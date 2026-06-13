Bezirk Donau/Iller: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Donau/Iller.
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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B5 Donau/Iller.
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