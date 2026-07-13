Bezirk Nordschwarzwald: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SV Schönbronn – SV Rohrau 0:2
Tore: 0:1 Anton Riedel (47.), 0:2 Simon Müsel (79.)
VfL Nagold – SSV Reutlingen 0:2
Schiedsrichter: Daniel Buck (Kreis Böblingen)
Tore: 0:1 Willie Till Sauerborn (19.), 0:2 Willie Till Sauerborn (50.)
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FC Holzhausen – SG Empfingen 2:1
Tore: 1:0 Walter Vegelin (21.), 2:0 Denis Bozicevic (23.), 2:1 Nico Rebmann (66.)
GSV Pleidelsheim – VfL Nagold 1:2
Tore: 1:0 Kevin Sirch (6.), 1:1 Altan Uludogan (34.), 1:2 Altan Uludogan (48.)
SV Neustetten – SV Gültlingen 1:2
GSV Maichingen – VfL Nagold 2:0
Tore: 1:0 Lars Jäger (27.), 2:0 Michael Klauß (34.)
VfL Hochdorf – TSG Reutlingen 1:3
Tore: 0:1 Imil Zamilov (47.), 1:1 Marvin von Riesen (49.), 1:2 Lukas Mayer (75.), 1:3 Stefan Sandev (89.)
TuS Ergenzingen – SV 03 Tübingen 2:1
Schiedsrichter: Halil Ibrahim Dagistanli - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mika Hänsel (40.), 1:1 Deniz Öztürk (67.), 2:1 Akil Morina (87.)
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