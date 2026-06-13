Bezirk Neckar/Fils: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Mika Traub

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Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B5 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B6 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B7 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B8 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B9 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B10 Neckar/Fils.

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