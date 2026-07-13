Bezirk Neckar/Fils: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SSG Ulm 99 – SC Geislingen 2:3
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (32.), 1:1 Linus Nadalutti (45.), 1:2 Julius Boni (50.), 1:3 Marcel Mädel (58.), 2:3 Sergen Demiröz (82.)
1. Göppinger SV – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:2
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach)
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TSV Köngen II – TSV Weilheim/Teck II 3:10
Tore: 0:1 Elhadj Balde (5.), 0:2 Nils Braun (7.), 0:3 Elhadj Balde (20. Foulelfmeter), 0:4 David Giss (27.), 0:5 David Giss (31.), 0:6 Michal Gotowala (44. Foulelfmeter), 1:6 Philipp Kneer (50.), 1:7 David Giss (60.), 1:8 Johannes Schultheiss (75.), 1:9 David Giss (77.), 2:9 Ben Menthe (82.), 3:9 Ben Menthe (88.), 3:10 Johannes Schultheiss (90.)
TSV Denkendorf – TSV Musberg 4:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Joshua Wurdak (4.), 2:0 David Srsa (20.), 3:0 Tizian Beinschrodt (54.), 4:0 Lulzim Zhegrova (65.)
SPV 05 Nürtingen II – AC Catania Kirchheim II 1:4
Tore: 0:1 Francesco Grana, 1:2 Raúl Danze Moreiras, 1:3 Ilkan Obenik, 1:4 Giuseppe Grana
FV Spfr Neuhausen – SGM Dettingen/Glems 4:3
FC Esslingen – TSV Oberboihingen 3:1
Schiedsrichter: Noah Schubert
Tore: 2:1 Sascha Liehm (70.)
SV Fellbach II – FC Kirchheim/Teck 2:2
Türk KSV Geislingen – Aalener Kickers 1:0
Tore: 1:0 Ali Fidanboy (70.)
TSV Köngen – TSV Heimerdingen 1910 1:3
Tore: 0:1 Sebastian Bortel (22.), 0:2 Rudolf Buxmann (57.), 0:3 Shakur Traore (61.), 1:3 Yannik Kögler (71. Foulelfmeter)
VfB Bösingen – TSV Bad Boll 4:4
Türkischer FC Köngen – TSG Reutlingen II 4:3
Tore: 1:0 Münir Tekbas (22.), 2:0 Münir Tekbas (36.), 3:0 Omar Srour (41.), 4:3 Omar Srour (84.)
TuS Metzingen – AC Catania Kirchheim 2:5
Tore: 0:1 Christian Giacobbe (15.), 1:1 (29.), 1:2 Manuel Renz (39.), 1:3 Manuel Renz (44. Foulelfmeter), 2:3 (58.), 2:4 Manuel Renz (74.), 2:5 Agron Gashi (84.)
TSV Wolfschlugen – TSV Linsenhofen 2:3
Tore: 1:0 Louis Koschinski (9.), 1:1 Sebastian Buschmann (49.), 1:2 Nonthakon Sichamnan (53. Foulelfmeter), 1:3 Dominik Rein (65.), 2:3 Nikita Efimov (81. Foulelfmeter)
SC Geislingen – SG Unterweiler / Illerkirchb. 7:5