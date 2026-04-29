Bezirk Oberschwaben: Infos zum Saisonendspurt und Relegation Die Relegatonsspiele starten am Freitag 12. Juni 2026 von Matthias Kloos · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jonas Baier

Es geht in die Schlussphase der Saison 25/26 im Bezirk Oberschwaben. Bezirksvorstand Sigmar Störk hat in einem ausführlichen Statement über die aktuelle Lage zu Auf- und Abstiegsregelungen, möglichen Spielgemeinschaften und Relegationsterminen informiert. Grundlage ist der Stand Ende April.

Besonders im Blick steht die Landesliga Staffel 4. Nach aktuellem Stand sei dort mit vier direkten Absteigern zu rechnen. Entscheidend ist, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga in diese Landesligastaffel absteigen. Derzeit stehen mit dem FV Bad Schussenried und dem FV Biberach zwei Vereine aus dem Bezirk auf direkten Abstiegsplätzen. Der TSV Riedlingen kämpft im Bereich der Relegation, auch der SV Mietingen bleibt wegen der engen Lage im Blick. Für die Bezirksliga Oberschwaben hätte das direkte Folgen. "Sollte es bei der aktuellen Konstellation bleiben, müssten wir derzeit mit zwei direkten Absteigern aus der Landesliga 4 in die Bezirksliga Oberschwaben rechnen." Nach aktueller Systematik würde dies bedeuten, dass die Bezirksliga Oberschwaben mit sechs Absteigern rechnen muss. Sollte Riedlingen ebenfalls direkt absteigen, wären es sieben. Störk erklärt dazu: „Dies ist natürlich für die betroffenen Vereine sportlich von großer Bedeutung.“

Auch die Kreisligen A wären betroffen. Bei fünf bis sieben Absteigern aus der Bezirksliga müssten insgesamt acht Mannschaften aus den Kreisligen A absteigen. Die Verteilung wäre dann: A1 zwei Absteiger, A2 drei Absteiger, A3 drei Absteiger.



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