidenheim 1:0
Tore: 1:0 Fabio Schmidt (1.)

TSGV Waldstetten – DJK Schwabsberg-Buch 6:0

1. FC Eschach – FV Viktoria Wasseralfingen II 2:2
Tore: 0:1 Martin Cvetanoski (41.), 0:2 Maurice Landsmann (58.), 1:2 Jannik Bauer (65.), 2:2 Luis Feifel (80.)

SC Aufkirchen II – SGM Tannhausen/Stödtlen II 2:5

FC Durlangen II – TSV Mutlangen abg.

SpVgg Bachtal II – TSG Schnaitheim II 1:4
Schiedsrichter: Alexander Klump
Tore: 0:1 Florian Jäger (10.), 0:2 Florian Jäger (30.), 0:3 Davide Maiorano (55.), 0:4 Matej Leon Sucic (60.), 1:4 (85.)

SC Unterschneidheim – SV Wört 4:0
Tore: 1:0 Tim Dritschler (20.), 2:0 Florian Belzner (60.), 3:0 Melvin Hönle (68.), 4:0 Fikret Pezerovic (88.)

TSV Essingen – SpVgg Ansbach 4:0

FC Ellwangen – 1. FC Stern Mögglingen 7:0
Schiedsrichter: Anton Nagler - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Devi Manci (29.), 2:0 Yvan Funk (44.), 3:0 David Banen Essome (64.), 4:0 Niklas Zick (77.), 5:0 Vuk Ivkovic (82.), 6:0 Niklas Zick (89.), 7:0 Vuk Ivkovic (90.+2)

TSG Giengen – TSV Hüttlingen 4:2
Tore: 0:1 David Steidle (25.), 0:2 (41.), 1:2 Neo Fähnle (45. Handelfmeter), 2:2 Mohamad Alzaibak (54.), 3:2 Neo Fähnle (64.), 4:2 Neo Fähnle (85.)

TSV Adelmannsfelden – SGM Rosengarten 3:5
Tore: 0:1 Sven Müller (10.), 1:1 Robin Riek (13.), 2:1 Andriko Helwer (16.), 2:2 Tim Luca Laidig (33.), 2:3 Malte Brolich (56.), 2:4 Kai Krüger (57.), 3:4 Philipp Hahn (59.), 3:5 Tim Luca Laidig (62.)

Sportfreunde Rosenberg – SGM Vellberg/Obersontheim II 0:5

FV Viktoria Wasseralfingen – TV Herlikofen 3:3
Schiedsrichter: Harald Ziebart
Tore: 0:1 Jannik Belstler (4.), 0:2 Jannik Belstler (18.), 1:2 (24.), 2:2 (42.), 3:3 (61.)

FSV Reimlingen – TV Bopfingen 2:0
Tore: 1:0 Leon Kawan (30.), 2:0 Joshua Bibl (60.)

SGM Albeck/Göttingen – SV Söhnstetten 6:2
Schiedsrichter: Ivan Zahodasenko (Illertissen)
Tore: 1:0 Adnan Vranesic (16.), 2:0 Günay Kaberen (21.), 3:0 Adnan Vranesic (32.), 3:1 Florian Hornung (34. Foulelfmeter), 4:1 Adnan Vranesic (55.), 4:2 Mathias Seeßle (84.), 5:2 Abdoul Wahab Koli Sama (85.), 6:2 Sebastian Malik (90. Foulelfmeter)

FV Sontheim/Brenz – SV Mergelstetten 10:0

SC Aufkirchen – SGM Tannhausen/Stödtlen 5:4
Tore: 1:0 (1.), 2:0 (20.), 2:1 Julian Mulzet (25.), 2:2 Dominik Feil (40.), 3:2 (60.), 4:2 (70.), 4:3 Christian Hurler (75.), 4:4 Christian Hurler (80.), 5:4 (88.)

TV Neuler – SG Bettringen II 3:1
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen)
Tore: 1:0 Tim Knauer (19.), 2:0 Nils Weber (21.), 3:0 Christian Bieg (41.), 3:1 Liridon Ukaj (78.)

SV Ebnat – SV Pfahlheim 3:2
Schiedsrichter: Rebecca Fritz
Tore: 1:0 Migel Schurr (24.), 2:0 Tim Krohmer (33.), 3:0 Aaron Grässle (64.), 3:1 Bruno Wohlfrom (72.), 3:2 Louis Neubauer (74.)

SV Bissingen – SC Lehr 3:0
Tore: 1:0 Simon Beyer (8.), 2:0 Tom Müller (41.), 3:0 Tom Müller (57.)

SpVgg Bachtal – SG Burgberg/Hohenmemmingen 2:3
Tore: 0:1 Marcel Hartmann (6.), 0:2 Marcel Hartmann (23.), 1:2 (31.), 2:2 (52.), 2:3 Denis Belakov (56.)

Türkspor Heidenheim – Türk Gücü Lauingen abg.

TSV Hessental – SV Frickenhofen 1:2
Schiedsrichter: Gezim Morina
Tore: 0:1 Finnegan Messer (6.), 0:2 Paul Hinderberger (28.), 1:2 (90.)
Rot: Kevin Danny Wolainski (38./SV Frickenhofen/????)

FC Schechingen – TSV Essingen 0:0

FC Durlangen – TSV Mutlangen 0:1
Tore: 0:1 Egzon Zejnulahi (85.)

Sportfreunde Fleinheim – FC Unterbechingen 3:1
Tore: 1:0 Michael Illenberger (51.), 2:0 Michael Illenberger (54.), 2:1 René Mayer (61.), 3:1 Jochen Baß (90.)