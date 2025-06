Bezirk Oberschwaben: Folgende Relegationsspiele stehen schon fest

Nur noch ein Spieltag in der Saison 2024/25 steht an, am Samstag, 14. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben.

Relegation zur Landesliga Staffel 4



Sa. 14.06.2025 um 15:30 Uhr, 1. Runde (Entscheidungsspiel 1)

FC Staig (Zweiter BZL Donau/Iller) - SG Ringschnait/Mittelbuch (Zweiter BZL Oberschwaben)



Sa. 14.06.2025 um 15:30 Uhr, 1. Runde (Entscheidungsspiel 2)

1. Nichtabstieger Landesliga 4 (FV Ravensburg II, Türkgücü Ulm oder SV Mietingen) - SV Vogt (Zweiter BZL Bodensee)



So. 22.06.2025 um 15:00 Uhr, Relegationsspiel

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2





Relegation zur Bezirksliga Oberschwaben



Aktuell wäre Rang vier der Relegationsplatz in der Abstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben, sollte jedoch ein weiterer Verein der LL4 absteigen bestreitet der Drittplatzierte das Relegationsspiel.



So. 15.06.2025 um 15:00 Uhr, 1. Runde (Entscheidungsspiel 1)

Zweiter Kreisliga A2 (FV Rot oder SGM Laupertshausen/Maselheim) - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach (Zweiter Kreisliga A3)



So. 15.06.2025 um 15:30 Uhr, 1. Runde (Entscheidungsspiel 2)

FC Ostrach (Zweiter Kreisliga A1) - 1. Nichtabsteiger BZL Oberschwaben



Sa. 21.06.2025 um 18:00 Uhr, Relegationsspiel

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2





Relegation zur Kreisliga A1 Oberschwaben



Sa 14.06.2025 um 18:00 Uhr, Relegationsspiel

1. Nichtabsteiger Kreisliga A1 - SG Daugendorf/Unlingen (Zweiter Kreisliga B1)





Relegation zur Kreisliga A2 Oberschwaben



So. 15.06.2025 um 15:00 Uhr, 1. Runde

Zweiter Kreisliga B2 (FV Altheim oder TSV Riedlingen II) - SGM Gutenzell/Schönebürg II (Zweiter Kreisliga B3)



Sa. 21.06.2025 um 18:00 Uhr, Relegationsspiel

1. Nichtabsteiger Kreisliga A2 - Sieger Spiel 1





Relegation zur Kreisliga A3 Oberschwaben



Sa. 14.06.2025 um 18:00 Uhr, Relegationsspiel

1. Nichtabsteiger Kreisliga A3 - FC Inter Laupheim (2. Kreisliga B4)





Alle Infos zum Auf- und Abstieg sowie zur Relegation findet ihr hier