Bezirk Alb: Mössingen 6:0, Wurmlingen dreht 0:3, Engstingen stark

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Würtingen – SV Lautertal 2017 1:0
Ein enges Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein kampfbetontes Duell mit wenigen klaren Chancen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Würtingen den Druck – mit Erfolg: Nils Brändle traf in der 68. Minute zur Führung. In der Schlussphase warf Lautertal noch einmal alles nach vorne, doch die Heimelf verteidigte entschlossen und brachte das 1:0 über die Zeit.
FC Sonnenbühl – TuS Metzingen II 2:2
Ein abwechslungsreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Sonnenbühl startete perfekt: Nick Biesinger traf bereits nach einer Minute zur frühen Führung. Doch Metzingen drehte die Partie noch vor der Pause – Mert Dökmen traf doppelt (27., 35.) und brachte die Gäste in Front. Nach dem Seitenwechsel drängte Sonnenbühl auf den Ausgleich, der schließlich durch Silvan Hummel (80.) per Foulelfmeter gelang. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, doch es blieb beim 2:2.
SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – FC Engstingen 1:5
Vor 100 Zuschauern begann die Partie furios: Jakob Häbe brachte die SG bereits in der 3. Minute in Führung. Doch Engstingen reagierte schnell und übernahm die Kontrolle. Bennet Werz (15.) und Mika Gloz (20.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Gloz (49.), ehe Lauritz Vöhringer per Foulelfmeter (65.) und erneut Werz (85.) das Ergebnis ausbauten. Engstingen zeigte sich in allen Mannschaftsteilen effektiv und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.
SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Bremelau 1:3
Die SG Steinhilben/Trochtelfingen begann stark und ging in der 22. Minute durch Simon Uhland in Führung. Nach der Pause übernahm Bremelau zunehmend die Initiative: Jannik Lehner glich in der 57. Minute aus. Kurz darauf schwächte sich die Heimelf durch eine Gelb-Rote Karte für Moritz Widmann (60.) selbst, und das nutzten die Gäste eiskalt. Nico Baier (69.) brachte Bremelau erstmals in Front, ehe Lehner (75.) mit seinem zweiten Treffer den Sieg sicherte.
TSV Holzelfingen – TSV Wittlingen 2:1
Holzelfingen erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 1. Minute traf Simeon Haupt zur Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wittlingen drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch in der 84. Minute erhöhte Lukas Gauß auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Esso Hashral (89.) kam zu spät. Holzelfingen zeigte über 90 Minuten eine engagierte Leistung und brachte den Vorsprung ins Ziel.
TSG Münsingen – FV Bad Urach 0:2
In einem taktisch geprägten Spiel setzte sich der FV Bad Urach durch. Faruk Keskin brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Münsingen versuchte, nach dem Rückstand Druck aufzubauen, kam aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. In der Nachspielzeit sorgte Rinor Cyqalla (90.+3) mit einem Konter für die Entscheidung. Bad Urach überzeugte durch Effizienz und sicherte sich den Auswärtserfolg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A2:
VfL Pfullingen III – GSV Hellas Reutlingen 3:0
Der VfL Pfullingen III zeigte eine konzentrierte Vorstellung und setzte sich klar durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Paul David Jatta die Gastgeber kurz vor der Pause (40.) in Führung. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Patrick Weiland (49.) auf 2:0 und verschaffte seinem Team damit Sicherheit. Jaime Piechatzek sorgte in der 64. Minute für den Endstand. Pfullingen kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken und ließ defensiv kaum etwas zu.
Anadolu SV Reutlingen – TSV Mähringen 2:1
Anadolu legte einen furiosen Start hin. Bereits in der 6. Minute traf Semih Özdemir zur Führung, Onur Seyhan (20.) legte nur wenig später nach. Mähringen kam nach der Pause besser ins Spiel und verkürzte durch Muhammet Talha Güney (71.) auf 2:1. In einer spannenden Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Anadolu verteidigte mit großem Einsatz und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
SV Wannweil – TuS Metzingen 1:4
TuS Metzingen zeigte sich in Wannweil treffsicher und legte schon vor der Pause den Grundstein zum Erfolg. Serhan Sahin (37.) und Behar Kolukaj (39.) trafen innerhalb weniger Minuten, ehe Michael Paradzikovic kurz vor der Pause (45.) per Foulelfmeter auf 0:3 stellte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Egzan Fejzulai (58.) auf 0:4. In der Schlussphase erzielte Kaan Görkem Genis (88.) noch den Ehrentreffer für Wannweil. Metzingen überzeugte mit effizientem Offensivspiel und ruhiger Kontrolle.
TSV Oferdingen – Young Boys Reutlingen U23 II 5:3
Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen bekamen die Zuschauer in Oferdingen geboten. Arif Abdullah brachte die Young Boys früh (10.) in Führung, doch Oferdingen drehte die Partie noch vor der Pause: Kotaiba Mawardi (35.) und Marcel Ziegler (38.) sorgten für das 2:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jannik Fischer (47.), ehe Sebastiano Alecci (68.) das 4:1 erzielte. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Eimen Zalloumi verkürzte mit einem Doppelpack (80., 88.) auf 4:3. In der Schlussminute machte Alecci (90.) mit seinem zweiten Treffer alles klar. Ein temporeiches Spiel mit vielen Toren und Emotionen.
TSV Eningen – TSV Betzingen 3:4
Ein intensives Duell mit offenem Schlagabtausch sahen die 120 Zuschauer in Eningen. Kevin Spallek brachte Betzingen in der 18. Minute in Führung, ehe Joschua Hummel (30.) ausglich. Nach dem Wechsel legte Spallek erneut vor (52.), und Matheus Passolt erhöhte (63.) auf 1:3. Doch Eningen kämpfte sich zurück: Michael Reiff (70.) und Maxim Mazourov (76.) stellten auf 3:3. In der Schlussphase sorgte Passolt (85.) mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Eine packende Partie, in der beide Mannschaften bis zuletzt alles gaben.
TSV Sondelfingen – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 2:1
Sondelfingen erwischte den besseren Start und ging nach 25 Minuten durch Lukas Krutsch in Führung. Nur fünf Minuten später unterlief den Gästen ein Eigentor von Justus Hofmann (30.), das das 2:0 bedeutete. Kirchentellinsfurt/Kusterdingen kam erst spät heran: Wolfram Deuscher traf in der 79. Minute per Foulelfmeter. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim 2:1-Heimerfolg, den die Gastgeber mit großem Einsatz über die Ziellinie brachten.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A3:
SV Wendelsheim – FC Rottenburg II 1:2
Wendelsheim erwischte den besseren Start und ging bereits in der 7. Minute durch Manuel Brunnenmiller in Führung. Danach entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Rottenburg drängte nach der Pause immer stärker und wurde belohnt: Marcel Epple glich in der 71. Minute aus und drehte die Partie nur sieben Minuten später (78.) mit seinem zweiten Treffer. Wendelsheim versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.
Sportfreunde Dußlingen – SG Poltringen/Pfäffingen 3:1
Ein intensives Spiel mit vielen Emotionen. Schon in der 3. Minute brachte Mario Lukic die Sportfreunde in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Niklas Kaupp (56.) für die Gäste aus. Dußlingen blieb jedoch gefährlich – erneut Lukic (74.) traf zur erneuten Führung. Kurz darauf musste Jan Breuning (77.) mit Rot vom Platz, eine harte Entscheidung. Trotz Unterzahl erzielte Patrick Hähl in der Nachspielzeit (90.) den Treffer zum 3:1-Endstand. Dußlingen kämpfte sich mit großer Leidenschaft zum Sieg.
SG Mössingen/Belsen – TSV Ofterdingen II 6:0
Ein Torfestival sahen die Zuschauer in Mössingen. Khalil Mansour traf doppelt (23., 25.), ehe Sertan Seferoglu (28.) und Mansur Yildiz (44.) noch vor der Pause nachlegten. Auch im zweiten Durchgang blieb die SG spielbestimmend: Seferoglu (59.) und erneut Yildiz (68.) erhöhten auf 6:0. Mössingen/Belsen zeigte sich über 90 Minuten in Spiellaune und nutzte fast jede Chance eiskalt aus.
SV Neustetten – TV Derendingen II 4:0
Neustetten dominierte von Beginn an. Alexander Maurer eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, Marc Zeitter (30.) legte nach. Nach der Pause entschied Bastian Schimpf die Partie mit einem Doppelschlag (53., 56.) endgültig. Der SV kontrollierte das Spiel über weite Strecken und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung.
SG Kiebingen/Bühl – VfB Bodelshausen 6:0
Die SG Kiebingen/Bühl zeigte sich vor 100 Zuschauern in Topform. Luca Bäurle traf früh (5.), Tobias Haug (23.) und Nico Gugel (40.) bauten die Führung aus. Direkt nach der Pause traf erneut Haug (46.), ehe Michael Assenheimer mit einem Doppelpack (54., 64.) den Endstand herstellte. Die Gastgeber spielten mit Tempo, Zielstrebigkeit und einer beeindruckenden Abschlussstärke.
SG Bieringen/Frankenhausen/Schwalldorf/Oberschmeien – TSV Hagelloch 2:2
Die SG führte lange, nachdem Marius Ulmer in der 21. Minute das 1:0 erzielt hatte. In einer spannenden Schlussphase drehte sich das Spiel beinahe komplett: Bastian Fischer (83.) und Severin Fritz (87.) trafen kurz vor Schluss für Hagelloch. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen – Nicolas Zettel sorgte in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) für den viel umjubelten Ausgleich. Ein packendes Spiel mit späten Toren auf beiden Seiten.
TSV Dettingen/Rottenburg – SV Hirrlingen 1:0
In einem umkämpften Derby neutralisierten sich beide Teams lange Zeit. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Patrick Vollmer traf in der 84. Minute für Dettingen. Hirrlingen versuchte noch einmal Druck aufzubauen, fand aber keinen Weg mehr durch die kompakte Defensive der Hausherren.
TSV Lustnau – SV Wurmlingen 3:4
Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Lustnau startete furios: Bekai Jagne traf doppelt (9., 16.), und Tom Rinderknecht erhöhte (27.) auf 3:0. Doch dann kam Wurmlingen zurück: Jonas Neu verkürzte per Foulelfmeter (32.), Daniel Schmieder (52.) brachte sein Team endgültig ins Spiel. In einer mitreißenden Schlussphase glich Benjamin Haug (80.) aus, ehe Marc Amann in der Nachspielzeit (90.+4) den späten Siegtreffer erzielte. Ein mitreißendes Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
