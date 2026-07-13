Bezirk Enz/Murr: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SV Germania Bietigheim – SV Pattonville 6:2
Tore: 1:0 Reza Hosseini (9.), 2:0 Giuliano Tripoli (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (17.), 3:1 (43.), 4:1 Luca Maisto (46.), 5:1 Giuliano Tripoli (70.), 5:2 (79.), 6:2 Mohamad Alhilu Aljawad (83. Foulelfmeter)
FV Löchgau – FC Zuzenhausen 4:1
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SV Heilbronn am Leinbach – SGV Heilbronn-Freiberg 0:9
GSV Maichingen – GSV Pleidelsheim 2:1
Tore: 0:1 Ben Leon Deyhle (3.), 1:1 Michael Klauß (25.), 2:1 Lars Jäger (55.)
TSV Köngen – TSV Heimerdingen 1910 1:3
Tore: 0:1 Sebastian Bortel (22.), 0:2 Rudolf Buxmann (57.), 0:3 Shakur Traore (61.), 1:3 Yannik Kögler (71. Foulelfmeter)
TSV Schmiden – SV Germania Bietigheim 1:0
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Michael Buckenberger (63.)
GSV Pleidelsheim – VfL Nagold 1:2
Tore: 1:0 Kevin Sirch (6.), 1:1 Altan Uludogan (34.), 1:2 Altan Uludogan (48.)
NK Croatia Bietigheim – SV Schluchtern 4:2
Schiedsrichter: Claus Bahnmaier
Tore: 0:1 Luca Janoschka (7.), 0:2 Luca Janoschka (16.), 1:2 Simeon Zampakos (28.), 2:2 Leonardo Dos Santos (64.), 3:2 Kimi Lebrecht (72.), 4:2 Luka Macan (90.)