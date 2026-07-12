Bezirk Franken: Das sind die Staffeleinteilungen

Die Staffeleinteilungen des Bezirks Franken der Bezirksliga sowie der Staffeln in der Kreisliga A und B stehen fest.
Bezirksliga
1. SGM Krumme Ebene am Neckar (Ab)
2. SGM Mulfingen/Hollenbach
3. TSV Pfedelbach
4. SG Sindringen/Ernsbach
5. SV Wachbach
6. TSV Botenheim
7. FSV Friedrichshaller SV
8. Aramäer Heilbronn
9. Sportfreunde Lauffen
10. TG Böckingen
11. Sportfreunde Untergriesheim
12. FSV Schwaigern
13. SGM MassenbachHausen (Auf)
14. SG Bad Wimpfen (Auf)
15. VfB Bad Mergentheim (Auf)
16. SC Michelbach/Wald (Auf)
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Kreisliga A1
1. SG Stetten/Kleingartach
2. SV Schluchtern
3. SV Leingarten
4. SC Abstatt
5. SC Ilsfeld
6. Sportfreunde Lauffen II
7. TSV Cleebronn
8. SGM Fürfeld-Bonfeld
9. TSV Güglingen
10. SV Heilbronn am Leinbach
11. TSV Talheim 1895
12. FSV Schwaigern II
13. SGM Meimsheim/Brackenheim
14. TV Flein
15. TGV Eintracht Beilstein
16. SSV Auenstein
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Kreisliga A2
1. TSV Erlenbach
2. VfB Neuhütten
3. SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn
4. TSV Weinsberg
5. TSV Löwenstein
6. SC Amorbach
7. Spvgg Möckmühl
8. SGM Neudenau/Siglingen
9. SV Sülzbach
10. TSV Duttenberg
11. SGM Höchstberg/Tiefenbach
12. VfL Obereisesheim
13. VfL Eberstadt 1904
14. TSV Herbolzheim
15. SGM Krumme Ebene am Neckar II
16. SGM Meimsheim/Brackenheim II
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Kreisliga A3
1. TSV Neuenstein
2. SGM Hardthausen/Ohrnberg
3. SC Amrichshausen
4. SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen
5. SV Harthausen 1970
6. TSV Kupferzell
7. SG Taubertal / Röttingen
8. TV Niederstetten
9. TSV Dörzbach/Klepsau
10. FC Creglingen
11. SSV Gaisbach
12. SGM Niedernhall/Weißbach
13. SGM Künzelsau-Ingelfingen
14. TSG Waldenburg
15. SGM Weikersheim/Laudenbach
16. SGM Hohebach/Rengershausen
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Kreisliga B1
1. SGM NordHeimHausen
2. TGV Dürrenzimmern
3. GSV Eibensbach
4. TSV Botenheim II
5. Türkgücü Eibensbach
6. TSV Cleebronn II
7. TSV Güglingen II
8. SGM Stetten-Kleingartach/Niederhofen II
9. Sportfreunde Stockheim
10. TSG Heilbronn III
11. SV Frauenzimmern
12. SC Oberes Zabergäu
13. TSV Pfaffenhofen 1906
14. FSV Schwaigern III
15. SC Böckingen II
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Kreisliga B2
1. SV Leingarten II
2. SGM Massenbachhausen/Schluchtern II
3. SGM NordHeimHausen II
4. SGM Fürfeld-Bonfeld II
5. FC Kirchhausen
6. ASV Heilbronn
7. TSV Biberach
8. 1. FC Lauffen
9. Aramäer Heilbronn II
10. NK Croatia Heilbronn
11. TG Böckingen II
12. SV Heilbronn am Leinbach II
13. SC Böckingen
14. TSG Heilbronn
15. SSV Klingenberg
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Kreisliga B3
1. Spvgg Heinriet
2. TSV Ellhofen 1906
3. SSV Auenstein II
4. TSG Heilbronn II
5. TSV Talheim 1895 II
6. TV Flein II
7. Sportfreunde Neckarwestheim
8. TSV Erlenbach II
9. FC Obersulm
10. TSV Untergruppenbach
11. SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach
12. SV Sülzbach II
13. SC Dahenfeld II
14. Spvgg Oedheim II
15. VfL Eberstadt 1904 II
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Kreisliga B4
1. TSV Heinsheim
2. Sport-Union Neckarsulm II
3. SC Dahenfeld
4. Spvgg Oedheim
5. FSV Friedrichshaller SV II
6. SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II
7. SC Amorbach II
8. SGM Bad Wimpfen/Offenau II
9. Spvgg Möckmühl II
10. SC Züttlingen
11. VfL Obereisesheim II
12. Sportfreunde Untergriesheim II
13. SGM Widdern/ Olnhausen
14. TSV Duttenberg II
15. KF Illyria Heilbronn
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Kreisliga B5
1. SGM Langenbrettach
2. TSG Verrenberg
3. SGM Bitzfeld-Schwabbach
4. SV Dimbach
5. TSV Waldbach
6. SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt
7. FV Wüstenrot
8. SG Neulautern / VfB Neuhütt. II
9. TSV Untersteinbach
10. TSV Zweiflingen
11. SC Michelbach/Wald II
12. TSG Öhringen II
13. SGM Ohrnberg/Hardthausen II
14. SV Lampoldshausen
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Kreisliga B6
1. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
2. 1. FC Igersheim
3. FC Phoenix 2002 Nagelsberg
4. SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II
5. TSV Neuenstein II
6. TSV Pfedelbach II
7. SGM Niedernhall/Weissbach II
8. SG Edelfingen / Löffelstelz
9. SV Morsbach 1971
10. SGM Mulfingen II/Hollenbach II
11. TV Niederstetten II
12. SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975
13. SGM Althausen-Neunkirchen I/Bad Mergentheim II
14. SV Wachbach II