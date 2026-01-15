 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bezirk Nordschwarzwald: Die Elf der ersten Saisonhälfte der Kreisligen

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus dem Bezirk Nordschwarzwald.

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________


Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

In den Ligen ohne eine FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden zu wenig Spieldaten von jeweiligen Vereinsverwaltern eingetragen. Du möchtest gerne Vereinsverwalter deines Teams werden? Dann schreibe uns eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.1.2026, 08:00 Uhr
Timo BabicAutor