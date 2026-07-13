 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Oberschwaben: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Achberger

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Kreisliga A III
Kreisliga B IV
Kreisliga C III
KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

SGM Ertingen/Binzwangen – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II abg.

SV Baustetten – FV Olympia Laupheim 1:2

FC Mengen – TSV Heusenstamm 1:0

TSV Riedlingen – TSV Harthausen/Scher 2:2
Tore: 1:1 Marcel Kosic (43.), 2:2 (88. Eigentor)

TSV Kettershausen-Bebenhausen – TSV Kirchberg/Iller 2:3
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim)
Tore: 0:1 Daniel Kohler (11.), 1:1 Tunahan Tosun (20.), 1:2 Alexander Luppold (32.), 2:2 Sebastian Haupeltshofer (70.), 2:3 Daniel Kohler (82.)

SG Rot/Haslach II – FC Leutkirch II 1:3
Schiedsrichter: Martin Zell
Tore: 1:0 Luca Kiefer (10.)

SG Unterschwa. / Eberhardzell II – Türkspor Biberach 0:5
Tore: 0:1 Muharrem Arslan (1.), 0:2 Kerim Bakir (8.), 0:3 Musab Cebeci (25.), 0:4 Turhan Zegerek (51.), 0:5 Laith Eisler (54.)

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SG Mettenberg / Rissegg 3:3

SG Rot/Haslach – FC Leutkirch 2:3
Schiedsrichter: Erne Reinhold
Tore: 0:1 Daniel Biechele (25.), 1:1 Tom Kiefer (53.), 1:2 Maximilian Rasch (56. Foulelfmeter), 1:3 Daniel Biechele (82.), 2:3 Maximilian Moosburger (90.)

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Testspiele am Sonntag

SV Schemmerhofen – TSV Erbach 6:0
Schiedsrichter: Fabian Hipp
Tore: 1:0 Luis Golla (9.), 2:0 Andreas Wonschick (42.), 3:0 Julian Preda (52.), 4:0 Luis Golla (67.), 5:0 Marcel Link (77.), 6:0 David Geiger (85.)

SV Ellwangen II – SV Arnach II 0:3

SG Altheim – FC Wacker Biberach 0:1
Tore: 0:1 Matthias Padilla (40.)

FV Rot – FV Schelklingen-Hausen 4:2
Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Lauro Messina (22.), 1:1 Florian Roser (30.), 2:1 Muhammed Manneh (41.), 2:2 Deniz Gürbüzer (70.), 3:2 Alexander Thanner (73.), 4:2 Muhammed Manneh (90.)

SV Unterstadion – SV Betzenweiler 2:3
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 0:1 Timo Heitele (24. Eigentor), 1:1 Samuel Gründig (32.), 1:2 Robert Adam (57.), 2:2 Marco Bammert (76.), 2:3 Fabian Argo (90.)

SV Ringingen – SV Burgrieden 4:4
Tore: 1:0 Raphael Götz (8.), 2:0 Timo Barwan (13.), 2:1 Kevin Frank (23.), 2:2 David Reuder (44.), 3:2 Timo Barwan (51.), 3:3 Deniz Cimen (56.), 3:4 Tobias Schaich (63.), 4:4 Tom Neubauer (77.)

FC Marchtal – SGM Uttenweiler/Bussen II 3:3
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Fabian Illich (22.), 2:0 Fabian Illich (42.), 3:0 Florian Glökler (58. Foulelfmeter), 3:1 Patrick Blersch (64.), 3:2 Patrick Blersch (67.), 3:3 Jonas Birk (75.)

SV Ellwangen – SV Arnach 3:7
Tore: 0:1 Leo Feirle (6.), 0:2 Simon Wirth (15.), 1:2 Felix Paulus (17.), 2:2 Max Willburger (28.), 3:2 Andreas Paulus (44.), 3:3 Linus Erne (58.), 3:4 Matheo Erne (68. Foulelfmeter), 3:5 Matheo Erne (79.), 3:6 Linus Erne (83.), 3:7 Ben Astfalk (87.)

Spvgg Pflummern-Friedingen – SV Herbertingen 3:3

TSG Achstetten – SV Niederhofen 6:1
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tore: 6:1 David Wörz (89.)