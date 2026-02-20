Bezirk Neckar/Fils: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
ASV Aichwald
Trainer: Jan Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Plochingen II
Trainer: Julien Rieker
Zugänge: keine
Abgänge: Shkelzen Isufi (SC Altbach)
---
AC Catania Kirchheim
Trainer: Antonio Potenza, Michele Latte
Zugänge: Agron Gashi (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang)
Abgänge: Mohamed Lamine Araba (SPV 05 Nürtingen)
FC Kirchheim/Teck
Trainer: Mato Kalfic
Zugänge: Cem Tayyar (SG TSV Ohmden), Mudrik Zare (SG TSV Ohmden), Modou Joof (SG TSV Ohmden), Richard Boateng (SG Eintracht Sirnau), Emir Sahdanovic (), Jeremy Sunda (), Tomislav Brlekovic (VfB Oberesslingen/Zell)
Abgänge: Okan Demirhan (), David Lovric (Karriereende), Tarik Odobasic (TSV Riederich)
FV 09 Nürtingen
Trainer: Wlasios Kotaidis
Zugänge: Adnane Bassa (SGM Höllbach), Ayham Abdelrahman (TV Bempflingen II), Niko Kreutzberg (TV Bempflingen II), Marco Ferreli (TV Bempflingen II)
Abgänge: Tarik Serour (), Mert-Can Ceylan (SPV 05 Nürtingen), Tarik Serour (Türkspor Nürtingen 73)
SF Dettingen/Teck
Trainer: Simone Stuppia, Gabriele Rizzo
Zugänge: Esad Abanoz (Türkspor Nürtingen 73)
Abgänge: Kürsad Kilic (unbekannt)
SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
Trainer: Mario Tumbas, Dennis Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Agron Gashi (AC Catania Kirchheim)
SGM Höllbach
Trainer: Martin Geister
Zugänge: keine
Abgänge: Adnane Bassa (FV 09 Nürtingen)
TSV Altdorf
Trainer: Steffen Schrade, Maximilian Füssenhäuser
Zugänge: Julian Moser (TSV Raidwangen), Koray Kocak (eigene Jugend), Marlon Kaiser (eigene Jugend)
Abgänge: keine
TSV Grafenberg
Trainer: Frieder Geiger
Zugänge: Louis Kettenstock (TSV Riederich)
Abgänge: Marvin Methner (Pausiert), Tamer Abdelrahman (Spvgg Warmbronn)
TSV Harthausen
Trainer: Michel Forzano
Zugänge: keine
Abgänge: Phillip Hodak (SV Croatia Reutlingen), Marko Brekalo (FV Spfr Neuhausen)
TSV Linsenhofen
Trainer: Marco Parrotta
Zugänge: keine
Abgänge: Levin Isa Tuncbilek (VfB Neuffen II), Justin Bader (VfB Neuffen II), Robin Weiss (TSV Linsenhofen II)
TSV Neckartailfingen
Trainer: Jochen Uhl
Zugänge: Pascal Wolfer (TV Unterboihingen), Luis Guillen (1. FC Frickenhausen), Polykarpos Deliannidis (SV Bonlanden), Timo Emer (1. FC Frickenhausen), Kevin Lake (TSV Wolfschlugen)
Abgänge: Michail Tsipos (GSV Hellas Reutlingen), Elvir Kolgeci (TSV Sielmingen 1898 II)
TSV Oberensingen II
Trainer: Marc Fecher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Owen Unterlenningen / Unterlennin.
Trainer: Julian Deuschle, Kevin Rieke
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Buchele (TSV Schlierbach)
TV Bempflingen
Trainer: Björn Golinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Neidlingen
Trainer: Christopher Andrä
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Neuffen
Trainer: Felix Hummel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
1. FC Rechberghausen
Trainer:
Zugänge: Lukas Voss (TSV Weilheim/Teck)
Abgänge: Mark Blickle (TSV Bad Boll II), Jens Rakuschan (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 II), Daniel Bojdol (Auslandsstudium)
FTSV Kuchen
Trainer: Murat Erzurum
Zugänge: keine
Abgänge: keine
KSG Eislingen
Trainer: Uwe Grupp, Timo-Heiko Webinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Uhingen
Trainer: Serkan Coskun
Zugänge: Güney Timur (ASV Spartania Eislingen), Ridvan Alkan (FV Vorwärts Faurndau)
Abgänge: keine
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09
Trainer: Marc Hartmann
Zugänge: Noah Groß (Aus A- Jugend), Martin Maier (Aus eigener A-Jugend)
Abgänge: keine
SSV Göppingen
Trainer: Nahir Tunc
Zugänge: keine
Abgänge: Samuel Özdemir (FV Vorwärts Faurndau II)
SV Croatia 2012 Geislingen
Trainer: Daniel Zuljevic
Zugänge: Mohamad Dhainy (TV Altenstadt)
Abgänge: keine
SV Ebersbach/Fils II
Trainer: Bastian Ungureanu
Zugänge: Ben Andreas Schmid (TSV Schlierbach)
Abgänge: keine
TSGV Albershausen
Trainer: Miran Heboyan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Bad Überkin. / SSV Hausen
Trainer: Sebastian Wiedmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Eschenbach
Trainer: Sait Altan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Ottenbach
Trainer: Marco Greco
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Wäschenbeuren
Trainer: Chris Loser
Zugänge: Matthias Riegert (VfR Süßen)
Abgänge: keine
TV Altenstadt
Trainer: Matej Bogdanovic
Zugänge: Lukas Mroz ()
Abgänge: Yilmaz Sahin (Türk KSV Geislingen), Davor Kraljevic (), Alattin Sevdi (Sportfreunde Jebenhausen), Mohamad Dhainy (SV Croatia 2012 Geislingen)
TV Deggingen
Trainer: Daniel Vögele
Zugänge: keine
Abgänge: Björn Esslinger (SC Geislingen II)
VfR Süßen
Trainer: David Tuygun
Zugänge: Sinan Sari (TSG Salach II), David Tuygun (), Marco Spewak (), Luka Nimac (SV Croatia 2012 Geislingen II)
Abgänge: Matthias Riegert (TSV Wäschenbeuren)