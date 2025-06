Bezirk Oberschwaben: Infos zum letzten Spieltag und zur neuen Saison

Am Samstag, 7. Juni, steht im Bezirk Oberschwaben der letzte Spieltag an und es stehen auch noch einige Entscheidungen an. Außerdem gab es am gestrigen Donnerstag eine Infoveranstaltung des Bezirks Oberschwaben beim SV Sigmaringen bezüglich dem Spielmodus für die kommende Saison 25/26. Bezirksspielleiter Nico Schäfer und der Bezirksvorsitzende Sigmar Störk gaben hier wichtige Details bekannt.

Bezüglich dem Abstieg in den Kreisligen A und der Bezirksliga Oberschwaben hängt am letzten Spieltag vieles vom Spiel des SV Mietingen gegen die TSG Ehingen (Sa. 07.06., Beginn in Ehingen ist um 17 Uhr) in der Landesliga Staffel 4 ab. Sollte der SV Mietingen das Spiel gewinnen ändert sich nichts an der Zahl der aktuellen Absteiger.



Falls der SVM sein Spiel verliert und durch gleichzeitige Siege von Türkgücü Ulm (spielt gegen Türkspor Neu Ulm) sowie FV Ravensburg II (spielt gegen den FV Olympia Laupheim) doch noch auf den direkten Abstiegsplatz (Rang 7) abrutschen sollte, ändert sich die Abstiegssituation wie folgt:

In der Bezirksliga Oberschwaben würden 8 Mannschaften direkt absteigen und der Tabellendritte müsste in die Relegation. In der Kreisliga A1 wären es dann 4 direkte Absteiger und in der Kreisliga A2 sowie Kreisliga A3 jeweils 3 Absteiger.





Spielsystem in der Saison 25/26



Auf der Infoveranstaltung des Bezirks Oberschwaben wurde über das Spielsystem in der kommenden Spielzeit informiert. Auch hier spielt der SV Mietingen noch eine wichtige Rolle. Wenn der SV Mietingen nach dem letzten Spieltag den Relegationsplatz (Rang 6) belegen würde und dann über die Relegation zur Landesliga Staffel 4 absteigen sollte, würde es auch nächste Saison in der Bezirksliga Oberschwaben eine Auf- und Abstiegsrunde geben. Grund sie die Anzahl der Mannschaften, die dann 19 betragen würde. Bei 18 Mannschaften wird eine normale Saison mit 34 Spieltagen gespielt.



Hier das Fazit vom Bezirk (nach der rechtligen Prüfung):

Das alternative Spielsystem (Qualifikationsrunde mit anschließender Auf-/Abstiegsrunde) kann nur dann angewendet werden, wenn die Staffelgröße mindestens 19 Mannschaften umfasst.

• Sollte dies der Fall sein, wird analog zum aktuellen Spieljahr 2024/2025 verfahren.

• Die Anzahl der Absteiger wird so festgelegt, dass zur Saison 2026/2027 wieder die Sollstärke von 16 Mannschaften erreicht wird.

• Eine Reduzierung der Sollzahl auf 15 Mannschaften kann für das Spieljahr 2027/2028

ergebnisoffen diskutiert werden



Vorteil dieser Regelung

Auch bei Relegationsentscheidungen bleibt die Staffelgröße im Folgejahr maximal bei 16 Mannschaften – das schafft Planungssicherheit und sportliche Ausgeglichenheit.