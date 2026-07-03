Bezirk Alb: Einteilung der Bezirksliga, Kreisliga A und B steht fest

Die Einteilungen der Bezirksliga sowie der Staffeln der Kreisliga A und B im Fußballbezirk Alb stehen fest und sind bei FuPa online. Zudem hat sich der Veranstaltungsort für den Bezirksstaffeltag geändert. Dieser findet nun am 17. Juli in Upfingen im Sportheim statt.
Bezirksliga Alb
1. TSG Tübingen II
2. VfL Pfullingen II
3. SV 03 Tübingen
4. SV Walddorf
5. TSV Ofterdingen
6. TSV Gomaringen
7. SG Reutlingen
8. SV Pfrondorf
9. TSG Upfingen
10. SGM Altingen/Entringen
11. TSV Genkingen
12. TSV Hirschau
13. TSV Sickenhausen
14. TSV Holzelfingen (Auf)
15. TSV Sondelfingen (Auf)
16. SV Neustetten (Auf)
17. SSC Tübingen (Ab)
Kreisliga A1 Alb
1. SV Zainingen
2. TuS Metzingen II
3. FC Engstingen
4. FV Bad Urach
5. SV Auingen
6. SGM Bremelau/Granheim
7. SV Hülben
8. TSV Wittlingen
9. SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten
10. SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten
11. FC Sonnenbühl
12. SV Lautertal 2017
13. TG Gönningen
14. SGM Dettingen/Glems II
15. Sportfreunde Donnstetten
Kreisliga A2 Alb
1. Young Boys Reutlingen II
2. TuS Metzingen
3. SV Walddorf II
4. SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen
5. TSV Eningen/Achalm
6. GSV Hellas Reutlingen
7. SV Wannweil
8. SV Degerschlacht
9. Anadolu SV Reutlingen
10. TSV Betzingen
11. TSV Mähringen
12. TSV Oferdingen
13. SSV Rübgarten
14. TSG Reutlingen
15. SV Croatia Reutlingen II
Kreisliga A3 Alb
1. TV Derendingen
2. SG Mössingen/Belsen
3. FC Rottenburg II
4. SV Wurmlingen
5. TSV Dettingen/Rottenburg
6. SG Poltringen/Pfäffingen
7. SV Hirrlingen
8. SV Wendelsheim
9. SG Kiebingen/Bühl
10. TSV Lustnau
11. VfB Bodelshausen
12. Sportfreunde Dußlingen
13. SGM Hagelloch/Unterjesingen
14. SV Weiler 1958
15. SV Nehren II
Kreisliga B1 Alb
1. SG Steinhilben / Trochtelf.
2. TSG Münsingen
3. Sportfreunde Donnstetten II
4. FV Bad Urach II
5. SV Hülben II
6. SV Würtingen II
7. SV Zainingen II
8. TSG Upfingen II
9. SGM Mehrstetten I/Auingen II
10. SGM Hengen/Seeburg
11. FC Lichtenstein II
12. TSV Böhringen
13. FC Sonnenbühl III
Kreisliga B2 Alb
1. SV Würtingen
2. FC Lichtenstein
3. SG Zwiefalten / TSV Hayingen / TSV Pfronst. II
4. FC Engstingen II
5. TSV Genkingen II
6. TSV Holzelfingen II
7. SG Steinhilben / Trochtelf. II
8. FC Dottingen-Rietheim
9. SG Ödenwaldst. / Oberstetten II
10. SV Apfelstetten
11. SG Kohlstetten / SV Gächingen
12. FC Sonnenbühl II
13. SV Lautertal 2017 II
14. FC Alb Kickers St. Johann
Kreisliga B3 Alb
1. FC Neuhausen 80
2. FC Mittelstadt II
3. SG Reutlingen II
4. SV Ohmenhausen
5. TSV Sickenhausen II
6. SV Sveti Sava Reutlingen
7. SF 02 Reutlingen
8. TSV Sondelfingen II
9. FC Reutlingen
10. SV Rommelsbach
11. TSV Betzingen II
12. TSG Reutlingen II
13. Reutlinger Kickers
14. TG Gönningen II
Kreisliga B4 Alb
1. BFC Pfullingen
2. TSV Altenburg
3. TSV Oferdingen II
4. SV Gniebel
5. SSV Rübgarten II
6. FC Mittelstadt
7. TSV Eningen/u.A. II
8. SV Degerschlacht II
9. SG Pliezhausen / TSV Riederi.
10. TB Metzingen
11. SKV Eningen/u.A.
12. SF 02 Reutlingen II
13. SV Wannweil II
14. SSV Reutlingen II
Kreisliga B5 Alb
1. TV Derendingen II
2. SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau
3. SV 03 Tübingen II
4. SG Poltringen/Pfäffingen II
5. SSC Tübingen II
6. SGM Hirschau/Wurmlingen II
7. SGM Kiebingen/Bühl II
8. TSV Lustnau II
9. SV Hailfingen
10. SGM Entringen/Altingen II
11. SGM Talheim/Öschingen II
12. SG Dettenhausen/Pfrondorf II
13. TSV Mähringen II
Kreisliga B6 Alb
1. TSV Ofterdingen II
2. TV Derendingen III
3. SG Mössingen/Belsen II
4. SG Kirchentell./Kusterdingen II
5. TSV Gomaringen II
6. SV Oberndorf 1924
7. SGM Altingen/Entringen III
8. SGM Talheim/Öschingen
9. VfB Bodelshausen II
10. Sportfreunde Dußlingen II
11. SGM Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau/We II
12. SV Neustetten II
13. SG Hagelloch/Unterjesingen/Wendelsheim II