Bezdicka in Topform: Macht Luhe-Wildenau den Traumstart perfekt?

Im Hinspiel setzten sich Julian Kiener (links) und der SC Luhe-Wildenau mit 4:2 in Bogen durch. – Foto: Charly Becherer

3:0 gegen Eggenfelden und 3:1 in Teisbach. Der SC Luhe-Wildenau ist in der Landesliga Mitte mit zwei Siegen hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Insbesondere David Bezdicka präsentiert sich gleich wieder in Top-Form. Der tschechische Torjäger war bisher an fünf der sechs SC-Tore direkt beteiligt – darunter dreimal als Torschütze. Weiter geht's mit einer Englischen Woche. Die Frage lautet: Können Bezdicka und seine Mannschaft nachlegen? Und so den Traumstart ins neue Spieljahr perfekt machen? Am morgigen Mittwoch gastiert zum Nachholspiel vom 21. Spieltag der TSV Bogen in Oberwildenau. Es ist der bereits dritte Anlauf, um die Partie auszutragen. Dieses Mal dürfte die Witterung endlich mitspielen. Die Gäste aus Niederbayern legten mit Siegen gegen Tegernheim und Kosova Regensburg ebenfalls erfolgreich los, und konnten sich etwas von den hinteren Plätzen freischwimmen. Dementsprechend wartet alles andere als eine einfache Aufgabe auf die Truppe des weiter verletzten Spielertrainers Benjamin Urban. Mit einem Heimsieg würde sich Luhe-Wildenau auf den vierten Tabellenplatz verbessern und zugleich den Rückstand zum Zweitplatzierten TSV Seebach auf zwei Punkte verkürzen. Anstoß ist um 19.15 Uhr.



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Bogen erwarten wir eine gefestigte Mannschaft, die sehr gut aus der Winterpause gekommen ist. Wir freuen uns auf ein interessantes Spiel im Michael-Höhbauer-Stadion unter Flutlicht und wollen zu Hause natürlich bestenfalls drei weitere Punkte auf unser Konto bringen.“



Personalien: Mittelfeldmann Fabian Magerl kehrt in den Kader zurück, dafür wird Daniel Ettl berufsbedingt fehlen. Ansonsten gibt es keine Veränderungen im Vergleich zum Wochenendspiel. Erneut außen vor ist Jonas Held.







Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Wir freuen uns natürlich über unseren positiven Start und können somit der schwierigen Aufgabe beim SC Luhe-Wildenau etwas gelassener entgegenblicken. Beim amtierenden Vizemeister wollen wir ein gutes Spiel machen und ans Limit gehen. Mit Argauer und Bezdicka hat der Gegner vorne zwei Ausnahmespieler in seinen Reihen, die es bestmöglich zu kontrollieren gilt. Wir werden alles probieren und vielleicht können wir gegen diese körperlich robuste Mannschaft positiv überraschen.“



Personalien: Den Rautenstädtern steht der gleiche Kader wie in den beiden bisherigen Partien nach der Winterpause zur Verfügung. Allerdings wird es den einen oder anderen Wechsel in der Startformation geben. „Wir haben innerhalb von sechs Tagen drei Spiele. Daher werden wir etwas rotieren, zumal das die aktuell sehr erfreuliche Kadersituation hergibt“, lässt Max Bachl-Staudinger wissen.