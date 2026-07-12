Bezirk Oberschwaben: Alle wichtigen Infos des Staffeltags im Überblick

– Foto: Sigmar Störk

Der Bezirk Oberschwaben hat beim Staffeltag die Saison 2025/2026 bilanziert und zugleich den Rahmen für das neue Spieljahr gesetzt. Auf der Tagesordnung von Bezirksvorstand Sigmar Störk standen beim Gastgeber SC Türkiyemspor Saulgau unter anderem der Bericht über die Verbandsspielrunde, der Bezirkspokal, die Sportgerichte, die Neuwahl der Staffelleiter und die Vorschau auf die Runde 2026/2027.

Die zurückliegende Saison wurde als sportlich stark, aber organisatorisch anspruchsvoll eingeordnet. Besonders die Bezirksliga der Herren stellte den Spielbetrieb vor besondere Anforderungen. Sie war mit 18 Mannschaften im Übersoll, wodurch 34 Spieltage notwendig wurden. Die Folge waren viele Absteiger, enge Entscheidungen und ein hoher organisatorischer Aufwand. Dennoch wurde festgehalten, dass der Spielbetrieb insgesamt verlässlich funktioniert habe.

Ein besonderer Stellenwert kam den Relegationsspielen zu. Sie wurden als Höhepunkte der Saison bewertet, geprägt von vielen Zuschauern, Spannung und großem Einsatz. Zugleich zeigte die Runde, welche Themen den Bezirk weiter beschäftigen: Spielabsagen, Wetterfragen, Verlegungen sowie Diskussionen über Wege und Spielorte. Auch der Reservespielbetrieb bleibt eine Aufgabe, weil weniger Mannschaften, kleine Staffeln und Abhängigkeiten vom Aktivenbereich die Planung erschweren.

Sportlich wurden die Meister und Staffelsieger gewürdigt. In der Bezirksliga der Herren holte der FC Mengen den Titel. In den Kreisligen A wurden der FC Ostrach, die SGM Muttensweiler/Hochdorf und der SV Baustetten Meister. In den Kreisligen B gewannen unter anderem der SC Türkiyemspor Saulgau, der FV Bad Schussenried II, der SV Mietingen II und der FC Inter Laupheim ihre Staffeln. Bei den Frauen wurden die SGM Unlingen/Uttenweiler II und der FC Blau-Weiß Bellamont III als Meisterinnen genannt.

Finaltag mit guter Bewertung

Auch der Bezirkspokal nahm breiten Raum ein. Bei den Herren setzte sich die SGM Äpfingen/Baltringen I im Finale mit 2:0 gegen die SGM Ummendorf/Fischbach I durch. Im Reservepokal gewann die SGM Gammertingen/Kettenacker, bei den Frauen die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz. Die Umfrage zum Pokal zeigte, dass der gemeinsame Finaltag positiv bewertet wurde, zugleich aber weitere Verbesserungen bei Terminierung, Auslosung und Außendarstellung gewünscht sind.

Neue Saison beginnt im August/ Anzahl der Absteiger



Für die Herren ist der erste Spieltag der Saison 2026/2027 für den 23. August 2026 vorgesehen. Die Winterpause beginnt in der Kreisliga B am 22. November 2026, in Bezirksliga und Kreisliga A am 6. Dezember. Fortgesetzt wird die Saison am 14. März 2027. Der letzte Spieltag ist für den 5. Juni 2027 angesetzt, die Relegationsspiele sollen zwischen dem 11. und 20. Juni 2027 stattfinden.

Die Bezirksliga wird für die Saison 2026/2027 mit 16 Mannschaften geplant. Drei Mannschaften steigen direkt ab, bei einem verschärften Abstieg aus der Landesliga kann sich die Zahl der Absteiger um bis zu drei erhöhen. Der Letztplatzierte steigt unabhängig von weiteren Gegebenheiten immer direkt ab.

Auch die Kreisliga A wird neu geordnet. Für das Spieljahr 2027/2028 wird dort die Sollzahl auf 16 Mannschaften definiert. Für 2026/2027 steigen aus der Kreisliga A1 und A2 jeweils eine Mannschaft direkt ab, aus der Kreisliga A3 zwei Mannschaften. Auch hier kann sich die Zahl bei verschärftem Abstieg aus der Landesliga erhöhen.



Auslosung Relegationsspiele



Die Auslosung ergab folgende Paarungen:

• Spiel 1 Relegant Kreisliga A2 – 1. Nichtabsteiger Bezirksliga

• Spiel 2 Relegant Kreisliga A1 – Relegant Kreisliga A2



In die Kreisliga A

• Sofern möglich gibt es ein direktes Relegationsspiel KLA – KLB

• Die Kreisliga B2 wird einer weiteren Kreisliga B zugelost, somit ergeben sich folgende Paarungen:

• 1. Nichtabsteiger Kreisliga A1 – Relegant Kreisliga B1

• 1. Nichtabsteiger Kreisliga A2 – Relegant Kreisliga B3/ Relegant Kreisliga B2

• 1. Nichtabsteiger Kreisliga A3 – Relegant Kreisliga B4



Anträge des FV Fulgenstadt



Der FV Fulgenstadt thematisierte beim Staffeltag vor allem die Einteilung der Kreisligen A und B thematisiert. Der Verein kritisierte unter anderem die Behandlung von Reservemannschaften, weite Fahrtstrecken, ungünstige Anstoßzeiten und mögliche Spielabsagen in der Winterzeit. Außerdem beantragte Fulgenstadt ein Stimmungsbild zu einem möglichen Wechsel in die Kreisliga B3. Die anwesenden Vereinsvertreter sprachen sich mehrheitlich für eine erneute Prüfung aus. Die veröffentlichte Einteilung bleibt jedoch die Grundlage der Saison 2026/2027, der Antrag wird vom Bezirksvorstand im Einvernehmen mit dem Verbandsspielausschuss abschließend geprüft, über das Ergebnis der Prüfung wird gesondert informiert.

Neue Regeln ab Juli

Für die neue Saison 2026/2027 wurden mehrere organisatorische Vorgaben und Regeländerungen hervorgehoben. Die Regeländerungen gelten ab dem 1. Juli 2026 und stehen unter dem Leitgedanken, mehr tatsächliche Spielzeit zu ermöglichen.

Auswechslungen: Der Schiedsrichter muss über jede Auswechslung informiert werden und ihr zustimmen. Der ausgewechselte Spieler muss das Spielfeld über die nächstgelegene Begrenzungslinie verlassen, und zwar innerhalb von zehn Sekunden nach dem Zeichen des Schiedsrichters. In den letzten fünf Sekunden zeigt der Schiedsrichter einen Countdown mit der Hand an. Wird diese Zeit überschritten, wird das Spiel ohne den einzuwechselnden Spieler fortgesetzt; dieser darf erst nach einer Minute bei der nächsten Unterbrechung mit Zustimmung des Schiedsrichters eintreten.

Einwurf und Abstoß: Bei absichtlicher Verzögerung gibt es einen Fünf-Sekunden-Countdown. Der Schiedsrichter pfeift, gibt ein deutliches Handzeichen und zählt mit erhobener Hand fünf Sekunden herunter. Wird die Spielfortsetzung nicht rechtzeitig ausgeführt, wechselt beim Einwurf der Ballbesitz; bei einem verzögerten Abstoß gibt es Eckstoß für den Gegner.

Verletzungen: Der Schiedsrichter soll das Spiel nur unterbrechen, wenn ein Spieler ernsthaft verletzt ist. Bei Kopfverletzungen soll ausdrücklich kein Risiko eingegangen werden. Wenn der Schiedsrichter wegen einer vermutlichen oder tatsächlichen Verletzung unterbricht, medizinisches Personal auf den Platz beordert oder ein Spieler ärztliche Hilfe verlangt, muss der Spieler grundsätzlich für eine Minute das Feld verlassen.

Vorteil nach regelwidriger Spielfortsetzung: Der Schiedsrichter kann Vorteil laufen lassen, wenn nach einer regelwidrigen Spielfortsetzung der Gegner in Ballbesitz kommt und den Ball unbedrängt annehmen oder spielen kann. Genannt werden etwa Übertreten beim Einwurf, Freistoß oder Einwurf am falschen Ort sowie ein rollender oder springender Ball. Vorteil ist aber nicht möglich, wenn der Ball nicht im Spiel ist.

Schiedsrichterball: Wenn der Ball bei einer Unterbrechung außerhalb des Strafraums ist, ist der Ort der Berührung oder des Eingriffs maßgeblich. Unterbrochen wird, wenn der Ball einen Spieloffiziellen berührt und dadurch ein aussichtsreicher Angriff ausgelöst wird, der Ball direkt ins Tor geht oder der Ballbesitz wechselt.

Klare Linie bei Hitze

Darüber hinaus wurden die Vorgaben zum Umgang mit Hitze konkretisiert. Ab 30 Grad sind Schiedsrichter angehalten, mindestens eine Trinkpause pro Halbzeit durchzuführen. Bei prognostizierten Temperaturen über 30 Grad können sich die Mannschaften auf einen alternativen Spielbeginn oder einen anderen Termin einigen. Über 35 Grad sollen sich beide Mannschaften ernsthaft um eine Verlegung bemühen. Bei Temperaturen über 40 Grad finden keine Spiele statt; die spielleitende Stelle verlegt diese Partien ohne Zustimmung der Mannschaften.



Die gewählten Staffelleiter für die Saison 26/27 in der Übersicht



Bezirksliga – Niko Schäfer

Kreisliga A1 – Christopher Traub

Kreisliga A2 – Dietmar Traub

Kreisliga A3 – Niko Schäfer

Kreisliga B1 – Christopher Traub

Kreisliga B2 – Niko Schäfer

Kreisliga B3 – Dietmar Traub

Kreisliga B4 – Bernd Müllerschön

Bezirksliga Frauen – Judith Bender