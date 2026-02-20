Bezirk Alb: Die Wintertransfers in den Kreisligen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Alb gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.

FC Sonnenbühl

Trainer: Jonathan Knehr

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FV Bad Urach

Trainer: Hadi Omeirat, Mustafa Bolzem

Zugänge: Turgay Yazici (Anadolu SV Reutlingen), Mustafa Bolzem (Anadolu SV Reutlingen), Tarik Mollahüseyinoglu (SV Zainingen)

Abgänge: keine





SV AuingenTrainer: Stephan MaierZugänge: Dennis Bauer (SV Würtingen), Drenison Hajzeraj (TSG Münsingen)Abgänge: keineSV BremelauTrainer: Jonathan Knehr, Jannik LehnerZugänge: keineAbgänge: keineSV HülbenTrainer: Ralf LuikZugänge: keineAbgänge: keineSV Lautertal 2017Trainer: Andreas Vogel, Pascal MaierZugänge: keineAbgänge: keineSV WürtingenTrainer:Zugänge: keineAbgänge: Dennis Bauer (SV Auingen)TSG MünsingenTrainer: Armin SchradeZugänge: keineAbgänge: Drenison Hajzeraj (SV Auingen)SG TSV Hayingen / Zwiefalten / TSV Pfronst.Trainer: Mario HeinzelmannZugänge: keineAbgänge: keineTSV HolzelfingenTrainer: Sven BahnmüllerZugänge: keineAbgänge: keineSG SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten / Ödenwaldst.Trainer: Ralf TressZugänge: keineAbgänge: keineSG Steinhilben / Trochtelf.Trainer:Zugänge: keineAbgänge: keineTSV WittlingenTrainer: Moritz KrohmerZugänge: keineAbgänge: keineTuS Metzingen IITrainer: Giuseppe Salvatore PirracchioZugänge: keineAbgänge: keine

---

Kreisliga A2 Alb

Anadolu SV Reutlingen

Trainer: Muhammer Musturuk

Zugänge: Sefa Ates (TSV Mähringen), Himmet Hisil (TuS Metzingen)

Abgänge: Angelo Patri (Unbekannt), Pascal Schulz (Unbekannt), Orhan Demir (SV Croatia Reutlingen II), Turgay Yazici (FV Bad Urach), Mustafa Bolzem (FV Bad Urach), Mustafa Oldac (Unbekannt), Atakan Özpinar (Türk. SV Herrenberg), Melih Erborazan (Türk. SV Herrenberg), Mustafa Oldac (TSV Sondelfingen), Pascal Schulz (TSV Pliezhausen), Angelo Patri (TSG Reutlingen), Ismail Tunc (TSV Eningen/u.A. II)



GSV Hellas Reutlingen

Trainer: Panagiotis Mettas

Zugänge: Georgios Chatzimalousis (), Kristi Dushi (SV Bonlanden II), Andrea Gervasi (Reaktiviert), Dimitrios Liahas (Reaktiviert), Michail Tsipos (TSV Neckartailfingen), Dimitrios Petridis (TSV Sondelfingen)

Abgänge: Panagiotis Nakos (Rücktritt), Andrea Gervasi (GSV Hellas Reutlingen), Dimitrios Liahas (GSV Hellas Reutlingen), Athanasios Molas (Pausiert), Anastasios Kampouridis (Pausiert)



SV Degerschlacht

Trainer: Heiko Lichtenberger

Zugänge: Lauro Kienle (TSV Betzingen)

Abgänge: keine



SV Walddorf II

Trainer: Fabian Schramm, Julian Wohlfarth

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wannweil

Trainer: Ridvan Kaya

Zugänge: keine

Abgänge: Gabriel Lovrenovic (SV Croatia Reutlingen II)



SG Kirchentell. / Kusterdingen

Trainer: Alexander Sulzberger

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Betzingen

Trainer: Kevin Binder

Zugänge: Johannes Haile (TSG Esslingen II)

Abgänge: Lauro Kienle (SV Degerschlacht)



TSV Eningen/u.A.

Trainer: Miguel da Silva

Zugänge: Can Sahin (TSV Eningen/u.A.), David de Sousa Machado (TSV Eningen/u.A.), David Mayer ()

Abgänge: Lucas Reudelsterz (FC Lichtenstein)



TSV Mähringen

Trainer: Uli Ruoff

Zugänge: Max Le Conte Des Floris ()

Abgänge: Hakan Güney (Türk. SV Herrenberg), Dominik Poddig (Ziel unbekannt), Dominik Poddig (TSV Dettingen/Rottenburg), Sefa Ates (Anadolu SV Reutlingen)



TSV Oferdingen

Trainer: Andreas Hintke, Matthias Kunst

Zugänge: keine

Abgänge: Radowan Shekh Mohamad (TSV Betzingen U23 III)



TSV Sondelfingen

Trainer: Philipp Staneker

Zugänge: Leon Karim Tavakol (SpVgg Kranichfeld 1861), Mustafa Oldac (Anadolu SV Reutlingen)

Abgänge: Dimitrios Petridis (GSV Hellas Reutlingen), Maximilian Kreuziger (SG Reutlingen II)



TuS Metzingen

Trainer: Zizino Teixeira-Rebelo

Zugänge: Bledor Duraku (1. FC Frickenhausen)

Abgänge: Himmet Hisil (Anadolu SV Reutlingen)



VfL Pfullingen III

Trainer: Kevin Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Nazmi Akyildiz (FC Engstingen)



Young Boys Reutlingen U23 II

Trainer: Erol Tatlici

Zugänge: Zaheer Ahmed Zubair (TSG Reutlingen II)

Abgänge: keine

---

Kreisliga A3 Alb

FC Rottenburg II

Trainer: Enzo Fortuna

Zugänge: Kevin Proschin (SSC Tübingen)

Abgänge: keine



Sportfreunde Dußlingen

Trainer: Mario Lukic

Zugänge: Mithat Kök (Sportfreunde Dußlingen II)

Abgänge: keine



SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau

Trainer: Simon Waldenmaier, Jochen Krauß

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Mössingen/Belsen / TV Belsen

Trainer: Stefan Mader

Zugänge: keine

Abgänge: Jakob Meister (TSV Alemannia Freiburg-Zähringen II)



SV Hirrlingen

Trainer: Markus Leuthe, Dennis Söll

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Neustetten

Trainer: Rafael Rees

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Poltringen/Pfäffingen / Pfäffingen

Trainer: Jörg Eyth, Fabian Grammer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wendelsheim

Trainer: Robin Geiger, Kai Belser

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wurmlingen

Trainer: André Haug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Dettingen/Rottenburg

Trainer: Alexander Schreiner, Patrik Bölzle

Zugänge: Dominik Poddig (TSV Mähringen)

Abgänge: keine



SG TSV Hagelloch / Unterjesinge

Trainer: Timo Drescher

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Kiebingen/Bühl / SV Bühl

Trainer: Jochen Krauß, Alexander Koch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Lustnau

Trainer: Sammy Egetemair

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Ofterdingen II

Trainer: Marko Filipovic

Zugänge: Jonas Walker (TSV Ofterdingen)

Abgänge: Mehmet Sahan (TSV Gomaringen II)



TV Derendingen II

Trainer: Manuel Räthel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB Bodelshausen

Trainer: Jasmin Dubinovic, Esad Huskic

Zugänge: keine

Abgänge: Tom Ruoff (SpVgg Renningen II)