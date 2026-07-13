Bezirk Alb: Alle Testspiele vom Wochenende

Die Mannschaften aus der Region sind in den Testspielen wieder aktiv. FuPa wirft daher den Blick auf die Duelle vom Wochenende.
SV Nehren – TSV Hirschau 3:2
FV Bad Urach II – SV Sveti Sava Reutlingen 4:1
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SSV Rübgarten – TSV Wittlingen 5:3
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dominik Grauer (6.), 1:1 (15. Eigentor), 1:2 Dejan Vidakovic (20.), 2:2 Dominik Grauer (28. Foulelfmeter), 3:2 Justin Noah Giorgis (30.), 3:3 David Baisch (46.), 4:3 Dominik Grauer (60.), 5:3 Justin Noah Giorgis (72.)
FV Spfr Neuhausen – SGM Dettingen/Glems 4:3
FV Illertissen – Young Boys Reutlingen 6:1
Tore: 1:0 Shaban Veselaj (13.), 1:1 Luca Lennerth (28.), 2:1 Elidon Qenaj (31.), 3:1 Shaban Veselaj (56.), 4:1 Eduard Heckmann (72.), 5:1 Jan-Luca Fink (77.), 6:1 Daniel Hausmann (90.+3)
TSG Münsingen – KSC Ehingen (Donau) 3:2
SG Reutlingen – TSV Heusenstamm 4:2
Türkischer FC Köngen – TSG Reutlingen II 4:3
Tore: 1:0 Münir Tekbas (22.), 2:0 Münir Tekbas (36.), 3:0 Omar Srour (41.), 4:3 Omar Srour (84.)
TuS Metzingen – AC Catania Kirchheim 2:5
Tore: 0:1 Christian Giacobbe (15.), 1:1 (29.), 1:2 Manuel Renz (39.), 1:3 Manuel Renz (44. Foulelfmeter), 2:3 (58.), 2:4 Manuel Renz (74.), 2:5 Agron Gashi (84.)
TSV Böhringen 1919 – TB Metzingen 0:4
Schiedsrichter: Johann Sailer
Tore: keine Tore
SV Neustetten – SV Gültlingen 1:2
SW Donau – VfL Pfullingen 1:1
Schiedsrichter: Sebastian Huber
Tore: 0:1 Lukas Klemenz (39.), 1:1 Ferhat Kavgaci (43.)
TSV Sondelfingen – SV Zainingen 0:3
Schiedsrichter: Ömer Demirhan - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Marco Laasch (7.), 0:2 Simon Hanle (53.), 0:3 Erwin Burkhardt (74.)
SGM Talheim/Öschingen – TSV Holzelfingen 1:6
VfL Hochdorf – TSG Reutlingen 1:3
Tore: 0:1 Imil Zamilov (47.), 1:1 Marvin von Riesen (49.), 1:2 Lukas Mayer (75.), 1:3 Stefan Sandev (89.)
SGM Bösingen II/Beffendorf II – TSV Ofterdingen 1:2
Schiedsrichter: Georg Haas - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Beyerle (71.), 0:2 Jannik Renz (76.), 1:2 Jonathan Lehmann (89.)
TuS Ergenzingen – SV 03 Tübingen 2:1
Schiedsrichter: Halil Ibrahim Dagistanli - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Mika Hänsel (40.), 1:1 Deniz Öztürk (67.), 2:1 Akil Morina (87.)