Bezirk Oberschwaben: Infos zum Auf- und Abstieg

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Für die Landesliga 4 bleibt es bei zwei direkten Absteigern in unseren Bezirk. Dies gilt auch dann, wenn der VfB Friedrichshafen und der SSV Ehingen-Süd aus der Verbandsliga direkt in die Landesliga 4 absteigen sollten.

Diese Klarstellung ist für die weiteren Berechnungen im Bezirk wichtig, da sich daraus die Auswirkungen auf die Bezirksliga und die darunterliegenden Spielklassen ableiten. Bezirksliga Oberschwaben

In der Bezirksliga hat der SV Steinhausen-Rottum seinen freiwilligen Rückzug in die Kreisliga A angezeigt. Hintergrund ist die neue Spielgemeinschaft mit dem FC Blau-Weiß Bellamont.

Damit steht der SV Steinhausen-Rottum unabhängig von seiner finalen sportlichen Platzierung gemäß der Satzung als direkter Absteiger fest.

Für die aktuelle Betrachtung bedeutet das: Der SV Uttenweiler befindet sich dadurch auf dem Relegationsrang.



Kreisliga A1

In der Kreisliga A1 ist der FC Laiz zum Rundenende als Absteiger auszuweisen, da er als Juniorpartner in die SGM FC Inzigkofen/Vils./Eng. 99 eintritt. Dadurch rücken alle Mannschaften, die hinter dem FC Laiz platziert waren, in der Abstiegsbetrachtung um eine Platzierung nach vorne.

Damit steht fest, dass die SGM Daugendorf/Unlingen das Relegationsspiel gegen den Vertreter der Kreisliga B1 bestreiten wird, während der FC Mengen II den Klassenerhalt sicher hat.



Kreisliga A3

Auch in der Kreisliga A3 ergibt sich durch die Spielgemeinschaft zwischen dem SV Steinhausen an der Rottum und dem FC Blau-Weiß Bellamont eine Veränderung. Da der FC Blau-Weiß Bellamont als Juniorpartner in die SGM mit dem SV Steinhausen-Rottum geht, ist auch der FC Blau-Weiß Bellamont als direkter Absteiger auszuweisen.

Somit rücken alle dahinter platzierten Mannschaften in der Abstiegsbetrachtung ebenfalls um einen Platz nach vorne.

Konkret bedeutet das: Der SV Sulmetingen II ist gerettet, die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen bestreitet das Relegationsspiel.



Kreisliga B3

In der Kreisliga B3 verzichtet der SV Mietingen II auf den Aufstieg. Der FV Rot bei Laupheim II startet in der neuen Runde wieder als Reserve. Zudem nimmt der TSV Kirchberg/Iller II sein Recht als Nachrücker ebenfalls nicht wahr.

Damit kommt aus der Kreisliga B3 lediglich der SV Dettingen/Iller II als Nachrücker in Frage. Dieser würde dann direkt aufsteigen.

Das bedeutet zugleich: Das ursprünglich vorgesehene Relegationsspiel Kreisliga B2 gegen Kreisliga B3 entfällt auf jeden Fall.



Relegation

Bei den Relegationsspielen ergeben sich durch die genannten Punkte entsprechende Anpassungen. Das ursprünglich für den 16.06.2026 geplante Spiel zwischen den Siegern der beiden ersten Relegationsspiele im Bereich Bezirksliga/Kreisliga A wurde auf Freitag, 19.06.2026, verschoben.

Detaillierte Informationen zu den Relegationsspielen, den konkreten Paarungen, Spielorten und weiteren organisatorischen Punkten folgen am kommenden Sonntag nach Abschluss der Spielrunde.



Fairplay, Respekt und Sicherheit

Gerade in der entscheidenden Phase der Saison wissen wir, dass Emotionen dazugehören. Aufstieg, Abstieg, Relegation und letzte Saisonspiele leben von Leidenschaft, Unterstützung und Spannung.



Umso wichtiger ist es uns, nochmals gemeinsam an Fairplay, Respekt und Verantwortung zu appellieren. Bitte sensibilisiert eure Mannschaften, Trainerteams, Verantwortlichen und Zuschauer dafür, dass wir trotz aller sportlichen Bedeutung einen fairen und respektvollen Rahmen auf und neben dem Platz erwarten.



Respekt gegenüber Schiedsrichter*innen, Gegnern, Zuschauer*innen und den ausrichtenden Vereinen muss selbstverständlich sein. Gleiches gilt für die Sicherheit auf unseren Sportanlagen.



In diesem Zusammenhang weisen wir auch ausdrücklich darauf hin, dass Pyrotechnik auf unseren Sportanlagen nichts zu suchen hat. Bitte wirkt in euren Vereinen frühzeitig darauf hin, dass keine pyrotechnischen Gegenstände mitgebracht oder gezündet werden. Solche Vorfälle gefährden Menschen, schaden dem Amateurfußball und können für die beteiligten Vereine unangenehme Folgen haben.



Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die letzten Spiele der Saison sportlich, fair und würdig über die Bühne gehen.