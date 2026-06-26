Bezirk Donau/Iller: Die Staffeleinteilungen

Die Einteilungen der Ligen im Bezirk Donau/Iller stehen fest. Das sind sie:
Bezirksliga
1. TSG Ehingen
2. SV Westerheim
3. FV Asch-Sonderbuch
4. SV Jungingen
5. FC Hüttisheim
6. SV Offenhausen
7. SGM Langenau
8. SV Eggingen
9. SGM Aufheim Holzschwang
10. SW Donau
11. SG Öpfingen
12. SG Altheim (Auf)
13. SG Oberdischingen/Ersingen (Auf)
14. FC Neenstetten (Auf)
15. FV Weißenhorn (Auf)
16. SC Staig (Ab)
17. FC Srbija Ulm (Ab)
Kreisliga A1
1. SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen
2. TSV Blaubeuren
3. SSG Ulm 99 II
4. RSV Ermingen
5. TSV Erbach
6. SV Pappelau-Beiningen
7. SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
8. SGM Schmiechtal/Alb
9. FV Schelklingen-Hausen
10. SG Emerkingen / Ehingen-Süd
11. SG Griesingen
12. SV Ringingen
13. SG Dettingen
14. SV Grimmelfingen
15. SV Westerheim II (Auf)
Kreisliga A2
1. FC Burlafingen (Ab)
2. TSV Blaustein (Ab)
3. SV Lonsee
4. SV Thalfingen
5. SV Nersingen
6. TSG Söflingen
7. TSV Pfuhl
8. SGM Albeck/Göttingen
9. TSV Berghülen
10. TSV Bermaringen
11. TSV Bernstadt
12. SV Fortuna Ballendorf
13. SV Oberelchingen
14. SV Weidenstetten
15. SGM FKV/TSV Neu-Ulm II
16. SGM Nellingen / Aufhausen (Auf)
Kreisliga A3
1. SGM Senden-Ay (Ab)
2. TSV Kettershausen-Bebenhausen (Ab)
3. FC Silheim
4. TSV Holzheim
5. TSV Regglisweiler
6. FV Bellenberg
7. FV Gerlenhofen
8. SSV Illerberg/Thal
9. SV Beuren
10. SV Oberroth
11. SV Tiefenbach 1920
12. SF Illerrieden
13. FV Altenstadt
14. SGM Ingstetten/Schießen
15. SV Esperia Italia Neu-Ulm
16. SGM Balzheim/Dietenheim (Auf)
Kreisliga B1
1. TSV Einsingen (Ab)
2. TSV Türkgücü Ehingen (Ab)
3. SV Niederhofen (Ab)
4. SG Alb Seissen/Suppingen
5. SGM Allmendingen/Ennahofen
6. SGM SF Donaurieden / Dellmensingen
7. TSV Rißtissen 1920
8. SV Granheim II
9. FC Marchtal
10. KSC Ehingen (Donau)
11. SV Unterstadion
12. SGM Machtolsheim/Merklingen
13. ESC Ulm
14. KKS Croatia Ulm
15. PUCD Leoes de Ulm/Neu-Ulm
16. TV Wiblingen
Kreisliga B2
1. TSV Westerstetten (Ab)
2. SV Asselfingen (Ab)
3. SF Dornstadt/Bollingen
4. SV Amstetten
5. SV Scharenstetten
6. SG Langenau II
7. SV Tomerdingen
8. TSV Herrlingen
9. TSV Altheim/Alb
10. FC Blautal 2001
11. SC Lehr
12. FC Birumut Ulm
13. SV Ljiljan Ulm
14. VfB Schwarz-Rot Ulm
15. VfL Ulm/Neu-Ulm
16. SSC Stubersheim
Kreisliga B3
1. SG TSV Buch / Obenhausen II (Ab)
2. TSF Ludwigsfeld (Ab)
3. SG Vöhringen/Illerzell
4. FC Illerkirchberg
5. FC Straß
6. FV Schnürpflingen
7. SV Pfaffenhofen
8. SpVgg Au/Iller
9. SC Unterweiler
10. RSV Wullenstetten
11. SV Grafertshofen
12. SV Jedesheim
13. TSV Kellmünz
14. TSV Senden (Neu)
15. Ataspor Neu-Ulm (Neu)
16. SC Türkgücü Ulm II (Neu)
Kreisliga B4
1. SC Staig II (Ab)
2. SW Donau II
3. SGM Aufheim/Holzschwang II
4. FC Srbija Ulm II (Neu)
5. FV Weißenhorn II (Neu)
6. FC Neenstetten II (Neu)
7. SG Altheim II (Neu)
8. SG Oberdischingen/Ersingen II
9. TSG Ehingen II
10. FV Asch-Sonderbuch II
11. SV Jungingen II
12. FC Hüttisheim II
13. SV Offenhausen II
14. SV Eggingen II
15. SG Öpfingen II