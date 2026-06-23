Bezirk Niederbayern erklärt Fischer und Heckner zur Ehrenmitgliedern

Von links nach rechts: Bezirksvorsitzender Harald Haase, Josef Heckner, Robert Fischer, Regens Landrat Dr. Ronny Raith – Foto: BFV

Der Bayerische Fußball-Verband, Bezirk Niederbayern, hat am Sonntag zu einem besonderen Ehrenabend eingeladen. Anlass war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an zwei langjährige und äußerst verdiente Funktionäre: Robert Fischer und Josef Heckner.

Bezirksvorsitzender Harald Haase hatte zu diesem feierlichen Ereignis an den Fuß des Großen Arbers geladen – in das Gasthaus am idyllischen Arbersee. Dort versammelten sich Vertreter aus Politik und Verband sowie die Familien der Geehrten, um diesen außergewöhnlichen Moment gemeinsam zu feiern. Die Laudatio für Josef Heckner, Vorsitzender des Bezirks-Sportgerichts, hielt Bezirksvorsitzender Haase persönlich. Gemeinsam mit dem Landrat des Landkreises Regen, Dr. Ronny Raith, überreichte er anschließend die Ehrenurkunde und ernannte Heckner offiziell zum Ehrenmitglied.

Bei der Ehrung von Robert Fischer, dem langjährigen Bezirks-Schiedsrichterobmann, kam es zu einem Rollentausch: Landrat Dr. Raith – selbst viele Jahre höherklassiger Schiedsrichter und wie Fischer aus der Gemeinde Kirchberg im Wald stammend – würdigte den Geehrten in einer kurzweiligen, mit persönlichen Anekdoten gespickten Laudatio. Auch Fischer erhielt im Anschluss seine Ehrenurkunde.



Beide Ausgezeichneten bekamen zudem einen gerahmten Trikotsatz des Bayerischen Fußball-Verbands, Bezirk Niederbayern überreicht. Mit der Ernennung sind Robert Fischer und Josef Heckner die einzigen beiden Ehrenmitglieder des Fußballbezirks Niederbayern – eine Ehre, die nur für herausragende Verdienste vergeben wird. Beide Funktionäre stehen mit über 30 beziehungsweise über 50 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit beispielhaft für Engagement und Verbundenheit zum Verband. Der Abend vor der beeindruckenden Kulisse des Großen Arbersees klang bei einem gemeinsamen Essen und vielen anregenden Gesprächen aus.