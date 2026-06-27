Bezirk Enz/Murr: Das sind die vorläufigen Staffeleinteilungen

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Die vorläufigen Einteilungen der Ligen im Bezirk Enz/Murr stehen fest.

"Im Rahmen der heutigen Staffelleitersitzung wurden die Staffeln für die Saison 2026/27 festgelegt.

Folgende Anmerkungen gibt es dazu vom Fußballbezirk:

Ebenso möchten wir uns bei den Vereinen aus dem Altkreis Vaihingen bedanken, die sich intensiv mit eigenen Vorschlägen eingebracht haben. Wir hoffen, dass dadurch auch nachvollziehbar geworden ist, wie anspruchsvoll und vielschichtig eine ausgewogene Staffeleinteilung ist.

Bei der Einteilung haben wir besonderen Wert darauf gelegt, die Fahrtstrecken möglichst gering zu halten und damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Unser herzlicher Dank gilt hierbei insbesondere Thomas Zentarra und Frank Schneider, die mit wertvollen Impulsen zu einem KI-gestützten Programm maßgeblich unterstützt haben. In Gänze war das leider aber nicht abbildbar, hat aber wertvolle Impulse für die aktuelle Einteilung geliefert.

Im Bereich der Kreisliga A3 war aufgrund des Aufstiegs des FV Markgröningen II eine Anpassung erforderlich. Daher wird der TSV Schwieberdingen der Kreisliga A3 zugeordnet, während der FV Markgröningen II im Gegenzug in die Kreisliga A2 eingeteilt wird. Somit bleibt die Sollstärke von jeweils 15 Mannschaften in beiden Staffeln erhalten.

Wir haben uns bemüht, eine faire und tragfähige Lösung zu finden, die die unterschiedlichen Interessen bestmöglich berücksichtigt.

Uns ist bewusst, dass eine Einteilung, mit der alle Beteiligten vollständig zufrieden sind, kaum erreichbar ist. Dennoch sind wir überzeugt, einen ausgewogenen und nachvollziehbaren Kompromiss gefunden zu haben.

Sie haben nun bis Freitag, 3. Juli 2026, 18:00 Uhr, die Möglichkeit, gegen diese Staffeleinteilung Einspruch einzulegen. Der Bezirksvorstand wird sich anschließend zeitnah mit den eingegangenen Einsprüchen befassen.

Wir sind uns bewusst, dass trotz sorgfältiger Abwägung nicht alle Eventualitäten berücksichtigt werden konnten, und bitten hierfür um Ihr Verständnis."

Das sind die vorläufigen Staffeleinteilungen: