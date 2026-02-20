Bezirk Alb: Die Wintertransfers in den Kreisligen

In den drei A-Ligen im Fußballbezirk Alb gibt es in der Winterpause wieder einige spannende Transfers. FuPa wirft daher den Blick auf alle Wechsel.
FC Engstingen
Trainer: Bernd Hirschle
Zugänge: Nazmi Akyildiz (VfL Pfullingen III)
Abgänge: keine
FC Lichtenstein
Trainer: Andreas Zwickl
Zugänge: Lucas Reudelsterz (TSV Eningen/u.A.)
Abgänge: keine
---
Anadolu SV Reutlingen
Trainer: Muhammer Musturuk
Zugänge: Sefa Ates (TSV Mähringen), Himmet Hisil (TuS Metzingen)
Abgänge: Angelo Patri (Unbekannt), Pascal Schulz (Unbekannt), Orhan Demir (SV Croatia Reutlingen II), Turgay Yazici (FV Bad Urach), Mustafa Bolzem (FV Bad Urach), Mustafa Oldac (Unbekannt), Atakan Özpinar (Türk. SV Herrenberg), Melih Erborazan (Türk. SV Herrenberg), Mustafa Oldac (TSV Sondelfingen), Pascal Schulz (TSV Pliezhausen), Angelo Patri (TSG Reutlingen), Ismail Tunc (TSV Eningen/u.A. II)
GSV Hellas Reutlingen
Trainer: Panagiotis Mettas
Zugänge: Georgios Chatzimalousis (), Kristi Dushi (SV Bonlanden II), Andrea Gervasi (Reaktiviert), Dimitrios Liahas (Reaktiviert), Michail Tsipos (TSV Neckartailfingen), Dimitrios Petridis (TSV Sondelfingen)
Abgänge: Panagiotis Nakos (Rücktritt), Andrea Gervasi (GSV Hellas Reutlingen), Dimitrios Liahas (GSV Hellas Reutlingen), Athanasios Molas (Pausiert), Anastasios Kampouridis (Pausiert)
SV Degerschlacht
Trainer: Heiko Lichtenberger
Zugänge: Lauro Kienle (TSV Betzingen)
Abgänge: keine
SV Walddorf II
Trainer: Fabian Schramm, Julian Wohlfarth
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wannweil
Trainer: Ridvan Kaya
Zugänge: keine
Abgänge: Gabriel Lovrenovic (SV Croatia Reutlingen II)
SG Kirchentell. / Kusterdingen
Trainer: Alexander Sulzberger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Betzingen
Trainer: Kevin Binder
Zugänge: Johannes Haile (TSG Esslingen II)
Abgänge: Lauro Kienle (SV Degerschlacht)
TSV Eningen/u.A.
Trainer: Miguel da Silva
Zugänge: Can Sahin (TSV Eningen/u.A.), David de Sousa Machado (TSV Eningen/u.A.), David Mayer ()
Abgänge: Lucas Reudelsterz (FC Lichtenstein)
TSV Mähringen
Trainer: Uli Ruoff
Zugänge: Max Le Conte Des Floris ()
Abgänge: Hakan Güney (Türk. SV Herrenberg), Dominik Poddig (Ziel unbekannt), Dominik Poddig (TSV Dettingen/Rottenburg), Sefa Ates (Anadolu SV Reutlingen)
TSV Oferdingen
Trainer: Andreas Hintke, Matthias Kunst
Zugänge: keine
Abgänge: Radowan Shekh Mohamad (TSV Betzingen U23 III)
TSV Sondelfingen
Trainer: Philipp Staneker
Zugänge: Leon Karim Tavakol (SpVgg Kranichfeld 1861), Mustafa Oldac (Anadolu SV Reutlingen)
Abgänge: Dimitrios Petridis (GSV Hellas Reutlingen), Maximilian Kreuziger (SG Reutlingen II)
TuS Metzingen
Trainer: Zizino Teixeira-Rebelo
Zugänge: Bledor Duraku (1. FC Frickenhausen)
Abgänge: Himmet Hisil (Anadolu SV Reutlingen)
VfL Pfullingen III
Trainer: Kevin Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Nazmi Akyildiz (FC Engstingen)
Young Boys Reutlingen U23 II
Trainer: Erol Tatlici
Zugänge: Zaheer Ahmed Zubair (TSG Reutlingen II)
Abgänge: keine
---
FC Rottenburg II
Trainer: Enzo Fortuna
Zugänge: Kevin Proschin (SSC Tübingen)
Abgänge: keine
Sportfreunde Dußlingen
Trainer: Mario Lukic
Zugänge: Mithat Kök (Sportfreunde Dußlingen II)
Abgänge: keine
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau
Trainer: Simon Waldenmaier, Jochen Krauß
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Mössingen/Belsen / TV Belsen
Trainer: Stefan Mader
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Meister (TSV Alemannia Freiburg-Zähringen II)
SV Hirrlingen
Trainer: Markus Leuthe, Dennis Söll
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Neustetten
Trainer: Rafael Rees
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Poltringen/Pfäffingen / Pfäffingen
Trainer: Jörg Eyth, Fabian Grammer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wendelsheim
Trainer: Robin Geiger, Kai Belser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wurmlingen
Trainer: André Haug
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Dettingen/Rottenburg
Trainer: Alexander Schreiner, Patrik Bölzle
Zugänge: Dominik Poddig (TSV Mähringen)
Abgänge: keine
SG TSV Hagelloch / Unterjesinge
Trainer: Timo Drescher
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Kiebingen/Bühl / SV Bühl
Trainer: Jochen Krauß, Alexander Koch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Lustnau
Trainer: Sammy Egetemair
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Ofterdingen II
Trainer: Marko Filipovic
Zugänge: Jonas Walker (TSV Ofterdingen)
Abgänge: Mehmet Sahan (TSV Gomaringen II)
TV Derendingen II
Trainer: Manuel Räthel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Bodelshausen
Trainer: Jasmin Dubinovic, Esad Huskic
Zugänge: keine
Abgänge: Tom Ruoff (SpVgg Renningen II)