Bezdicka-Bude reicht Luhe-Wildenau: Luft für Kareth wird dünner

Eigentlich sahen die ersten Spielminuten aus Karether Perspektive vielversprechend aus. Den ersten Punch setzten allerdings die Gäste aus der Nordoberpfalz. Der TSV vertändelte den Ball rechts hinten und das flog ihm um die Ohren. Jamal Dubois steckte den Ball zu David Bezdicka und der Stürmer traf ins lange Eck zum frühen 0:1 (12.). Im weiteren Verlauf waren konstruktive Torchancen auf beiden Seiten lange rar gesät. Auch wenn viel Tempo im Spiel war. Immer wieder strahlte Luhe-Wildenau bei schnellen Tempo-Gegenstößen Gefahr aus, holte einige Ecken heraus, die eine Top-Chance gab es aber nicht. Auf der anderen Seite war die Karether Mannschaft zwar bemüht, kam aber seltenst zum Abschluss. Nach einer halben Stunde unterband der Abseitspfiff einen aussichtsreichen TSV-Angriff. In der 42. Minute hatte schließlich Simon Fuchs die Riesenchance auf den Ausgleich. Er brachte das Kunststück fertig, den Ball aus vier Metern rechts oben am Tor vorbei zu legen. Fast im direkten Gegenzug flog Argauers wuchtiger Schuss übers Gestänge.









In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit waren die Hausherren mehrmals im Glück. So vergaben Torschütze Bezdicka (48./59.) und Bene Meckl (51.) drei hochkarätige Einschussmöglichkeiten für den SC. Die Lerch-Elf leistete sich in dieser Phase zu viele einfache Fehler und Ballverluste. Zudem fehlte im Angriffsspiel die nötige Präzise bei den entscheidenden Bällen. Richtung Schlussphase wurde das Geschehen hitziger, die Foul-Quote nahm rapide zu. Höhepunkt war eine Zehn-Minuten-Strafe an Bezdicka. Die zahlenmäßige Überzahl nutzte Kareth seinerseits zu zwei Top-Chancen, doch weder Michael Amann bei einem Kopfball (81.) noch Danny Oppelt, dessen Schuss aus spitzem Winkel von der Linie gekratzt wurde (82.), durften jubeln. Hintenraus schmiss der TSV alles nach vorne, holte zahlreiche Standards heraus, doch es sollte nicht mehr zum Ausgleichstreffer reichen.