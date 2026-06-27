Bezirk Oberschwaben: Die Staffeleinteilungen

Die Einteilungen der Ligen im Bezirk Oberschwaben stehen fest. Das sind sie:
Bezirksliga Oberschwaben
1. FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen I
2. FC Ostrach
3. FV Bad Schussenried
4. FV Biberach
5. SGM Äpfingen/Baltringen
6. SGM Gutenzell/Schönebürg
7. SGM Muttensweiler/Hochdorf
8. SGM Ringschnait/Mittelbuch
9. Spfr Hundersingen
10. SV Baustetten
11. SV Burgrieden
12. SV Hohentengen
13. SV Ochsenhausen
14. SV Sigmaringen
15. SV Sulmetingen
16. TSV Kirchberg/Iller
Kreisliga A1
1. FC Mengen II
2. FV Altheim I
3. FV Bad Saulgau
4. SC Türkiyemspor Saulgau
5. SG Hettingen/Inneringen I
6. SGM Altshausen/Ebenweiler I
7. SGM Blönried/SV Ebersbach I
8. SGM Bolstern/SV Hochberg I
9. SGM Bronnen/Neufra I
10. SGM Gammertingen/SG KFH Ketten.
11. SGM Inzigk./Vils./Eng.99/FC Laiz I
12. SV Herbertingen I
13. SV Langenenslingen I
14. TSV Mägerkingen
15. TSV Sigmaringendorf I
Kreisliga A2
1. FV Neufra
2. SGM Alberweiler/Aßmannshardt
3. SGM Attenweiler/Oggelsbeuren
4. SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach I
5. SGM Bad Schussenried II/Renhardsw. I
6. SGM Ertingen/Binzwangen
7. SGM Laupertshausen/Maselh.
8. SGM Mittelbiberach/Stafflangen I
9. SGM Uttenweiler I/Bussen I
10. SGM Warthausen/Birkenhard I
11. SV Betzenweiler
12. SV Braunenweiler
13. SV Dürmentingen
14. SV Schemmerhofen
15. SV Sulmetingen II
Kreisliga A3
1. BSC Berkheim
2. FC Inter Laupheim
3. FC Wacker Biberach I
4. FV Rot bei Laupheim
5. SF Schwendi
6. SGM Eberhardzell/Unterschwarzach I
7. SGM Erlenmoos/Ochsenhausen
8. SGM Reinstetten II/Hürbel
9. SGM Rot/Haslach
10. SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont I
11. SGM Tannheim / Aitrach
12. SV Dettingen/Iller I
13. SV Ellwangen
14. SV Erolzheim
15. Türk Spor Biberach
16. TSG Achstetten I
Kreisliga B1
1. SGM Altheim II/Langenenslingen II
2. SGM Altshausen/Ebenweiler II
3. SGM Blochingen I/Mengen III
4. SGM Blönried II/Ebersbach II
5. SGM Bolstern/Hochberg II
6. SGM SV Bronnen/TSV Neufra II
7. SGM Inzigk./Vils./Eng.99/FC Laiz II
8. SGM Scheer/Ennetach
9. SGM Schmeien/Sigmaringen II
10. SGM Veringenstadt/SG Hett./Inn. II
11. SGM Weithart/Rulfingen
12. SV Bingen/Hitzkofen
13. SV Herbertingen II
14. TSV Sigmaringendorf II
Kreisliga B2
1. SV Burgrieden II
2. FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Gögg. II
3. SGM FC Ostrach II/SV Hoßkirch
4. SGM Baltringen II/Äpfingen II
5. Spfr Hundersingen II
6. SV Hohentengen II
7. FV Fulgenstadt
8. SGM Mittelbuch II/Ringschnait II
9. SGM Muttensweiler/Hochdorf II
10. SV Baustetten II
11. TSV Kirchberg/Iller II
12. SGM Gutenzell/Schönebürg II
Kreisliga B3
1. SGM FV Bad Schussenried II/Renhardsw. II
2. SV Braunenweiler II
3. SGM Uttenweiler II/Bussen II
4. SV Ölkofen
5. SpVgg Pflummern-Friedingen
6. SGM Daugendorf/Unlingen
7. SGM Ertingen/Binzwangen II
8. TSV Riedlingen II
9. SGM Bad Buchau/SV Oggelsh./SV Kanz. II
10. SGM Mittelbiberach/Stafflangen II
11. SGM Schemmerh. II/Alth./Ingerk./Sch. Risstal
12. SGM Warthausen/Birkenhard II
13. SV Eintracht Seekirch
Kreisliga B4
1. SV Dettingen/Iller II
2. SGM Mettenberg/Rissegg
3. FC Wacker Biberach II
4. SGM Ummendorf/Fischbach II
5. SGM Bellamont/Steinhausen II
6. SGM Eberhardzell/Unterschwarzach II
7. TSG Achstetten II
8. SGM Sießen/Wain
9. SF Bronnen
10. SV Kirchdorf
11. SV Mietingen II
12. SV Winterstettenstadt