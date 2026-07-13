 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Bezirk Enz/Murr: Alle Testspiele vom Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Bezirksliga Enz-Murr
Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
Kreisliga B1 Enz-Murr

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.

Testspiele am Samstag

SV Germania Bietigheim – SV Pattonville 6:2
Tore: 1:0 Reza Hosseini (9.), 2:0 Giuliano Tripoli (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (17.), 3:1 (43.), 4:1 Luca Maisto (46.), 5:1 Giuliano Tripoli (70.), 5:2 (79.), 6:2 Mohamad Alhilu Aljawad (83. Foulelfmeter)

FV Löchgau – FC Zuzenhausen 4:1

SKV Rutesheim – TSV Heimsheim 2:1
Tore: 0:1 Patric Vaihinger (54.), 1:1 Markus Wellert (60.), 2:1 Markus Wellert (82.)

SGV Heilbronn-Freiberg – TSG 1899 Hoffenheim II 1:6
Schiedsrichter: Max Christian Augustin
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Gwang-in Lee (7.), 1:2 (17.), 1:3 (19.), 1:4 Denis Donkor (44.), 1:5 Alex Honajzer (80.), 1:6 Ben Opoku (88.)

SV Leonberg/Eltingen – TSV Bernhausen 5:2
Tore: 1:0 (10.), 2:0 (20.), 3:0 (23.), 3:1 (32.), 3:2 (50.), 4:2 (56.), 5:2 (81.)

SV Germania Bietigheim – SV Ebersbach/Fils 1:1
Tore: 1:0 Mika Essig (20.), 1:1 (29.)

TV Pflugfelden – TV Nellingen abg.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar )
Tore: 0:1 Lukas Stoppel (35.), 0:2 Lukas Stoppel (42.), 0:3 Loris Maier (62.), 0:4 Leon Schürer (69.), 0:5 Marius Uhl (79.), 0:6 Deli Hajdini (84.), 0:7 Leon Schürer (89.)

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Testspiele am Sonntag

SV Heilbronn am Leinbach – SGV Heilbronn-Freiberg 0:9

GSV Maichingen – GSV Pleidelsheim 2:1
Tore: 0:1 Ben Leon Deyhle (3.), 1:1 Michael Klauß (25.), 2:1 Lars Jäger (55.)

TSV Köngen – TSV Heimerdingen 1910 1:3
Tore: 0:1 Sebastian Bortel (22.), 0:2 Rudolf Buxmann (57.), 0:3 Shakur Traore (61.), 1:3 Yannik Kögler (71. Foulelfmeter)

TSV Schmiden – SV Germania Bietigheim 1:0
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Michael Buckenberger (63.)

GSV Pleidelsheim – VfL Nagold 1:2
Tore: 1:0 Kevin Sirch (6.), 1:1 Altan Uludogan (34.), 1:2 Altan Uludogan (48.)

NK Croatia Bietigheim – SV Schluchtern 4:2
Schiedsrichter: Claus Bahnmaier
Tore: 0:1 Luca Janoschka (7.), 0:2 Luca Janoschka (16.), 1:2 Simeon Zampakos (28.), 2:2 Leonardo Dos Santos (64.), 3:2 Kimi Lebrecht (72.), 4:2 Luka Macan (90.)