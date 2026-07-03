Bezirk Alb: Einteilung der Bezirksliga, Kreisliga A und B steht fest

– Foto: FuPa-Grafik

Die Einteilungen der Bezirksliga sowie der Staffeln der Kreisliga A und B im Fußballbezirk Alb stehen fest und sind bei FuPa online. Zudem hat sich der Veranstaltungsort für den Bezirksstaffeltag geändert. Dieser findet nun am 17. Juli in Upfingen im Sportheim statt.