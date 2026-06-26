Bezirk Bodensee: Die Staffeleinteilungen stehen fest

Die Einteilungen der Ligen im Bezirk Bodensee stehen fest. Das sind sie (Hinweis: Der Text wird noch aktualisiert):
Bezirksliga
1. TSV Berg II (Auf)
2. SG Baienfurt (Auf)
3. FC Isny (Auf)
4. FV Ravensburg II
5. TSV Tettnang
6. SV Oberzell
7. SV Weingarten
8. SGM Unterzeil/Seibranz
9. SV Baindt
10. SV Vogt
11. SV Maierhöfen/Grünenbach
12. SV Aichstetten
13. Union Meckenbeuren/Kehlen
14. VfL Brochenzell
15. TSG Ailingen
16. SV Kressbronn (Ab)
Kreisliga A1
1. SV Oberzell II
2. SV Horgenzell
3. SG Fronhofen / Fleischwangen
4. FV Molpertshaus
5. SV Ankenreute
6. SK Weingarten
7. SV Mochenwangen
8. SG Aulendorf
9. FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss
10. SV Baindt II
11. SGM Fischbach/Schnetzenhausen
12. SV Wolfegg
13. SV Bergatreute
14. FV Bad Waldsee
15. FC Dostluk Friedrichshafen
Kreisliga A2
1. TSV Oberreitnau
2. FC Lindenberg
3. SGM Röthenbach/Heimenkirch II
4. FV Waldburg
5. SG Kißlegg
6. SV Amtzell
7. TSV Ratzenried
8. FC Scheidegg
9. SV Eglofs
10. SpVgg Lindau
11. SG HAN
12. TSV Schlachters
13. SGM HENOBO
14. FC Leutkirch
Kreisliga B1
1. TSV Tettnang II
2. SV Weingarten II
3. SGM Unterzeil/Seibranz II
4. SV Kressbronn II
5. SV Vogt II
6. SV Maierhöfen/Grünenbach II
7. SV Aichstetten II
8. SG Baienfurt II
9. VfL Brochenzell II
10. FC Isny II
11. TSG Ailingen II
12. Union Meckenbeuren/Kehlen II