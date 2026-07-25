 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Bezirk Donau/Iller: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lara Staudacher

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KL B5 Donau/Iller
BZL Donau/Iller
KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller

Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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Die aktuellen Transfers im Bezirk Donau/Iller

>>> Alle aktuellen Wechsel in der Bezirksliga Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B5 Donau/Iller.

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