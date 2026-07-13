Bezirk Oberschwaben: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SGM Ertingen/Binzwangen – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II abg.
SV Baustetten – FV Olympia Laupheim 1:2
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SV Schemmerhofen – TSV Erbach 6:0
Schiedsrichter: Fabian Hipp
Tore: 1:0 Luis Golla (9.), 2:0 Andreas Wonschick (42.), 3:0 Julian Preda (52.), 4:0 Luis Golla (67.), 5:0 Marcel Link (77.), 6:0 David Geiger (85.)
SV Ellwangen II – SV Arnach II 0:3
SG Altheim – FC Wacker Biberach 0:1
Tore: 0:1 Matthias Padilla (40.)
FV Rot – FV Schelklingen-Hausen 4:2
Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Lauro Messina (22.), 1:1 Florian Roser (30.), 2:1 Muhammed Manneh (41.), 2:2 Deniz Gürbüzer (70.), 3:2 Alexander Thanner (73.), 4:2 Muhammed Manneh (90.)
SV Unterstadion – SV Betzenweiler 2:3
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 0:1 Timo Heitele (24. Eigentor), 1:1 Samuel Gründig (32.), 1:2 Robert Adam (57.), 2:2 Marco Bammert (76.), 2:3 Fabian Argo (90.)
SV Ringingen – SV Burgrieden 4:4
Tore: 1:0 Raphael Götz (8.), 2:0 Timo Barwan (13.), 2:1 Kevin Frank (23.), 2:2 David Reuder (44.), 3:2 Timo Barwan (51.), 3:3 Deniz Cimen (56.), 3:4 Tobias Schaich (63.), 4:4 Tom Neubauer (77.)
FC Marchtal – SGM Uttenweiler/Bussen II 3:3
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Fabian Illich (22.), 2:0 Fabian Illich (42.), 3:0 Florian Glökler (58. Foulelfmeter), 3:1 Patrick Blersch (64.), 3:2 Patrick Blersch (67.), 3:3 Jonas Birk (75.)
SV Ellwangen – SV Arnach 3:7
Tore: 0:1 Leo Feirle (6.), 0:2 Simon Wirth (15.), 1:2 Felix Paulus (17.), 2:2 Max Willburger (28.), 3:2 Andreas Paulus (44.), 3:3 Linus Erne (58.), 3:4 Matheo Erne (68. Foulelfmeter), 3:5 Matheo Erne (79.), 3:6 Linus Erne (83.), 3:7 Ben Astfalk (87.)
Spvgg Pflummern-Friedingen – SV Herbertingen 3:3
TSG Achstetten – SV Niederhofen 6:1
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tore: 6:1 David Wörz (89.)