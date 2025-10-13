Bezirk Alb: Mössingen 6:0, Wurmlingen dreht 0:3, Engstingen stark

SV Würtingen – SV Lautertal 2017 1:0

Ein enges Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken ein kampfbetontes Duell mit wenigen klaren Chancen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Würtingen den Druck – mit Erfolg: Nils Brändle traf in der 68. Minute zur Führung. In der Schlussphase warf Lautertal noch einmal alles nach vorne, doch die Heimelf verteidigte entschlossen und brachte das 1:0 über die Zeit.

FC Sonnenbühl – TuS Metzingen II 2:2

Ein abwechslungsreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Sonnenbühl startete perfekt: Nick Biesinger traf bereits nach einer Minute zur frühen Führung. Doch Metzingen drehte die Partie noch vor der Pause – Mert Dökmen traf doppelt (27., 35.) und brachte die Gäste in Front. Nach dem Seitenwechsel drängte Sonnenbühl auf den Ausgleich, der schließlich durch Silvan Hummel (80.) per Foulelfmeter gelang. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Chancen, doch es blieb beim 2:2.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – FC Engstingen 1:5

Vor 100 Zuschauern begann die Partie furios: Jakob Häbe brachte die SG bereits in der 3. Minute in Führung. Doch Engstingen reagierte schnell und übernahm die Kontrolle. Bennet Werz (15.) und Mika Gloz (20.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Gloz (49.), ehe Lauritz Vöhringer per Foulelfmeter (65.) und erneut Werz (85.) das Ergebnis ausbauten. Engstingen zeigte sich in allen Mannschaftsteilen effektiv und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – SV Bremelau 1:3

Die SG Steinhilben/Trochtelfingen begann stark und ging in der 22. Minute durch Simon Uhland in Führung. Nach der Pause übernahm Bremelau zunehmend die Initiative: Jannik Lehner glich in der 57. Minute aus. Kurz darauf schwächte sich die Heimelf durch eine Gelb-Rote Karte für Moritz Widmann (60.) selbst, und das nutzten die Gäste eiskalt. Nico Baier (69.) brachte Bremelau erstmals in Front, ehe Lehner (75.) mit seinem zweiten Treffer den Sieg sicherte.

TSV Holzelfingen – TSV Wittlingen 2:1

Holzelfingen erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 1. Minute traf Simeon Haupt zur Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wittlingen drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch in der 84. Minute erhöhte Lukas Gauß auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Esso Hashral (89.) kam zu spät. Holzelfingen zeigte über 90 Minuten eine engagierte Leistung und brachte den Vorsprung ins Ziel.

TSG Münsingen – FV Bad Urach 0:2

In einem taktisch geprägten Spiel setzte sich der FV Bad Urach durch. Faruk Keskin brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Münsingen versuchte, nach dem Rückstand Druck aufzubauen, kam aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. In der Nachspielzeit sorgte Rinor Cyqalla (90.+3) mit einem Konter für die Entscheidung. Bad Urach überzeugte durch Effizienz und sicherte sich den Auswärtserfolg.