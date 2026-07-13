Bezirk Donau/Iller: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SSG Ulm 99 – SC Geislingen 2:3
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (32.), 1:1 Linus Nadalutti (45.), 1:2 Julius Boni (50.), 1:3 Marcel Mädel (58.), 2:3 Sergen Demiröz (82.)
FV Asch-Sonderbuch – SV Tiefenbach 1920 6:0
Schiedsrichter: Heinz Mayer
Tore: 1:0 Tobias Wallisch (5.), 2:0 Max Mattheis (42.), 3:0 Heiko Weber (57.), 4:0 Philipp Ott (73.), 5:0 Max Mattheis (76.), 6:0 Philipp Ott (84.)
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TSV Holzheim – FV Weißenhorn 1:0
Schiedsrichter: Fatih Eraslan
Tore: 1:0 Stefan Rau (8.)
TSV Rißtissen 1920 – SV Tomerdingen 5:0
Schiedsrichter: Marc Falk
Tore: 1:0 Lukas Gebhard (15. Foulelfmeter), 2:0 Gilmar Da costa (26.), 3:0 Dominik Däubler (36.), 4:0 Dominik Däubler (57.), 5:0 Jonas Maier (72. Foulelfmeter)
TSV Holzheim II – FV Weißenhorn II 1:5
Schiedsrichter: Harald Weishaupt - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Raphael Fröhler (31.), 0:2 Mika Räpple (63.), 0:3 Emanuel Topala (74.), 0:4 Kevin Moll (76.), 1:4 Patrick Rupp (88. Foulelfmeter), 1:5 Dennis Lindenthal (90.)
SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – TSV Türkgücü Ehingen 2:5
Schiedsrichter: Nicola Giuliano
Tore: 0:1 Jakub Pach (28.), 1:1 Yannick Raichle (37.), 1:2 Ahmad Alkhodor (44.), 1:3 Jakub Pach (57.), 1:4 Ahmet Cini (68. Foulelfmeter), 1:5 Ahmad Alkhodor (89.), 2:5 Jan-Oliver Klein (90.)
FC Neenstetten II – TSV Pfuhl II 4:2
Schiedsrichter: Arap Aydugan
Tore: 1:0 Swen Schmeer (13.), 2:0 Swen Schmeer (29.), 2:1 (36.), 3:1 Florian Reichardt (62.), 3:2 (70.), 4:2 Maximilian Kreß (81.)
SV Oberroth II – SV Thalfingen II 1:0
Tore: 1:0 Corbinian Kümmerle (67.)
SC Staig – Türkspor Neu-Ulm 0:3
SGM Albeck/Göttingen II – AC Milan Heidenheim 1:0
Tore: 1:0 Fabio Schmidt (1.)
TSG Münsingen – KSC Ehingen (Donau) 3:2
SSV Ulm 1846 Fußball – SSV Oberhochstatt 2:3
SV Jedesheim – SV Oberelchingen 0:1
Schiedsrichter: Andreas Prestele
Tore: 0:1 Dennis Oppold (89.)
SC Geislingen – SG Unterweiler / Illerkirchb. 7:5
SW Donau – VfL Pfullingen 1:1
Schiedsrichter: Sebastian Huber
Tore: 0:1 Lukas Klemenz (39.), 1:1 Ferhat Kavgaci (43.)
FV Bellenberg – SV Thalfingen 1:4
Tore: 0:1 Moritz Moik (1.), 0:2 Sascha Götz (20.), 0:3 Julian Stocker (32.), 0:4 Nelson Waffo (60.), 1:4 Mohamad Abdulmawla (82.)
FC Silheim – TSV Bermaringen 3:2
Schiedsrichter: Murat Bal
Tore: 0:1 Manuel Klöble (18.), 1:1 Alexander Emperle (19.), 1:2 Danni Pedro (27.), 2:2 Mario Hander (55.), 3:2 Felix Meyer (90.+1)
SV Schemmerhofen – TSV Erbach 6:0
Schiedsrichter: Fabian Hipp
Tore: 1:0 Luis Golla (9.), 2:0 Andreas Wonschick (42.), 3:0 Julian Preda (52.), 4:0 Luis Golla (67.), 5:0 Marcel Link (77.), 6:0 David Geiger (85.)
FC Neenstetten – TSV Pfuhl 0:0
Schiedsrichter: Armin Erz
SV Pfaffenhofen – FV Gerlenhofen abg.
TSV Herrlingen – SV Fortuna Ballendorf 0:4
Schiedsrichter: Sascha Wolf - Zuschauer: 23
Tore: 0:1 Christian Junginger (33.), 0:2 Felix Ebert (45.), 0:3 Mathis Metzger (58.), 0:4 Mathis Metzger (62.)
SV Oberroth – TSG Söflingen 3:3
Tore: 1:0 Steffen Baumann (7.), 1:1 Pascal Bayer (20. Foulelfmeter), 2:1 Steffen Baumann (35.), 3:1 Marc Dorner (69.), 3:2 Florian Zumsteg (90.+2), 3:3 Florian Zumsteg (90.+4)
SGM Langenau II – TSV Senden 3:1
Tore: 1:0 Lorenzo Loris Stabile (7.), 1:1 Eren Colak (25.), 2:1 Lorenzo Loris Stabile (59.), 3:1 Lorenzo Loris Stabile (82.)
TSV Westerstetten – SV Grafertshofen 0:4
Schiedsrichter: Giovanni Mocci
Tore: 0:1 Felix Kulzer (12.), 0:2 Jannis Miller (22.), 0:3 Valentin Briegel (27.), 0:4 Jan Zeller (32.)
SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – TSV Berghülen 1:1
Tore: 1:0 Ali Bilgic (2.), 1:1 Oliver Linnert (58.)
FV Schnürpflingen – SF Illerrieden 2:4
Tore: 0:1 Rouven Dittrich (45.+2), 1:1 Kriszto Lakatos (53.), 2:1 Kriszto Lakatos (68.), 2:2 Thomas Aubele (81. Eigentor), 2:3 Niklas Dittrich (90. Foulelfmeter), 2:4 Mert Celik (90.+3)
Besondere Vorkommnisse: Cenk Sahin (SF Illerrieden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Schwenk (8.).
SGM Albeck/Göttingen – SV Söhnstetten 6:2
Schiedsrichter: Ivan Zahodasenko (Illertissen)
Tore: 1:0 Adnan Vranesic (16.), 2:0 Günay Kaberen (21.), 3:0 Adnan Vranesic (32.), 3:1 Florian Hornung (34. Foulelfmeter), 4:1 Adnan Vranesic (55.), 4:2 Mathias Seeßle (84.), 5:2 Abdoul Wahab Koli Sama (85.), 6:2 Sebastian Malik (90. Foulelfmeter)
SGM Senden-Ay – RSV Wullenstetten 2:0
Schiedsrichter: Alexander Heuten
Tore: 1:0 Felix Heilig (9.), 2:0 Nole Stanic (17.)
SG Altheim – FC Wacker Biberach 0:1
Tore: 0:1 Matthias Padilla (40.)
FC Marchtal – SGM Uttenweiler/Bussen II 3:3
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Fabian Illich (22.), 2:0 Fabian Illich (42.), 3:0 Florian Glökler (58. Foulelfmeter), 3:1 Patrick Blersch (64.), 3:2 Patrick Blersch (67.), 3:3 Jonas Birk (75.)
SF Dornstadt/Bollingen – SG Dettingen 2:1
Tore: 0:1 Lukas Steinwender (22.), 1:1 Maurizio Stammel (43.), 2:1 Maurizio Stammel (80.)
SV Ringingen – SV Burgrieden 4:4
Tore: 1:0 Raphael Götz (8.), 2:0 Timo Barwan (13.), 2:1 Kevin Frank (23.), 2:2 David Reuder (44.), 3:2 Timo Barwan (51.), 3:3 Deniz Cimen (56.), 3:4 Tobias Schaich (63.), 4:4 Tom Neubauer (77.)
SC Pfullendorf – FC Blaubeuren 3:2
Tore: 2:0 Heiko Behr (54. Foulelfmeter), 3:0 (78.), 3:1 Kyrylo Yermoshenko (81.), 3:2 Szymon Gołuch (86.)
SV Unterstadion – SV Betzenweiler 2:3
Schiedsrichter: Kevin Maier (Emerkingen)
Tore: 0:1 Timo Heitele (24. Eigentor), 1:1 Samuel Gründig (32.), 1:2 Robert Adam (57.), 2:2 Marco Bammert (76.), 2:3 Fabian Argo (90.)
FV Rot – FV Schelklingen-Hausen 4:2
Schiedsrichter: Ingo Grieser (Immenried) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Lauro Messina (22.), 1:1 Florian Roser (30.), 2:1 Muhammed Manneh (41.), 2:2 Deniz Gürbüzer (70.), 3:2 Alexander Thanner (73.), 4:2 Muhammed Manneh (90.)
SV Bissingen – SC Lehr 3:0
Tore: 1:0 Simon Beyer (8.), 2:0 Tom Müller (41.), 3:0 Tom Müller (57.)
SV Weidenstetten – SV Offenhausen 1:5
Schiedsrichter: Steffen Böhringer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Lasse Nemec (6.), 1:1 Illia Liubarskyi (11.), 1:2 Pavle Grgic (24.), 1:3 Magnus Radlmayr (45.), 1:4 Jasmin Busatlic (56.), 1:5 Nikola Muhr (60.)
SpVgg Au/Iller – FC Burlafingen 0:5
Schiedsrichter: Nebih Thaqi (Illertissen)
Tore: 0:1 Niklas Barabas (13.), 0:2 Christoph Blaschke (20.), 0:3 Michael Styczen (59.), 0:4 Tim Stegmann (62.), 0:5 Niklas Barabas (73.)
TSG Achstetten – SV Niederhofen 6:1
Schiedsrichter: Dennis Maier (Baustetten)
Tore: 6:1 David Wörz (89.)