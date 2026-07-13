 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Franken: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Ohrnberg

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Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

TSG Öhringen – SG TSV Neuenst. / Waldenburg 0:5

TSV Weilimdorf – TSG Öhringen 4:1
Tore: 1:0 Dominik Weber (16.), 1:1 Riccardo Scarcelli (65.), 2:1 Daniel Baierle (73. Foulelfmeter), 3:1 Daniel Baierle (82.), 4:1 Daniel Baierle (90.)

FC Matzenbach – FC Phoenix 2002 Nagelsberg 10:1
Tore: 1:0 Marvin Walther (7.), 2:0 Lukas Schultes (8.), 3:0 Lukas Schultes (20.), 4:0 Lukas Schultes (36.), 5:0 Danut-Gheorghita Esanu (48.), 6:0 Steven Trajcevski (49.), 7:0 Marvin Walther (52.), 8:0 Emmanuel Forson (55.), 9:0 Steven Trajcevski (56.), 10:0 Michael Rein (58.), 10:1 David Crivineanu (61.)

VfR Heilbronn II – SKG Botnang 2:0
Schiedsrichter: Jose Benitez - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 (25.), 2:0 (43.)

SSV Schwäbisch Hall – Türkspor Neckarsulm 1:3
Tore: 0:1 Pascal Sohm (36.), 0:2 Mamadou Cellou Bah (67.), 1:2 Samuel Denis Obot (73.), 1:3 Mamadou Cellou Bah (81.)

Sportfreunde Untergriesheim – TSV Steinsfurt 8:1
Schiedsrichter: Niklas Klüdtke
Tore: 1:0 Finn Knott (15.), 2:0 Yannik Rees (20.), 3:0 Finn Knott (37.), 4:0 (45.+1), 5:0 Finn Knott (50.), 6:0 (53.), 7:0 Finn Knott (59.), 8:0 (68.), 8:1 Ben-Richard Prommer (90.)

SpG Leibenstadt I/Sennfeld II – SGM Widdern/ Olnhausen 2:4
Schiedsrichter: Arno Trautwein
Tore: 0:1 Jeremiah Little (11.), 0:2 Emre Bayraktar (13.), 0:3 Emre Bayraktar (17.), 1:3 Christoph Kunkel (20. Foulelfmeter), 2:3 Chris Jade Mayerhöffer (23.), 2:4 Noah Bayer (46.)

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Testspiele am Sonntag

KF Illyria Heilbronn – SV Heilbronn am Leinbach II 13:2
Tore: 1:0 Endrit Kadrija, 2:0 Louis Geiger, 3:1 Altin Hoxha, 4:1 Arjanit Shatri, 5:1 Altin Camaj, 6:1 Louis Geiger, 7:1 Altin Camaj, 8:1 Endrit Kadrija, 9:1 Endrit Kadrija, 10:1 Atdhe Maqi, 11:1 Atdhe Maqi, 12:2 Atdhe Maqi, 13:2 Louis Geiger, 2:1 Ermir Ahmati, 11:2 Ermir Ahmati

SV Heilbronn am Leinbach – SGV Heilbronn-Freiberg 0:9

SG Kirchardt – SG Bad Wimpfen 5:4
Schiedsrichter: Marco Sebastian Pottiez - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 David Alvaro Dispenzieri (2.), 1:1 Michael Baronas (5.), 2:1 Jannik da Costa Oliveira (9.), 3:1 Jannik Danecker (38.), 2:2 Matthias Geiger (40.), 4:2 Denis Tolga Gottfried (68.), 4:3 Max Greiner (87.), 5:3 Denis Tolga Gottfried (90.), 5:4 Silas Weiß (90.)

SGM MassenbachHausen – FC Union Heilbronn 1:1
Tore: 0:1 Devin Colin Becker (45.), 1:1 Beat Fischer (90.+1)

Türkspor Eppingen – TSG Heilbronn 15:1
Tore: 1:0 Ata Doruk (16.), 2:0 Diyar Batin (37.), 3:0 Sadik Yilmaz (42.), 4:0 Okan Zeybekoglu (48.), 5:0 Emre Melih Simsek (49.), 6:0 Serif Ciftci (52.), 7:0 Emre Can Bolat (56.), 8:0 Serif Ciftci (67.), 9:0 Sadik Yilmaz (80.), 10:0 Joseph Bongongne (80. Foulelfmeter), 11:0 Serif Ciftci (82.), 12:0 Sadik Yilmaz (82.), 13:0 (82.), 14:0 (82.), 14:1 (84.), 15:1 Sadik Yilmaz (86.)

SpG Krautheim - Westernhausen – TSG Waldenburg 3:0
Schiedsrichter: Oliver Ried (Hirschlanden)
Tore: 1:0 Dennis Wolpert (67.), 2:0 Adrian Hartinger (75.), 3:0 Dennis Wolpert (79.)

NK Croatia Bietigheim – SV Schluchtern 4:2
Schiedsrichter: Claus Bahnmaier
Tore: 0:1 Luca Janoschka (7.), 0:2 Luca Janoschka (16.), 1:2 Simeon Zampakos (28.), 2:2 Leonardo Dos Santos (64.), 3:2 Kimi Lebrecht (72.), 4:2 Luka Macan (90.)

SGM NordHeimHausen – VfB Eppingen II 1:3
Tore: 1:0 Can Luca Retzbach (32.), 1:1 Christian Rook (55.), 1:2 Mathis Berger (81.), 1:3 Dominik Schramowski (90.)

VfB Sennfeld – SC Züttlingen 10:2
Schiedsrichter: Ridvan Sevim
Tore: 0:1 Timo Hofmann (13.), 1:1 Jannes Martin (16. Eigentor), 2:1 Julien Dotzauer (18.), 3:1 Nikola Vintonjak (23.), 3:2 Paul Meister (24.), 4:2 Nikola Vintonjak (35.), 5:2 Klaus Kenneth Gehse (48.), 6:2 Klaus Kenneth Gehse (51. Foulelfmeter), 7:2 Jan-Heinrich Matter (58.), 8:2 Nuno Alberto Silva Medeiros (65.), 9:2 Nikola Vintonjak (67.), 10:2 Luca Hofmann (70.)

TSV Mudau – Sport-Union Neckarsulm 6:1

TSV Biberach – FC Berwangen 6:0