Bezirk Oberschwaben: Infos zum Saisonendspurt und Relegation

Es geht in die Schlussphase der Saison 25/26 im Bezirk Oberschwaben. Bezirksvorstand Sigmar Störk hat in einem ausführlichen Statement über die aktuelle Lage zu Auf- und Abstiegsregelungen, möglichen Spielgemeinschaften und Relegationsterminen informiert. Grundlage ist der Stand Ende April.
Besonders im Blick steht die Landesliga Staffel 4. Nach aktuellem Stand sei dort mit vier direkten Absteigern zu rechnen. Entscheidend ist, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga in diese Landesligastaffel absteigen. Derzeit stehen mit dem FV Bad Schussenried und dem FV Biberach zwei Vereine aus dem Bezirk auf direkten Abstiegsplätzen. Der TSV Riedlingen kämpft im Bereich der Relegation, auch der SV Mietingen bleibt wegen der engen Lage im Blick.
Für die Bezirksliga Oberschwaben hätte das direkte Folgen. "Sollte es bei der aktuellen Konstellation bleiben, müssten wir derzeit mit zwei direkten Absteigern aus der Landesliga 4 in die Bezirksliga Oberschwaben rechnen." Nach aktueller Systematik würde dies bedeuten, dass die Bezirksliga Oberschwaben mit sechs Absteigern rechnen muss. Sollte Riedlingen ebenfalls direkt absteigen, wären es sieben. Störk erklärt dazu: „Dies ist natürlich für die betroffenen Vereine sportlich von großer Bedeutung.“
Auch die Kreisligen A wären betroffen. Bei fünf bis sieben Absteigern aus der Bezirksliga müssten insgesamt acht Mannschaften aus den Kreisligen A absteigen. Die Verteilung wäre dann: A1 zwei Absteiger, A2 drei Absteiger, A3 drei Absteiger.
Gründung Spielgemeinschaften
Ein weiteres Thema sind Spielgemeinschaften. Störk betont: „Spielgemeinschaften sind ausdrücklich ein wichtiges Instrument, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Zugleich müsse geprüft beid der Auf- und Abstiegsregel betrachtet werden, was mit den bisherigen Mannschaften passiert. Beim Beispiel FC Laiz und FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 würde der Platz des Juniorpartners wegfallen und in der Abstiegsbetrachtung berücksichtigt so behandelt, als würde seine bisherige Mannschaft einen der Abstiegsplätze belegen. Dadurch verschiebt sich die Abstiegsbetrachtung in der Kreisliga A1 entsprechend zugunsten der nachfolgenden Mannschaften. „Das ist keine zusätzliche Bestrafung und auch kein Sonderweg, sondern die logische Folge daraus, dass eine Mannschaft in ihrer bisherigen Form nicht mehr eigenständig am Spielbetrieb teilnimmt.“
Nachrückerregelung Aufstieg/Relegation
Auch Nachrückerregelungen sind klar definiert. Verzichtet ein Meister oder ist nicht aufstiegsberechtigt, kann maximal bis zum Viertplatzierten nachgerückt werden. Ab Platz 5 gibt es kein Nachrücken mehr.
Die Termine der Relegationsspiele
Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 1)
Zweiter Bezirksliga Oberschwaben – Relegant Landesliga 4
Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 2)
Zweiter Bezirksliga Donau/Iller – Zweiter Bezirksliga Bodensee
Sonntag, 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Freitag, 12.06.2026
Zweiter Kreisliga A1 – Zweiter Kreisliga A2
Sonntag, 14.06.2026
Zweiter Kreisliga A3 – Relegant Bezirksliga Oberschwaben
Freitag, 19.06.2026
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Kreisliga A / Kreisliga B
Donnerstag, 18.06.2026
Relegant Kreisliga A1 – Zweiter Kreisliga B1
Montag, 15.06.2026
Zweiter Kreisliga B2 – Zweiter Kreisliga B3
Samstag, 20.06.2026
Relegant Kreisliga A3 – Sieger Spiel Kreisliga B2/B3
Mittwoch, 17.06.2026
Relegant Kreisliga A2 – Zweiter Kreisliga B4
Sobald sich die Tabellenlage im Mai weiter konkretisiert hat, folgen weitere Informationen vom Bezirksvorstand.