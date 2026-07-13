Bezirk Ostwürttemberg: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
1. FC Germania Bargau – TSG Abtsgmünd 1:0
Schiedsrichter: Ibrahim David Tuygun
TV Lindach – SV Göggingen 3:3
Schiedsrichter: Klaus Munz - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 (10.), 1:1 Alexander Dalinger (20. Handelfmeter), 2:1 Alexander Dalinger (30.), 3:1 Maciej Lotarski (55.), 3:2 (70.), 3:3 (85.)
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Sportfreunde Eggenrot – SSV Aalen 1:5
Schiedsrichter: Florian Thomas
Tore: 1:0 Marco Keil (9.), 1:1 Patrik Horvath (25.), 1:2 Patrik Horvath (40.), 1:3 Eliah Maile (46. Foulelfmeter), 1:4 Denyel Gülbahar (71.), 1:5 Cezary Chmielewski (81.)
RSV Oggenhausen – FV Sontheim/Brenz II 1:0
Schiedsrichter: Harald Lanzinger
Tore: 1:0 Marcel Schenker (40.)
Kösinger SC – DJK-SG Wasseralfingen 3:2
SG Eigenzell-Ellenberg – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch 3:1
Tore: 0:1 Christian Klingler (31.), 1:1 David Früh (65.), 2:1 David Früh (84.), 3:1 Denis Eisemann (87.)
SGM Lautern-Essingen II – TV Heuchlingen 1:3
Tore: 1:1 Uwe Sonnleitner (22.)
TSV Ruppertshofen – SV Göggingen 1:1
Sportfreunde Lorch – TSV Gussenstadt 4:1
Tore: 0:1 Paul Zimmermann (2.), 1:1 (16.), 2:1 (33.), 3:1 (38.), 4:1 (90.)
TSV Hüttlingen II – SV Waldhausen II 0:4
Tore: 1:0 Timo Kamm (20.), 2:0 Maximilian Wesiak (34.), 3:0 Robin Neubauer (85.), 4:0 Kevin Mayer (89.)
SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III – SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 1:1
Schiedsrichter: Christian Macht (Bopfingen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Lorenzo Prencipe (3.), 1:1 Justin Pöltl (83.)
TSV Schornbach – TSV Großdeinbach 2:2
Tore: 1:0 Matthis Holzwarth (10.), 2:0 Linus Köppl (20.), 2:1 Dominic Melcher (31.), 2:2 Kevin Lukesch (88.)
SGM Albeck/Göttingen II – AC Milan Heidenheim 1:0
Tore: 1:0 Fabio Schmidt (1.)
TSGV Waldstetten – DJK Schwabsberg-Buch 6:0
1. FC Eschach – FV Viktoria Wasseralfingen II 2:2
Tore: 0:1 Martin Cvetanoski (41.), 0:2 Maurice Landsmann (58.), 1:2 Jannik Bauer (65.), 2:2 Luis Feifel (80.)
SC Aufkirchen II – SGM Tannhausen/Stödtlen II 2:5
FC Durlangen II – TSV Mutlangen abg.
SpVgg Bachtal II – TSG Schnaitheim II 1:4
Schiedsrichter: Alexander Klump
Tore: 0:1 Florian Jäger (10.), 0:2 Florian Jäger (30.), 0:3 Davide Maiorano (55.), 0:4 Matej Leon Sucic (60.), 1:4 (85.)
SC Unterschneidheim – SV Wört 4:0
Tore: 1:0 Tim Dritschler (20.), 2:0 Florian Belzner (60.), 3:0 Melvin Hönle (68.), 4:0 Fikret Pezerovic (88.)
TSV Essingen – SpVgg Ansbach 4:0
FC Ellwangen – 1. FC Stern Mögglingen 7:0
Schiedsrichter: Anton Nagler - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Devi Manci (29.), 2:0 Yvan Funk (44.), 3:0 David Banen Essome (64.), 4:0 Niklas Zick (77.), 5:0 Vuk Ivkovic (82.), 6:0 Niklas Zick (89.), 7:0 Vuk Ivkovic (90.+2)
TSG Giengen – TSV Hüttlingen 4:2
Tore: 0:1 David Steidle (25.), 0:2 (41.), 1:2 Neo Fähnle (45. Handelfmeter), 2:2 Mohamad Alzaibak (54.), 3:2 Neo Fähnle (64.), 4:2 Neo Fähnle (85.)
TSV Adelmannsfelden – SGM Rosengarten 3:5
Tore: 0:1 Sven Müller (10.), 1:1 Robin Riek (13.), 2:1 Andriko Helwer (16.), 2:2 Tim Luca Laidig (33.), 2:3 Malte Brolich (56.), 2:4 Kai Krüger (57.), 3:4 Philipp Hahn (59.), 3:5 Tim Luca Laidig (62.)
Sportfreunde Rosenberg – SGM Vellberg/Obersontheim II 0:5
FV Viktoria Wasseralfingen – TV Herlikofen 3:3
Schiedsrichter: Harald Ziebart
Tore: 0:1 Jannik Belstler (4.), 0:2 Jannik Belstler (18.), 1:2 (24.), 2:2 (42.), 3:3 (61.)
FSV Reimlingen – TV Bopfingen 2:0
Tore: 1:0 Leon Kawan (30.), 2:0 Joshua Bibl (60.)
SGM Albeck/Göttingen – SV Söhnstetten 6:2
Schiedsrichter: Ivan Zahodasenko (Illertissen)
Tore: 1:0 Adnan Vranesic (16.), 2:0 Günay Kaberen (21.), 3:0 Adnan Vranesic (32.), 3:1 Florian Hornung (34. Foulelfmeter), 4:1 Adnan Vranesic (55.), 4:2 Mathias Seeßle (84.), 5:2 Abdoul Wahab Koli Sama (85.), 6:2 Sebastian Malik (90. Foulelfmeter)
FV Sontheim/Brenz – SV Mergelstetten 10:0
SC Aufkirchen – SGM Tannhausen/Stödtlen 5:4
Tore: 1:0 (1.), 2:0 (20.), 2:1 Julian Mulzet (25.), 2:2 Dominik Feil (40.), 3:2 (60.), 4:2 (70.), 4:3 Christian Hurler (75.), 4:4 Christian Hurler (80.), 5:4 (88.)
TV Neuler – SG Bettringen II 3:1
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen)
Tore: 1:0 Tim Knauer (19.), 2:0 Nils Weber (21.), 3:0 Christian Bieg (41.), 3:1 Liridon Ukaj (78.)
SV Ebnat – SV Pfahlheim 3:2
Schiedsrichter: Rebecca Fritz
Tore: 1:0 Migel Schurr (24.), 2:0 Tim Krohmer (33.), 3:0 Aaron Grässle (64.), 3:1 Bruno Wohlfrom (72.), 3:2 Louis Neubauer (74.)
SV Bissingen – SC Lehr 3:0
Tore: 1:0 Simon Beyer (8.), 2:0 Tom Müller (41.), 3:0 Tom Müller (57.)
SpVgg Bachtal – SG Burgberg/Hohenmemmingen 2:3
Tore: 0:1 Marcel Hartmann (6.), 0:2 Marcel Hartmann (23.), 1:2 (31.), 2:2 (52.), 2:3 Denis Belakov (56.)
Türkspor Heidenheim – Türk Gücü Lauingen abg.
TSV Hessental – SV Frickenhofen 1:2
Schiedsrichter: Gezim Morina
Tore: 0:1 Finnegan Messer (6.), 0:2 Paul Hinderberger (28.), 1:2 (90.)
Rot: Kevin Danny Wolainski (38./SV Frickenhofen/????)
FC Schechingen – TSV Essingen 0:0
FC Durlangen – TSV Mutlangen 0:1
Tore: 0:1 Egzon Zejnulahi (85.)
Sportfreunde Fleinheim – FC Unterbechingen 3:1
Tore: 1:0 Michael Illenberger (51.), 2:0 Michael Illenberger (54.), 2:1 René Mayer (61.), 3:1 Jochen Baß (90.)