Bezirk Donau/Iller: Diese aktuellen Transfers in der Übersicht

von Timo Babic · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Alexander Sättele

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Viele Teams aus der Region befinden sich bereits in der Sommerpause. Passend dazu stehen zahlreiche Transfers bereits fest. FuPa gibt daher den Überblick auf alle aktuellen Wechsel im Bezirk.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A1 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A2 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga A3 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B1 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B2 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B3 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B4 Donau/Iller.

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>>> Alle aktuellen Wechsel in der Kreisliga B5 Donau/Iller.

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