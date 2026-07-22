 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Bezirk Neckar/Fils: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Strauß

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Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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Die aktuellen Transfers im Bezirk Neckar/Fils

>>> Alle aktuellen Wechsel in der Bezirksliga Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B5 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B6 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B7 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B8 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B9 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B10 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga C1 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga C2 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga C3 Neckar/Fils.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga C4 Neckar/Fils.

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