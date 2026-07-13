Bezirk Franken: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
TSG Öhringen – SG TSV Neuenst. / Waldenburg 0:5
TSV Weilimdorf – TSG Öhringen 4:1
Tore: 1:0 Dominik Weber (16.), 1:1 Riccardo Scarcelli (65.), 2:1 Daniel Baierle (73. Foulelfmeter), 3:1 Daniel Baierle (82.), 4:1 Daniel Baierle (90.)
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KF Illyria Heilbronn – SV Heilbronn am Leinbach II 13:2
Tore: 1:0 Endrit Kadrija, 2:0 Louis Geiger, 3:1 Altin Hoxha, 4:1 Arjanit Shatri, 5:1 Altin Camaj, 6:1 Louis Geiger, 7:1 Altin Camaj, 8:1 Endrit Kadrija, 9:1 Endrit Kadrija, 10:1 Atdhe Maqi, 11:1 Atdhe Maqi, 12:2 Atdhe Maqi, 13:2 Louis Geiger, 2:1 Ermir Ahmati, 11:2 Ermir Ahmati
SV Heilbronn am Leinbach – SGV Heilbronn-Freiberg 0:9
SG Kirchardt – SG Bad Wimpfen 5:4
Schiedsrichter: Marco Sebastian Pottiez - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 David Alvaro Dispenzieri (2.), 1:1 Michael Baronas (5.), 2:1 Jannik da Costa Oliveira (9.), 3:1 Jannik Danecker (38.), 2:2 Matthias Geiger (40.), 4:2 Denis Tolga Gottfried (68.), 4:3 Max Greiner (87.), 5:3 Denis Tolga Gottfried (90.), 5:4 Silas Weiß (90.)
SGM MassenbachHausen – FC Union Heilbronn 1:1
Tore: 0:1 Devin Colin Becker (45.), 1:1 Beat Fischer (90.+1)
Türkspor Eppingen – TSG Heilbronn 15:1
Tore: 1:0 Ata Doruk (16.), 2:0 Diyar Batin (37.), 3:0 Sadik Yilmaz (42.), 4:0 Okan Zeybekoglu (48.), 5:0 Emre Melih Simsek (49.), 6:0 Serif Ciftci (52.), 7:0 Emre Can Bolat (56.), 8:0 Serif Ciftci (67.), 9:0 Sadik Yilmaz (80.), 10:0 Joseph Bongongne (80. Foulelfmeter), 11:0 Serif Ciftci (82.), 12:0 Sadik Yilmaz (82.), 13:0 (82.), 14:0 (82.), 14:1 (84.), 15:1 Sadik Yilmaz (86.)
SpG Krautheim - Westernhausen – TSG Waldenburg 3:0
Schiedsrichter: Oliver Ried (Hirschlanden)
Tore: 1:0 Dennis Wolpert (67.), 2:0 Adrian Hartinger (75.), 3:0 Dennis Wolpert (79.)
NK Croatia Bietigheim – SV Schluchtern 4:2
Schiedsrichter: Claus Bahnmaier
Tore: 0:1 Luca Janoschka (7.), 0:2 Luca Janoschka (16.), 1:2 Simeon Zampakos (28.), 2:2 Leonardo Dos Santos (64.), 3:2 Kimi Lebrecht (72.), 4:2 Luka Macan (90.)
SGM NordHeimHausen – VfB Eppingen II 1:3
Tore: 1:0 Can Luca Retzbach (32.), 1:1 Christian Rook (55.), 1:2 Mathis Berger (81.), 1:3 Dominik Schramowski (90.)
VfB Sennfeld – SC Züttlingen 10:2
Schiedsrichter: Ridvan Sevim
Tore: 0:1 Timo Hofmann (13.), 1:1 Jannes Martin (16. Eigentor), 2:1 Julien Dotzauer (18.), 3:1 Nikola Vintonjak (23.), 3:2 Paul Meister (24.), 4:2 Nikola Vintonjak (35.), 5:2 Klaus Kenneth Gehse (48.), 6:2 Klaus Kenneth Gehse (51. Foulelfmeter), 7:2 Jan-Heinrich Matter (58.), 8:2 Nuno Alberto Silva Medeiros (65.), 9:2 Nikola Vintonjak (67.), 10:2 Luca Hofmann (70.)
TSV Mudau – Sport-Union Neckarsulm 6:1
TSV Biberach – FC Berwangen 6:0