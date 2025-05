Bezirk Oberschwaben: Infos zu Auf- und Abstieg sowie zur Relegation

Was bedeutet das für die Kreisliga A?

Die Auswirkungen dieser Entwicklung betreffen direkt auch die drei Staffeln der Kreisliga A. Die festgelegten Abstiegszahlen lauten:

Sonderfall bei 8 Bezirksliga-Absteigern:

In diesem Fall erhöht sich die Anzahl der Absteiger in allen drei Staffeln um je einen weiteren Verein. Das bedeutet:

Diese Regelung ist notwendig, um für das Spieljahr 2025/26 ein Übersoll in den Kreisligen A zu vermeiden.

Hinweis zur Verteilung der Auf- und Absteiger in den Kreisligen

Die Zuteilung der jeweiligen Mannschaften erfolgt erst nach Abschluss der Saison, wenn die Auf- und Abstiegssituation final geklärt ist. Es kann dabei zu Verschiebungen zwischen den Staffeln kommen, um eine möglichst gleichmäßige Staffelgröße zu erreichen. Hierbei nehmen wir immer im Vorfeld mit dem Verein direkt Kontakt auf.

Was heißt das für die Bezirksliga selbst?

Relegation 2024/2025 – Spielpaarungen & Ablauf





Die Relegationsspiele starten am Wochenende 14.–15. Juni 2025, mit weiteren Spielen am 21. und 22. Juni 2025. Es sind diverse Aufstiegs- und Entscheidungsduelle zwischen Kreisliga A und Bezirksliga sowie innerhalb der Kreisligen angesetzt.

Die finalen Orte werden kurzfristig vereinbart, so dass wir für jede Begegnung einen idealen Ausrichter auswählen können.

Die Bezirksliga spielt aktuell mit 20 Mannschaften. In der kommenden Saison ist – je nach Ausgang der Relegation und der Zahl der Rückkehrer – eine Staffelgröße von 18 oder 19 Mannschaften möglich. Eine endgültige Entscheidung zur Zusammensetzung erfolgt nach Abschluss aller Auf- und Abstiegsentscheidungen sowie der Relegation. Die Soll-Zahl für das Spieljahr 2026/2027 beträgt dann 16 Mannschaften, so dass wir wiederum mit einem verschärften Abstieg die Bezirksliga reduzieren müssen.

Hier die jeweiligen Paarungen:



Relegation zur Landesliga Staffel 4

1. Runde (Entscheidungsspiel 1), Sa. 14.06.2025 um 15:30 Uhr: Zweitplatzierter BZL Donau/Iller - Zweitplatzierter BZL Oberschwaben

1. Runde (Entscheidungsspiel 2), Sa. 14.06.2025 um 15:30 Uhr: Relegant Landesliga 4 - Zweitplatzierter BZL Bodensee

Relegationsspiel, So. 22.06.2025 um 15:00 Uhr: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2





Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben

1. Runde (Entscheidungsspiel 1), So. 15.06.2025 um 15:00 Uhr: Zweiter Kreisliga A2 - Zweiter Kreisliga A3

1. Runde (Entscheidungsspiel 2), So. 15.06.2025 um 15:30 Uhr: 2. Kreisliga A1 - 1. Nichtabsteiger BZL Oberschwaben

Relegationsspiel, Sa. 21.06.2025 um 18:00 Uhr: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Relegation zur Kreisliga A1 Oberschwaben

Relegationsspiel, Sa 14.06.2025 um 18:00 Uhr: 1. Nichtabsteiger Kreisliga A1 - Zweiter Kreisliga B1



Relegation zur Kreisliga A2 Oberschwaben

1. Runde, So. 15.06.2025 um 15:00 Uhr: Zweiter Kreisliga B2 - Zweiter Kreisliga B3

Relegationsspiel, Sa. 21.06.2025 um 18:00 Uhr: 1. Nichtabsteiger Kreisliga A2 - Sieger Spiel 1



Relegation zur Kreisliga A3 Oberschwaben

Relegationsspiel, Sa. 14.06.2025 um 18:00 Uhr: 1. Nichtabsteiger Kreisliga A3 - Zweiter Kreisliga B4