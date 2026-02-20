Bezirk Neckar/Fils: Die Wintertransfers in den Kreisligen

– Foto: Jochen Lauxmann

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

FV Spfr Neuhausen II

Trainer: Daniel Schlüter

Zugänge: Daniel Mehrsadeh (), Danny Preuß (TSV Bernhausen II)

Abgänge: M-Ayman Kayed (KF Ilirida Stuttgart)



SC Altbach

Trainer: Steven Helaimia, Ömer Cakir

Zugänge: Daniel Kessler (), Christian Onuchukwu (Türkspor Nürtingen 73), Dion Osmani (TSV Berkheim), Shkelzen Isufi (FV Plochingen II)

Abgänge: Sirat Ahmadzai (SG Eintracht Sirnau), Alperen Deveci (SC Altbach II), Yasir Khan (SC Altbach II), Ali Salman (SC Altbach II), Suwaibu Sanyang (Pausiert)





SG Eintracht SirnauTrainer: Klaus SchipkeZugänge: Sirat Ahmadzai (SC Altbach)Abgänge: Richard Boateng (FC Kirchheim/Teck)TB RuitTrainer: Pascal RückleZugänge: Tim Togert (Leezener SC), Kay Harzheim (TV Kemnat)Abgänge: Jens Freissler (TSV Berkheim II)TSG EsslingenTrainer: Michael LattacherZugänge: Burak Can Celik (TSG Esslingen II), Eray Gercekdogan (TSG Esslingen II)Abgänge: Santiago Garcia Muino (Pausiert)TSV DeizisauTrainer: Fabio MoriscoZugänge: Dennis Schwarz (TSV Denkendorf)Abgänge: Felix Luz (Viktoria Aschaffenburg)TSV NotzingenTrainer: Alex WollmannZugänge: Salvatore Trombetta (TV Unterboihingen), Veli Boz (TSV Jesingen), Sven Feliks (TSV Wolfschlugen)Abgänge: Herawi Babak (SPV 05 Nürtingen), Felix Werner (SPV 05 Nürtingen), Kevin Wolff (TSV Wolfschlugen), Isa Can Aksan (SPV 05 Nürtingen)TSV WendlingenTrainer: Aleksandar KalicZugänge: keineAbgänge: keineTSV WernauTrainer: Martin NotzZugänge: keineAbgänge: Mehmet Kilic (TSV Schlierbach), Michael Rüttinger (TSV Köngen)TV HochdorfTrainer: Lukas ReiserZugänge: Luca Nasti (SG Lichtenwald / FC Winterb)Abgänge: keineTV NellingenTrainer: Thomas GentnerZugänge: keineAbgänge: keineTV UnterboihingenTrainer: Harald MangoldZugänge: Harald Mangold ()Abgänge: Pascal Wolfer (TSV Neckartailfingen), Salvatore Trombetta (TSV Notzingen)VfB Oberesslingen/ZellTrainer: Patrik Leovac, Konstantinos KostidisZugänge: keineAbgänge: Tomislav Brlekovic (FC Kirchheim/Teck)VfB Reichenbach/FilsTrainer: Moritz GutmannZugänge: keineAbgänge: keine

---

Kreisliga A2 Neckar/Fils

AC Catania Kirchheim

Trainer: Antonio Potenza, Michele Latte

Zugänge: Agron Gashi (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang)

Abgänge: Mohamed Lamine Araba (SPV 05 Nürtingen)



FC Kirchheim/Teck

Trainer: Mato Kalfic

Zugänge: Cem Tayyar (SG TSV Ohmden), Mudrik Zare (SG TSV Ohmden), Modou Joof (SG TSV Ohmden), Richard Boateng (SG Eintracht Sirnau), Emir Sahdanovic (), Jeremy Sunda (), Tomislav Brlekovic (VfB Oberesslingen/Zell)

Abgänge: Okan Demirhan (), David Lovric (Karriereende), Tarik Odobasic (TSV Riederich)



FV 09 Nürtingen

Trainer: Wlasios Kotaidis

Zugänge: Adnane Bassa (SGM Höllbach), Ayham Abdelrahman (TV Bempflingen II), Niko Kreutzberg (TV Bempflingen II), Marco Ferreli (TV Bempflingen II)

Abgänge: Tarik Serour (), Mert-Can Ceylan (SPV 05 Nürtingen), Tarik Serour (Türkspor Nürtingen 73)



SF Dettingen/Teck

Trainer: Simone Stuppia, Gabriele Rizzo

Zugänge: Esad Abanoz (Türkspor Nürtingen 73)

Abgänge: Kürsad Kilic (unbekannt)



SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang

Trainer: Mario Tumbas, Dennis Oswald

Zugänge: keine

Abgänge: Agron Gashi (AC Catania Kirchheim)



SGM Höllbach

Trainer: Martin Geister

Zugänge: keine

Abgänge: Adnane Bassa (FV 09 Nürtingen)



TSV Altdorf

Trainer: Steffen Schrade, Maximilian Füssenhäuser

Zugänge: Julian Moser (TSV Raidwangen), Koray Kocak (eigene Jugend), Marlon Kaiser (eigene Jugend)

Abgänge: keine



TSV Grafenberg

Trainer: Frieder Geiger

Zugänge: Louis Kettenstock (TSV Riederich)

Abgänge: Marvin Methner (Pausiert), Tamer Abdelrahman (Spvgg Warmbronn)



TSV Harthausen

Trainer: Michel Forzano

Zugänge: keine

Abgänge: Phillip Hodak (SV Croatia Reutlingen), Marko Brekalo (FV Spfr Neuhausen)



TSV Linsenhofen

Trainer: Marco Parrotta

Zugänge: keine

Abgänge: Levin Isa Tuncbilek (VfB Neuffen II), Justin Bader (VfB Neuffen II), Robin Weiss (TSV Linsenhofen II)



TSV Neckartailfingen

Trainer: Jochen Uhl

Zugänge: Pascal Wolfer (TV Unterboihingen), Luis Guillen (1. FC Frickenhausen), Polykarpos Deliannidis (SV Bonlanden), Timo Emer (1. FC Frickenhausen), Kevin Lake (TSV Wolfschlugen)

Abgänge: Michail Tsipos (GSV Hellas Reutlingen), Elvir Kolgeci (TSV Sielmingen 1898 II)



TSV Oberensingen II

Trainer: Marc Fecher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Owen Unterlenningen / Unterlennin.

Trainer: Julian Deuschle, Kevin Rieke

Zugänge: keine

Abgänge: Alexander Buchele (TSV Schlierbach)



TV Bempflingen

Trainer: Björn Golinski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TV Neidlingen

Trainer: Christopher Andrä

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Neuffen

Trainer: Felix Hummel

Zugänge: keine

Abgänge: keine

---

Kreisliga A3 Neckar/Fils

1. FC Rechberghausen

Trainer:

Zugänge: Lukas Voss (TSV Weilheim/Teck)

Abgänge: Mark Blickle (TSV Bad Boll II), Jens Rakuschan (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 II), Daniel Bojdol (Auslandsstudium)



FTSV Kuchen

Trainer: Murat Erzurum

Zugänge: keine

Abgänge: keine



KSG Eislingen

Trainer: Uwe Grupp, Timo-Heiko Webinger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Uhingen

Trainer: Serkan Coskun

Zugänge: Güney Timur (ASV Spartania Eislingen), Ridvan Alkan (FV Vorwärts Faurndau)

Abgänge: keine



SG Jebenhausen/Bezgenriet 09

Trainer: Marc Hartmann

Zugänge: Noah Groß (Aus A- Jugend), Martin Maier (Aus eigener A-Jugend)

Abgänge: keine



SSV Göppingen

Trainer: Nahir Tunc

Zugänge: keine

Abgänge: Samuel Özdemir (FV Vorwärts Faurndau II)



SV Croatia 2012 Geislingen

Trainer: Daniel Zuljevic

Zugänge: Mohamad Dhainy (TV Altenstadt)

Abgänge: keine



SV Ebersbach/Fils II

Trainer: Bastian Ungureanu

Zugänge: Ben Andreas Schmid (TSV Schlierbach)

Abgänge: keine



TSGV Albershausen

Trainer: Miran Heboyan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Bad Überkin. / SSV Hausen

Trainer: Sebastian Wiedmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Eschenbach

Trainer: Sait Altan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Ottenbach

Trainer: Marco Greco

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Wäschenbeuren

Trainer: Chris Loser

Zugänge: Matthias Riegert (VfR Süßen)

Abgänge: keine



TV Altenstadt

Trainer: Matej Bogdanovic

Zugänge: Lukas Mroz ()

Abgänge: Yilmaz Sahin (Türk KSV Geislingen), Davor Kraljevic (), Alattin Sevdi (Sportfreunde Jebenhausen), Mohamad Dhainy (SV Croatia 2012 Geislingen)



TV Deggingen

Trainer: Daniel Vögele

Zugänge: keine

Abgänge: Björn Esslinger (SC Geislingen II)



VfR Süßen

Trainer: David Tuygun

Zugänge: Sinan Sari (TSG Salach II), David Tuygun (), Marco Spewak (), Luka Nimac (SV Croatia 2012 Geislingen II)

Abgänge: Matthias Riegert (TSV Wäschenbeuren)