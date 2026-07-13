 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Nordschwarzwald: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

KL A3 Nordschwarzwald
BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

SV Schönbronn – SV Rohrau 0:2
Tore: 0:1 Anton Riedel (47.), 0:2 Simon Müsel (79.)

VfL Nagold – SSV Reutlingen 0:2
Schiedsrichter: Daniel Buck (Kreis Böblingen)
Tore: 0:1 Willie Till Sauerborn (19.), 0:2 Willie Till Sauerborn (50.)

SK Hagenschieß – SG Hirsau/Ernst./Oberkollb. 2:4
Schiedsrichter: Louis Vito Bologna (Pforzheim ) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Anton Batiukov (16.), 2:0 Anton Batiukov (22.), 2:1 Erjon Hyseni (43.), 2:2 Erjon Hyseni (48.), 2:3 Seifeddine Faidi (87.), 2:4 Seifeddine Faidi (90.)

FC Königsfeld – SG Empfingen 2:4
Tore: 0:1 Stefan Mutapcic, 0:2 Pascal Schoch, 0:3 Pascal Schoch, 1:4 Moritz Zug

---

Testspiele am Sonntag

FC Holzhausen – SG Empfingen 2:1
Tore: 1:0 Walter Vegelin (21.), 2:0 Denis Bozicevic (23.), 2:1 Nico Rebmann (66.)

GSV Pleidelsheim – VfL Nagold 1:2
Tore: 1:0 Kevin Sirch (6.), 1:1 Altan Uludogan (34.), 1:2 Altan Uludogan (48.)

SV Neustetten – SV Gültlingen 1:2

GSV Maichingen – VfL Nagold 2:0
Tore: 1:0 Lars Jäger (27.), 2:0 Michael Klauß (34.)

VfL Hochdorf – TSG Reutlingen 1:3
Tore: 0:1 Imil Zamilov (47.), 1:1 Marvin von Riesen (49.), 1:2 Lukas Mayer (75.), 1:3 Stefan Sandev (89.)

TuS Ergenzingen – SV 03 Tübingen 2:1
Schiedsrichter: Halil Ibrahim Dagistanli - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mika Hänsel (40.), 1:1 Deniz Öztürk (67.), 2:1 Akil Morina (87.)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________