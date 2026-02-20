 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirk Neckar/Fils: Die Wintertransfers in den Kreisligen

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Wechsel in der Winterpause.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jochen Lauxmann

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Neckar/Fils gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

Kreisliga A1 Neckar/Fils

ASV Aichwald
Trainer: Jan Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Plochingen II
Trainer: Julien Rieker
Zugänge: keine
Abgänge: Shkelzen Isufi (SC Altbach)

FV Spfr Neuhausen II
Trainer: Daniel Schlüter
Zugänge: Daniel Mehrsadeh (), Danny Preuß (TSV Bernhausen II)
Abgänge: M-Ayman Kayed (KF Ilirida Stuttgart)

SC Altbach
Trainer: Steven Helaimia, Ömer Cakir
Zugänge: Daniel Kessler (), Christian Onuchukwu (Türkspor Nürtingen 73), Dion Osmani (TSV Berkheim), Shkelzen Isufi (FV Plochingen II)
Abgänge: Sirat Ahmadzai (SG Eintracht Sirnau), Alperen Deveci (SC Altbach II), Yasir Khan (SC Altbach II), Ali Salman (SC Altbach II), Suwaibu Sanyang (Pausiert)

SG Eintracht Sirnau
Trainer: Klaus Schipke
Zugänge: Sirat Ahmadzai (SC Altbach)
Abgänge: Richard Boateng (FC Kirchheim/Teck)

TB Ruit
Trainer: Pascal Rückle
Zugänge: Tim Togert (Leezener SC), Kay Harzheim (TV Kemnat)
Abgänge: Jens Freissler (TSV Berkheim II)

TSG Esslingen
Trainer: Michael Lattacher
Zugänge: Burak Can Celik (TSG Esslingen II), Eray Gercekdogan (TSG Esslingen II)
Abgänge: Santiago Garcia Muino (Pausiert)

TSV Deizisau
Trainer: Fabio Morisco
Zugänge: Dennis Schwarz (TSV Denkendorf)
Abgänge: Felix Luz (Viktoria Aschaffenburg)

TSV Notzingen
Trainer: Alex Wollmann
Zugänge: Salvatore Trombetta (TV Unterboihingen), Veli Boz (TSV Jesingen), Sven Feliks (TSV Wolfschlugen)
Abgänge: Herawi Babak (SPV 05 Nürtingen), Felix Werner (SPV 05 Nürtingen), Kevin Wolff (TSV Wolfschlugen), Isa Can Aksan (SPV 05 Nürtingen)

TSV Wendlingen
Trainer: Aleksandar Kalic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Wernau
Trainer: Martin Notz
Zugänge: keine
Abgänge: Mehmet Kilic (TSV Schlierbach), Michael Rüttinger (TSV Köngen)

TV Hochdorf
Trainer: Lukas Reiser
Zugänge: Luca Nasti (SG Lichtenwald / FC Winterb)
Abgänge: keine

TV Nellingen
Trainer: Thomas Gentner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Unterboihingen
Trainer: Harald Mangold
Zugänge: Harald Mangold ()
Abgänge: Pascal Wolfer (TSV Neckartailfingen), Salvatore Trombetta (TSV Notzingen)

VfB Oberesslingen/Zell
Trainer: Patrik Leovac, Konstantinos Kostidis
Zugänge: keine
Abgänge: Tomislav Brlekovic (FC Kirchheim/Teck)

VfB Reichenbach/Fils
Trainer: Moritz Gutmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga A2 Neckar/Fils

AC Catania Kirchheim
Trainer: Antonio Potenza, Michele Latte
Zugänge: Agron Gashi (SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang)
Abgänge: Mohamed Lamine Araba (SPV 05 Nürtingen)

FC Kirchheim/Teck
Trainer: Mato Kalfic
Zugänge: Cem Tayyar (SG TSV Ohmden), Mudrik Zare (SG TSV Ohmden), Modou Joof (SG TSV Ohmden), Richard Boateng (SG Eintracht Sirnau), Emir Sahdanovic (), Jeremy Sunda (), Tomislav Brlekovic (VfB Oberesslingen/Zell)
Abgänge: Okan Demirhan (), David Lovric (Karriereende), Tarik Odobasic (TSV Riederich)

FV 09 Nürtingen
Trainer: Wlasios Kotaidis
Zugänge: Adnane Bassa (SGM Höllbach), Ayham Abdelrahman (TV Bempflingen II), Niko Kreutzberg (TV Bempflingen II), Marco Ferreli (TV Bempflingen II)
Abgänge: Tarik Serour (), Mert-Can Ceylan (SPV 05 Nürtingen), Tarik Serour (Türkspor Nürtingen 73)

SF Dettingen/Teck
Trainer: Simone Stuppia, Gabriele Rizzo
Zugänge: Esad Abanoz (Türkspor Nürtingen 73)
Abgänge: Kürsad Kilic (unbekannt)

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
Trainer: Mario Tumbas, Dennis Oswald
Zugänge: keine
Abgänge: Agron Gashi (AC Catania Kirchheim)

SGM Höllbach
Trainer: Martin Geister
Zugänge: keine
Abgänge: Adnane Bassa (FV 09 Nürtingen)

TSV Altdorf
Trainer: Steffen Schrade, Maximilian Füssenhäuser
Zugänge: Julian Moser (TSV Raidwangen), Koray Kocak (eigene Jugend), Marlon Kaiser (eigene Jugend)
Abgänge: keine

TSV Grafenberg
Trainer: Frieder Geiger
Zugänge: Louis Kettenstock (TSV Riederich)
Abgänge: Marvin Methner (Pausiert), Tamer Abdelrahman (Spvgg Warmbronn)

TSV Harthausen
Trainer: Michel Forzano
Zugänge: keine
Abgänge: Phillip Hodak (SV Croatia Reutlingen), Marko Brekalo (FV Spfr Neuhausen)

TSV Linsenhofen
Trainer: Marco Parrotta
Zugänge: keine
Abgänge: Levin Isa Tuncbilek (VfB Neuffen II), Justin Bader (VfB Neuffen II), Robin Weiss (TSV Linsenhofen II)

TSV Neckartailfingen
Trainer: Jochen Uhl
Zugänge: Pascal Wolfer (TV Unterboihingen), Luis Guillen (1. FC Frickenhausen), Polykarpos Deliannidis (SV Bonlanden), Timo Emer (1. FC Frickenhausen), Kevin Lake (TSV Wolfschlugen)
Abgänge: Michail Tsipos (GSV Hellas Reutlingen), Elvir Kolgeci (TSV Sielmingen 1898 II)

TSV Oberensingen II
Trainer: Marc Fecher
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Owen Unterlenningen / Unterlennin.
Trainer: Julian Deuschle, Kevin Rieke
Zugänge: keine
Abgänge: Alexander Buchele (TSV Schlierbach)

TV Bempflingen
Trainer: Björn Golinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TV Neidlingen
Trainer: Christopher Andrä
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Neuffen
Trainer: Felix Hummel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga A3 Neckar/Fils

1. FC Rechberghausen
Trainer:
Zugänge: Lukas Voss (TSV Weilheim/Teck)
Abgänge: Mark Blickle (TSV Bad Boll II), Jens Rakuschan (SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 II), Daniel Bojdol (Auslandsstudium)

FTSV Kuchen
Trainer: Murat Erzurum
Zugänge: keine
Abgänge: keine

KSG Eislingen
Trainer: Uwe Grupp, Timo-Heiko Webinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Uhingen
Trainer: Serkan Coskun
Zugänge: Güney Timur (ASV Spartania Eislingen), Ridvan Alkan (FV Vorwärts Faurndau)
Abgänge: keine

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09
Trainer: Marc Hartmann
Zugänge: Noah Groß (Aus A- Jugend), Martin Maier (Aus eigener A-Jugend)
Abgänge: keine

SSV Göppingen
Trainer: Nahir Tunc
Zugänge: keine
Abgänge: Samuel Özdemir (FV Vorwärts Faurndau II)

SV Croatia 2012 Geislingen
Trainer: Daniel Zuljevic
Zugänge: Mohamad Dhainy (TV Altenstadt)
Abgänge: keine

SV Ebersbach/Fils II
Trainer: Bastian Ungureanu
Zugänge: Ben Andreas Schmid (TSV Schlierbach)
Abgänge: keine

TSGV Albershausen
Trainer: Miran Heboyan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Bad Überkin. / SSV Hausen
Trainer: Sebastian Wiedmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Eschenbach
Trainer: Sait Altan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Ottenbach
Trainer: Marco Greco
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Wäschenbeuren
Trainer: Chris Loser
Zugänge: Matthias Riegert (VfR Süßen)
Abgänge: keine

TV Altenstadt
Trainer: Matej Bogdanovic
Zugänge: Lukas Mroz ()
Abgänge: Yilmaz Sahin (Türk KSV Geislingen), Davor Kraljevic (), Alattin Sevdi (Sportfreunde Jebenhausen), Mohamad Dhainy (SV Croatia 2012 Geislingen)

TV Deggingen
Trainer: Daniel Vögele
Zugänge: keine
Abgänge: Björn Esslinger (SC Geislingen II)

VfR Süßen
Trainer: David Tuygun
Zugänge: Sinan Sari (TSG Salach II), David Tuygun (), Marco Spewak (), Luka Nimac (SV Croatia 2012 Geislingen II)
Abgänge: Matthias Riegert (TSV Wäschenbeuren)