 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Neckar/Fils: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Strauß

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Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

SSG Ulm 99 – SC Geislingen 2:3
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (32.), 1:1 Linus Nadalutti (45.), 1:2 Julius Boni (50.), 1:3 Marcel Mädel (58.), 2:3 Sergen Demiröz (82.)

1. Göppinger SV – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:2
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach)

SV Ebersbach/Fils – TSV Köngen abg.

1. FC Heiningen – FC Kirchheim/Teck abg.

TSV Oberensingen – TSG Backnang 0:3
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lukas Hornek (78.), 0:2 Marlon Suckut (90.+2), 0:3 Marlon Suckut (90.+4)

SV Hülben – TSV Neckartailfingen abg.

FC Esslingen – TSG Balingen II 5:2
Tore: 0:1 (1.), 1:1 Marcel Sichwardt (11.), 2:1 (19. Eigentor), 3:1 Louis Majhen (21.), 3:2 (31.), 4:2 Till Schubarth (48.), 5:2 Till Schubarth (88.)

FSV Waiblingen – 1. FC Eislingen 1:3

SV Breuningsweiler – FV Vorwärts Faurndau 4:4
Tore: 0:1 Tom Janik (25.), 1:1 Roland Teiko (32.), 1:2 Bleron Visoka (34.), 2:2 Christian Stecher (35.), 3:2 Christian Stecher (37.), 3:3 Baselios Er (45.), 3:4 Dominik Ehni (58.), 4:4 Tim Draeger (88.)

SV Germania Bietigheim – SV Ebersbach/Fils 1:1
Tore: 1:0 Mika Essig (20.), 1:1 (29.)

TV Pflugfelden – TV Nellingen abg.

TSV Bad Boll – Türkspor Heidenheim 5:1
Tore: 0:1 Denis Enes Werner (25.)

TV Nellingen – FV Illertissen II 6:0

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Testspiele am Sonntag

TSV Köngen II – TSV Weilheim/Teck II 3:10
Tore: 0:1 Elhadj Balde (5.), 0:2 Nils Braun (7.), 0:3 Elhadj Balde (20. Foulelfmeter), 0:4 David Giss (27.), 0:5 David Giss (31.), 0:6 Michal Gotowala (44. Foulelfmeter), 1:6 Philipp Kneer (50.), 1:7 David Giss (60.), 1:8 Johannes Schultheiss (75.), 1:9 David Giss (77.), 2:9 Ben Menthe (82.), 3:9 Ben Menthe (88.), 3:10 Johannes Schultheiss (90.)

TSV Denkendorf – TSV Musberg 4:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Joshua Wurdak (4.), 2:0 David Srsa (20.), 3:0 Tizian Beinschrodt (54.), 4:0 Lulzim Zhegrova (65.)

SPV 05 Nürtingen II – AC Catania Kirchheim II 1:4
Tore: 0:1 Francesco Grana, 1:2 Raúl Danze Moreiras, 1:3 Ilkan Obenik, 1:4 Giuseppe Grana

FV Spfr Neuhausen – SGM Dettingen/Glems 4:3

FC Esslingen – TSV Oberboihingen 3:1
Schiedsrichter: Noah Schubert
Tore: 2:1 Sascha Liehm (70.)

SV Fellbach II – FC Kirchheim/Teck 2:2

Türk KSV Geislingen – Aalener Kickers 1:0
Tore: 1:0 Ali Fidanboy (70.)

TSV Köngen – TSV Heimerdingen 1910 1:3
Tore: 0:1 Sebastian Bortel (22.), 0:2 Rudolf Buxmann (57.), 0:3 Shakur Traore (61.), 1:3 Yannik Kögler (71. Foulelfmeter)

VfB Bösingen – TSV Bad Boll 4:4

Türkischer FC Köngen – TSG Reutlingen II 4:3
Tore: 1:0 Münir Tekbas (22.), 2:0 Münir Tekbas (36.), 3:0 Omar Srour (41.), 4:3 Omar Srour (84.)

TuS Metzingen – AC Catania Kirchheim 2:5
Tore: 0:1 Christian Giacobbe (15.), 1:1 (29.), 1:2 Manuel Renz (39.), 1:3 Manuel Renz (44. Foulelfmeter), 2:3 (58.), 2:4 Manuel Renz (74.), 2:5 Agron Gashi (84.)

TSV Wolfschlugen – TSV Linsenhofen 2:3
Tore: 1:0 Louis Koschinski (9.), 1:1 Sebastian Buschmann (49.), 1:2 Nonthakon Sichamnan (53. Foulelfmeter), 1:3 Dominik Rein (65.), 2:3 Nikita Efimov (81. Foulelfmeter)

SC Geislingen – SG Unterweiler / Illerkirchb. 7:5