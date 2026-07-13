Bezirk Bodensee: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SV Haisterkirch – SG Dietmans/Hauerz 4:1
Schiedsrichter: Ernst Maile
Tore: 1:0 Yannic Huber (13.), 1:1 Felix Guler (33.), 2:1 Yannic Huber (39.), 3:1 Kevin Matt (58.), 4:1 Tobias Nell (60.)
TV Bad Grönenbach II – TSG Bad Wurzach 1:7
Tore: 1:0 (30.), 1:1 Pirmin Vincon (33.), 1:2 Zafer Ay (45.), 1:3 Kerim Uludag (52.), 1:4 Pirmin Vincon (57.), 1:5 Luca Kienle (58.), 1:6 (65. Eigentor), 1:7 Marvin Martello (80.)
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SV Reute – FV Molpertshaus 1:5
Schiedsrichter: Gianluca Ardemani - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Jonas Vonier (30.), 1:1 Maurice Epple (42.), 1:2 Andreas Brändle (74.), 1:3 Andreas Brändle (81.), 1:4 Simon Kling (85.), 1:5 Stefan Brändle (87.)
FV Rot-Weiß Weiler II – TSV Wohmbrechts 0:3
Tore: 0:1 Timo Brandstätter (20.), 0:2 Timo Brandstätter (27.), 0:3 Semih Limberger (54.)
FV Bad Waldsee – TSV Berg II 4:1
Tore: 1:0 Henry Wiest (10.), 2:0 Lars Stöckler (17.), 3:1 Pascal Stokic (42.), 4:1 Lars Stöckler (65.)
FV Waldburg II – SG Argental/ Tannau II 5:1
Tore: 1:0 Jakob Krämer (35.), 1:1 Marvin Folz (40.), 5:1 Luca Bertl (85.)
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen II – TSV Oberreitnau II 3:2
Tore: 2:1 (47. Eigentor), 3:2 Samuel Nell (90.)
Besondere Vorkommnisse: Ermis Rama (TSV Oberreitnau II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (94.).
FC Götzis (Österreich) – TSG Ailingen 5:3
Tore: 1:1 Dean Fiegle, 4:2 Timo Peters, 4:3 Rafael Geigges
FV Waldburg – SG Argental/Tannau 5:3
Schiedsrichter: Gökhan Koz (Mittelbuch)
Tore: 1:0 Marius Müller (3.), 1:1 Marius Späth (17.), 1:2 Justin Schmid (35.), 2:2 Stefan Padberg (45.+1), 2:3 Matthias Joos (53.), 3:3 Leander Egle (87.), 4:3 Noel Müller (90.), 5:3 Marius Müller (90.+3 Foulelfmeter)
SG TSV Bodnegg / Grünkraut – SG HAN II 1:2
Schiedsrichter: Andreas Staiger (SV Haisterkirch )
Tore: 0:1 Nico Pfersich (34.), 0:2 Nico Pfersich (49.), 1:2 Philipp Roessler (84.)
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – TSV Oberreitnau 2:4
Schiedsrichter: Dogan Pehlivan
Tore: 0:1 Fabian Ludwig (20.), 1:1 Jonas Netzer (35.), 1:2 Thomas Weidlich (63.), 1:3 Dario Jovic (67.), 1:4 Luca Bonvissuto (72.), 2:4 Manuel Ganser (90.)
SV Ellwangen II – SV Arnach II 0:3
SV Horgenzell – VfL Brochenzell II 3:2
Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Manuel Maier (18.), 1:1 Jonas Burkhart (20.), 2:1 Sam Balling (35.), 3:1 Sam Balling (44.), 3:2 Jannis Hirscher (89.)
SV Ankenreute – SG HAN 3:3
Schiedsrichter: Dieter Schorer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Daniel Deinhart (24.), 2:0 Robin Braun (28.), 3:0 Patrick Sonntag (41.), 3:1 Laurin Dunst (54.), 3:2 Michael Geser (60. Foulelfmeter), 3:3 Nils Alfert (65.)
Besondere Vorkommnisse: Christos Dorn (SV Ankenreute) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (39.).
SC Pfullendorf – FC Blaubeuren 3:2
Tore: 2:0 Heiko Behr (54. Foulelfmeter), 3:0 (78.), 3:1 Kyrylo Yermoshenko (81.), 3:2 Szymon Gołuch (86.)
TSV Buchenberg – SV Eglofs 2:3
Schiedsrichter: Helmut Reichert
Tore: 0:1 Steffen Kimpfler (15.), 0:2 Pascal Rasch (34.), 1:2 (42.), 1:3 Pascal Rasch (45.+4), 2:3 Philipp Zech (76.)
SV Ellwangen – SV Arnach 3:7
Tore: 0:1 Leo Feirle (6.), 0:2 Simon Wirth (15.), 1:2 Felix Paulus (17.), 2:2 Max Willburger (28.), 3:2 Andreas Paulus (44.), 3:3 Linus Erne (58.), 3:4 Matheo Erne (68. Foulelfmeter), 3:5 Matheo Erne (79.), 3:6 Linus Erne (83.), 3:7 Ben Astfalk (87.)